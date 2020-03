Nicht nur der Frühling setzt dieser Tage in Chinas Hauptstadt ein, auch der Alltag kehrt allmählich zurück nach Peking. Praktisch in Echtzeit lässt sich beobachten, wie in der 20-Millionen-Metropole ein ums andere Restaurant wieder öffnet, U-Bahn-Züge sich füllen und die Leute wieder mehr auf die Straße gehen – einige schon ohne omnipräsente Gesichtsmaske. Vier Tage in Folge schon habe sich innerhalb des Landes niemand mehr neu mit dem Virus angesteckt, berichtet die Nationale Gesundheitskommission, inklusive des vom Virus am stärksten erschütterten Epizentrums Wuhan. Die wenigen Dutzend neuen Corona-Fälle in China seien auf Einreisende aus dem Ausland zurückzuführen.



Falls der Trend anhält, könnte die Volksrepublik bald zur virusfreien Zone erklärt werden und die Kommunistische Partei einen historischen epidemiologischen Sieg erklären. Dennoch ist der Erfolg für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kein Grund für verfrühten Optimismus – im Gegenteil.

"Die Krankheit wird weiterhin über den Köpfen der Chinesen schweben, jederzeit kann sie wieder ausbrechen", sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Der seit den Neunzigerjahren in China lebende Ökonom hat bereits Ende Februar eine Umfrage unter 577 europäischen Mitgliedsunternehmen durchgeführt. Das Ergebnis war wie zu erwarten alarmierend: Keine Firma mit Präsenz in China leidet laut eigenen Angaben nicht unter den wirtschaftlichen Folgen des Virusausbruchs. Ein Viertel rechnet mit Einbrüchen von 20 Prozent und mehr.

Corona-Krise - China versucht den Neustart Nach Wochen der Isolation kehrt in China langsam wieder der Alltag ein. In Chinas Hauptstadt Peking sind viele Einwohner das erste Mal wieder nach draußen gegangen. © Foto: Ng Han Guan/dpa

Produktivität vortäuschen

Anfang vergangener Woche hat Pekings Statistikamt erstmals Konjunkturzahlen für Januar und Februar veröffentlicht: Demnach ist die heimische Industrieproduktion um 13,5 Prozent gesunken, Anlageinvestitionen gar um ein Viertel. Der historische Einbruch verdeutlicht auch, wie eine vom Wirtschaftsaufschwung besessene Kommunistische Partei (KP) ihre Prioritäten für den Kampf gegen das Virus geopfert hat. Die Zahlen belegen, dass sich die Führung von den propagierten fünf Prozent Wachstum im Kalenderjahr definitiv verabschieden muss.

Xi Jinping, Vorsitzender der allmächtigen KP, fordert deswegen zuletzt immer häufiger, dass nun die Wirtschaft angekurbelt werden müsse. Vor allem, weil eine anhaltende Rezession Kollateralschäden von noch größerer Dimension hervorrufen könnte: Arbeitslosigkeit birgt stets das Potenzial sozialer Unruhen, die die Regierung um jeden Preis verhindern will, kaum etwas fürchtet die KP mehr. Gleichzeitig bedeuten Verdienstausfälle besonders für einfache Arbeiter, weniger ökonomische Mittel für Krankenversicherung und medizinische Behandlungen zur Verfügung zu haben.

Immerhin läuft die Wirtschaft in einigen Landesteilen wieder in mehr oder weniger geregelten Bahnen, vor allem im finanzstarken Süden des Landes: In der Provinz Guangdong, die unter anderem die Start-up-Metropole Shenzhen beheimatet, sollen laut offiziellen Zahlen nahezu alle Firmen wieder im Normalbetrieb arbeiten – vor vier Wochen waren es gerade mal die Hälfte. Landesweit seien gut drei Viertel aller großen Unternehmen wieder in Betrieb. Den offiziellen Zahlen aus den Provinzen kann man allerdings nur bedingt trauen: Eine stichprobenhafte Recherche des für chinesische Verhältnisse kritischen Magazins Caixin ergab, dass viele Fabriken und Unternehmen Licht und Klimaanlagen rund um die Uhr laufen ließen, um in den Statistiken Produktivität vorzutäuschen. Tatsächlich jedoch blieben die Büros und Fließbänder unbesetzt.



Trotz des starken Einbruchs haben Chinas Wirtschaftspolitiker aber vorerst auf eine weitere Zinssenkung verzichtet – sehr zur Überraschung der meisten Experten. Erst im Februar hat die Notenbank den einjährigen Referenzzinssatz von 4,15 Prozent auf 4,05 Prozent gesenkt, um vor allem mittelständische und Kleinunternehmen mit günstigen Darlehen durch die Krise zu helfen. Anscheinend gehen die Parteikader in Peking davon aus, dass die Maßnahmen zunächst ausreichen.

"China ist extrem abhängig von unserem Hightech"

Fakt ist aber, dass der Dienstleistungssektor und besonders die Autoindustrie in China stark vom Einbruch betroffen sind. Ein Zweig, der von deutschen Firmen dominiert wird: Der Branchenverband hat seine Prognosen für den chinesischen Markt in Bezug auf das laufende Kalenderjahr bereits stark nach unten korrigiert. Schon vor der Krise ging man von einem Rückgang von minus zwei Prozent aus – nun könnte er bis zu sieben Prozent betragen.

In Europa wird derzeit deswegen viel über die Abhängigkeit heimischer Unternehmen von China gesprochen. Die Viruskrise bringt jedoch ans Tageslicht, dass dies andersherum mindestens ebenso gilt: "China ist extrem abhängig von unserem Hightech", sagt EU-Kammerpräsident Wuttke. Die in China verarbeiteten Halbleiter werden aus Südkorea geliefert, fertigende Maschinen stammen aus der Schweiz, Chemikalien aus Deutschland und die hochwertigen Pharmaka aus den USA. China wird durch die sich abschottende Weltwirtschaft "schwer zurückgeworfen", sagt Wuttke.

An den Containerhäfen lässt sich das neue Dilemma eindrucksvoll verfolgen: In den acht größten des Landes ist die Warenausfuhr im Februar im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent gesunken. Nun, da die Transportbeschränkungen in China sich allmählich wieder lockern, kann es zu Warenstaus am anderen Ende des eurasischen Kontinents kommen. Das französische Logistikunternehmen CMA CGM gab in einer Stellungnahme bekannt: "Während die Situation sich in Asien verbessert, insbesondere in China, wurden neue Maßnahmen in anderen Orten getroffen, um die Gesundheit unserer Angestellten zu schützen." In Frankreich würden derzeit alle Mitarbeiter bis auf Weiteres nur mehr von zu Hause arbeiten.

Die Virus-Epidemie behält für viele Ökonomen vor allem eine Lehre bereit: Kooperation und Solidarität sind wichtiger denn je. "Das Tragische ist: Stattdessen driftet die Welt weiter auseinander", sagt EU-Kammerpräsident Wuttke. Besonders gilt dies für die zwei Weltmächte China und die USA. Die US-Regierung hat zuletzt die Mitarbeiterzahl der chinesischen Staats- und Propagandamedien in den USA begrenzt, Peking darauf die Korrespondenten dreier großer US-Zeitungen rausgeworfen. Chinas Botschafter und Regierungssprecher verbreiten dazu krude Verschwörungstheorien, wonach das Virus eigentlich aus dem USA stammen solle. Und Trump nennt Sars-CoV-2 in seinen Reden das "China-Virus".