Fiat, der PSA-Konzern (Peugeot, Citroen) mit seiner deutschen Tochter Opel, der VW-Konzern mit Töchtern wie Audi, Seat, Lamborghini und Skoda, ebenso Daimler, Ford und Nissan: In ganz Europa kommt in diesen Tagen die Produktion in den Auto-Montagewerken zum Stillstand.



VW-Konzernchef Herbert Diess bestätigte am Dienstag die dramatische Lage. Kein Auto wird in den nächsten zwei Wochen – oder länger – die Werke in Wolfsburg, Emden oder Zwickau (VW), Ingolstadt und Neckarsulm (Audi), Eisenach oder Rüsselsheim (Opel) mehr vom Band laufen. Auch Daimler stellt in Europa die Produktion größtenteils ein. Bei BMW will sich die Konzernführung an diesem Mittwoch äußern. Auch dort könnten ähnliche Schritte notwendig werden. Schließlich arbeiten die Menschen auch da in den Produktionshallen in ähnlich engen Abläufen an den Bändern.

Die Chefs der Automobilkonzerne wollen ihre Mitarbeiter in den Montagehallen schützen. Diese können, anders als etwa ihre Kollegen in der Entwicklung, nicht auf Homeoffice ausweichen und in einigen Werken, auch in Deutschland, sind schon erste Coronafälle bekannt.

An keiner anderen Branche der Privatwirtschaft hängen so viele Jobs in Deutschland wie an der Automobilindustrie. Dort arbeiteten rund 827.000 Menschen zum Jahreswechsel, nicht nur bei den großen Herstellern, sondern auch bei zahlreichen Zulieferern von Großunternehmen wie Continental, Bosch oder Schäffler bis zu den zahlreichen kleinen Betrieben, auf die zusammen rund 70 Prozent der Wertschöpfung beim Autobau entfällt. Auch dort werden Werke wohl bald zeitweise den Betrieb einstellen müssen, weil sie ebenfalls ihre Mitarbeiter schützen müssen und wollen oder weil ihre Auftraggeber – zumindest vorübergehend – keine Ware mehr abnehmen.



Kommt es jetzt zu Insolvenzen?

Und bei den Beschäftigtenzahlen der Autoindustrie sind die vielen Tausend Menschen, die etwa in der Logistik und anderen Dienstleistungen von der Branche abhängen, noch gar nicht inbegriffen. Ebenso wenig Kfz-Betriebe und Händler, die hierzulande rund 440.000 Menschen Lohn und Brot geben. Letztere sollen nach den Beschlüssen der Politik jetzt möglicherweise ihre Verkaufsräume für das Publikum sperren. Noch sei vieles unklar, sagt der Sprecher des Verbands des Kfz-Gewerbes (ZDK), aber "die Verunsicherung bei unseren Mitgliedern ist groß". Zudem hätten die Menschen in dieser Zeit, "alles andere im Kopf als sich ein neues Auto zu kaufen."

Stehen jetzt also Zigtausende Arbeitsplätze auf dem Spiel, werden Firmen gar Insolvenz anmelden müssen? Noch ist die Lage einigermaßen kompliziert. Man muss zwischen kurz- und längerfristigen Folgen unterscheiden.

"Wir stehen vor der größten Krise der Automobilindustrie seit dem Zweiten Weltkrieg", glaubt der Bochumer Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer, der jetzt für die Universität St. Gallen forscht. Das größte Problem sei nicht die Produktionsunterbrechung, die sich mit viel Glück nur über wenige Wochen oder einige Monate hinziehen könnte. Weit gewichtiger sei die durch die Corona-Pandemie ausgelöste weltweite Absatzkrise. Bei der großen Finanzkrise 2008/2009 sei erst mal nur der US-Automobilmarkt eingebrochen, bei denen der Staat damals die amerikanischen Konzerne General Motors (GM) und Chrysler aus der Insolvenz retten musste. Allein GM bekam 50 Milliarden Dollar Staatshilfe.

Diesmal aber seien gleich die drei größten Weltabsatzmärkte betroffen, betont Dudenhöffer: In China sei der Markt bereits dramatisch eingebrochen, in Europa falle der Absatz bereits rapide und der US-Markt werde wohl folgen.