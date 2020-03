Mohamed El-Erian ist Chief Economic Adviser der Allianz. Der Diplomatensohn wurde in New York geboren, wo sein Vater als UN-Botschafter Ägyptens tätig war. Nach seiner Zeit als Internatsschüler in England studierte er in Oxford Ökonomie. Dann wechselte er zum Internationalen Währungsfonds (IWF). Dort stieg El-Erian zum stellvertretenden Direktor der Abteilung Mittlerer Osten auf. Mittlerweile gilt er als einer der renommiertesten Finanzmarktexperten. Er lebt mit Frau und zwei Töchtern in Kalifornien.

ZEIT ONLINE: Herr El-Erian, zunächst: Wie geht es Ihnen?

Mohamed El-Erian: Meiner Familie und mir geht es gut, wir sind alle zu Hause. Wir versuchen, nicht überzogen zu reagieren, aber vorsichtig und sozial verantwortungsbewusst zu sein.

ZEIT ONLINE: Durch die Maßnahmen wie Social Distancing (räumliche Trennung) zur Bekämpfung des Coronavirus ist das wirtschaftliche Leben in den USA nahezu zum Erliegen gekommen. Bis zum vergangenen Donnerstag haben sich über drei Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. Nicht nur US-Präsident Donald Trump fragt inzwischen, ob das Heilmittel nicht bald schlimmer ist, als das Übel?

El-Erian: Es ist nachvollziehbar, dass Politiker die Wirtschaft gern wieder hochfahren würden. Aber es wäre ein Fehler, dies zu früh einzuleiten. Dann droht ein W-Kurve. Das heißt: Wir würden eine kurzfristige Erholung erleben, nur um noch einmal abzustürzen, wenn sich das Virus erneut ausbreitet. Räumliche Trennung, Quarantäne und Isolation sind aus gesundheitspolitischer Hinsicht absolut richtig und wichtig. Aber sie widersprechen eben ganz fundamental der Funktionsweise unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Das macht diese Krise so verstörend und zerstörerisch.



ZEIT ONLINE: Was ist anders als bei der Finanzkrise 2008?

El-Erian: Eine Finanzkrise ist wie ein Herzinfarkt. So schlimm ein Herzinfarkt für den Betroffenen ist, es gibt Mittel, ihn rasch in den Griff zu bekommen. Die Banken liehen sich 2008 untereinander kein Geld mehr, weil sie sich gegenseitig nicht mehr vertrauten. Deshalb drohte unser Zahlungs- und Abwicklungssystem zum Stillstand zu kommen – ein Infarkt, wenn man so will. Das hätte zum Kollaps der Wirtschaft geführt, wenn nicht die Zentralbanken eingegriffen hätten. Sie boten sich als Transaktionspartner der Banken an. Ein Partner, dem man trauen konnte, weil er eine Notenpresse im Keller stehen hat, mit der er unbegrenzt Geld drucken kann. Die Folgen dieser Herzattacke waren immer noch massiv, aber der Patient konnte wiederbelebt werden. Aber jetzt kann uns keine Intervention der Notenbank retten.

ZEIT ONLINE: Die EZB und die Federal Reserve haben aber doch interveniert. Allein die Fed hat innerhalb von Tagen nicht Milliarden, sondern gleich mehrere Billionen in den Finanzmarkt gepumpt. Das soll nichts bringen?

El-Erian: Dadurch wurde nur verhindert, dass wir auch noch eine Finanzkrise zusätzlich zur Wirtschaftskrise bekommen. Am vergangenen Montag standen wir ganz knapp davor, in eine Depression wie in den 1930er-Jahren zu stürzen und gleichzeitig eine Finanzkrise wie 2008 zu wiederholen. Nicht nur brach die Wirtschaft nach und nach zusammen, auch am Finanzmarkt zeigten sich immer mehr Aussetzer. Beide Effekte verstärkten sich gegenseitig. Es drohte eine Spirale nach unten. Das entschiedene Eingreifen der Notenbanken hat immerhin diesen doppelten Absturz vorerst verhindert. Aber wir sind alles andere als über den Berg.

ZEIT ONLINE: Am Freitag hat Donald Trump ein Gesetz unterzeichnet, das Hilfen in Höhe von zwei Billionen Dollar fließen lässt. Ein solch enormes Konjunkturpaket hat es noch nie gegeben.

El-Erian: Stopp, das ist kein Konjunkturpaket! Es geht nicht darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Es geht lediglich um Schadensbegrenzung. Noch einmal: Wir können die Wirtschaft erst wieder ins Laufen bringen, wenn wir eine medizinische Lösung gefunden haben.

ZEIT ONLINE: Reichen die Maßnahmen der Regierung, um die größte Volkswirtschaft zu retten?

El-Erian: Zwei Billionen Dollar – das schien noch vor zwei Wochen absolut unvorstellbar. Aber das ist erst der Anfang, das wird nicht reichen. Die richtige fiskalpolitische Antwort lautet jetzt: Koste es, was es wolle. Aber die große Schwierigkeit wird in der Umsetzung bestehen. Das ist ja kein Automatismus. Es fehlen vielfach die Pipelines, wenn man so will, um die Mittel so schnell wie möglich an ihre Bestimmung zu bringen. Und es ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Wenn Unternehmen kurzfristig das Geld ausgeht, obwohl sie eigentlich ansonsten überlebensfähig wären, können sie trotzdem in die Insolvenz rutschen.