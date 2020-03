Wie lange kann man der Gesellschaft und der Wirtschaft zumuten, die aktuellen Maßnahmen beizubehalten? Zwei Wissenschaftler des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung plädieren dafür, die Menschen großflächig auf das Coronavirus zu testen. Außerdem sollten Bürgerinnen und Bürger bereit sein, vorübergehend auf den Datenschutz zu verzichten –und ihre Bewegungsdaten freizugeben. Professor Dr. Boris Augurzky leitet den Kompetenzbereich Gesundheit und Professor Dr. Dr. h. c. Christoph M. Schmidt ist Präsident des RWI.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen zu Recht immer stärkere Maßnahmen eingeleitet, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Andernfalls würden sich sehr viele Menschen in kurzer Zeit infizieren, vermutlich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Wenngleich Deutschland im internationalen Vergleich eine der höchsten Kapazitäten an Intensivbetten je Einwohner hat und diese weiter aufgestockt werden sollen, hätten bei einer ungebremsten Ausbreitungsdynamik nach Berechnungen des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung innerhalb von sechs bis sieben Wochen rund 80 Prozent der Menschen mit intensivmedizinischem Bedarf abgewiesen werden müssen. Über 50 Millionen Menschen hätten sich so infizieren können, mehrere Hunderttausend Todesfälle hätten sich aufgrund von Covid-19 in Deutschland nicht mehr vermeiden lassen.



Die inzwischen eingeleiteten härteren Maßnahmen werden im Erfolgsfall dazu führen, dass die Ausbreitung des Virus deutlich verlangsamt wird. Damit könnte die Anzahl der Infizierten vermutlich immer unterhalb der Schwelle bleiben, ab der hilfesuchende Menschen von Krankenhäusern abgewiesen werden müssen. Modellrechnungen des RWI, die auf den immer deutlicher werdenden Daten zum Schadenspotenzial des Erregers beruhen, zeigen, dass dann nur noch rund 200.000 Covid-19-Todesfälle bis Oktober zu beklagen wären. Sie zeigen jedoch auch, dass man diese Strategie voraussichtlich sechs bis sieben Monate in Kraft setzen müsste, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.



Da Volkswirtschaft und Gesellschaft dieser Zustand gleichermaßen belastet, wird die Politik aber über kurz oder lang die Maßnahmen lockern müssen. Die Hoffnung ist, dass die Ausbreitung des Virus bis Ostern gestoppt werden kann. Doch mit jeder Lockerung würde erneut riskiert, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Zugleich gilt: Je länger die jetzt eingeschlagene Strategie verfolgt wird, desto desaströser wird die Funktionsfähigkeit unserer Volkswirtschaft beschädigt. Dies könnte unsere Gesellschaft durch eine Flut von Insolvenzen und Massenarbeitslosigkeit ihrer Existenzgrundlage berauben.

So schnell wie möglich umschwenken

Den einzigen Ausweg aus diesem Dilemma bietet eine Anpassung der bisherigen aus der Not mangelnder Alternativen eingeschlagenen Strategie, alle Menschen in Deutschland, Infizierte und Nichtinfizierte, unter eine Quasi-Quarantäne zu stellen. So rasch wie möglich sollte jetzt auf eine alternative Strategie umgeschwenkt werden, die sich konsequent auf die Infizierten und auf die Verdachtsfälle konzentriert. Diese alternative Strategie würde auf den massiven Einsatz von Testverfahren, das Auswerten von Informationen über Kontakte und Aufenthaltsorte sowie die konsequente Isolierung von Infizierten setzen. Würde uns dies gelingen, ließe sich der massive Anstieg von Neuinfektionen verhindern und zugleich Wirtschaft und Gesellschaft wieder in Richtung Normalbetrieb bewegen. Dass dies im Prinzip gelingen könnte, zeigen die Erfahrungen asiatischer Staaten wie Südkorea oder Singapur.