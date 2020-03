Geld oder Leben – das ist keine Frage, die sich ernsthaft stellt. Und so hat ganz Italien in diesen Tagen nur eine Antwort, Leben natürlich. Jeden Abend um 18 Uhr publiziert der Zivilschutz die aktuellen, immer dramatischeren Zahlen von der Corona-Front. Die Schwelle der 9.000 Toten, der 80.000 Infizierten ist mittlerweile überschritten, Krankenhäuser ganzer Regionen wie der Lombardei, aber auch in der Region Marken in Mittelitalien arbeiten unter katastrophalen Bedingungen. Inzwischen sind unter den Todesopfern auch fast 50 Ärzte, unter den Infizierten mehr als 6.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, von Pflegern bis zu den Fahrern der Ambulanzen.

Geld und das Wohlergehen der Wirtschaft zählen da wenig, und Italien hat das mit seinen Antikrisenmaßnahmen – den härtesten der westlichen Welt – demonstriert. Handel und Dienstleistungen sind schon seit dem 11. März weitgehend stillgelegt, lediglich die Grundversorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit Benzin oder Zigaretten läuft noch. Vor wenigen Wochen noch lautete die Ansage: Die Bürger würden in den Hausarrest geschickt, die Wirtschaft jedoch, vorneweg die Industrie, solle weiterlaufen, in den Worten der Regierung: "Italiens produktives Herz soll weiter schlagen."

Doch selbst damit ist es seit dem vergangenen Mittwoch vorbei. Mehr als die Hälfte der Fabriken ist stillgelegt, auf Druck der Gewerkschaften und gegen den Widerstand des Unternehmerverbands. Ausgenommen vom Stopp sind nur diejenigen, die für das Überleben des Landes lebenswichtige Dinge herstellen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie zum Beispiel gehört nicht dazu.

Leben also, überleben erst einmal, ohne dass das Gesundheitssystem kollabiert, ohne dass am Ende gar Hunderttausende Tote zu beklagen sind. Das ist die Maxime des Staates, und sie findet bei den Bürgern übergroße Zustimmung. Knapp 90 Prozent der Italiener unterstützen den harten Kurs ihrer Regierung. Es ist die Zeit des Kampfes um die Gesundheit, nicht um die Ökonomie.

Das fürchten die Analysten

Wie aber wird es mit dem Weiterleben nach der Corona-Krise aussehen? Diese Frage wird in Italiens Medien, in der öffentlichen Debatte zaghaft gestellt. Zu dramatisch wirken die Prognosen: Das italienische Forschungsinstitut Prometeia befürchtet für das Jahr 2020 einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,5 Prozent, Goldman Sachs prognostiziert gar ein Minus von 11,6 Prozent. Das hieße auch, dass Italiens Staatsschulden von derzeit etwa 133 Prozent auf bis zu 150 Prozent des BIP anwachsen würden. (Zum Vergleich: Deutschland liegt bei etwa 57 Prozent.)

"Alles hängt davon ab, wie lange sich der Lockdown hinzieht", sagt der Ökonom Andrea Boitani von der Università Cattolica in Mailand. "Wenn er bis September andauert, dann werden wir auch Werte von zehn Prozent Verlust beim BIP deutlich überschreiten." Die globale Finanzmarktkrise von 2008/2009 sowie die Eurokrise 2010 wären dagegen ein Klacks gewesen.

Der Händlerverband Confesercenti schlägt längst Alarm: Jede zweite Firma fürchte, nach der Krise nicht mehr aufmachen zu können. Und der Ökonomieprofessor Fabiano Schivardi hat gemeinsam mit der auf Bilanzanalysen spezialisierten Unternehmensberatung Cerved die Bücher von 720.000 italienischen Firmen analysiert, die allein ein Drittel des italienischen BIP erwirtschaften. Schivardis Prognose ist düster.

Im besten Falle, bei einem Lockdown nur bis Ende Mai, geraten seinen Voraussagen zufolge 124.000 Firmen in den Liquiditätsengpass, stehen damit knapp drei Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Sollte die Corona-Krise sich bis zum Jahresende hinziehen, seien fast vier Millionen Arbeitsplätze gefährdet. Italien stünde dann, mit insgesamt fast sieben Millionen Arbeitslosen, vor einer sozialen Krise, wie sie das Land seit 1945 nie erlebt hat.