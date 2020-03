Vor dem Koalitionsgipfel am heutigen Sonntag hat der Deutsche Städtetag die Einrichtung eines Hilfsfonds für Unternehmen gefordert, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten. "Bundesmittel sollten in einen Fonds fließen, mit dem Unternehmen, aber auch stark betroffenen Selbstständigen unbürokratisch geholfen wird", sagte der Präsident des Deutschen Städtetages, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Union und SPD beraten am Abend darüber, wie die Wirtschaft im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus unterstützt werden könnte. Zur Debatte steht unter anderem, den eigentlich für 2021 geplanten Abbau des Solidaritätszuschlags auf diesen Sommer vorzuziehen, um die Konjunktur zu stützen. Wenn Finanzminister Olaf Scholz (SPD) das ohne neue Schulden finanzieren und die technischen Probleme einer Umstellung zur Jahresmitte lösen könne, spreche nichts dagegen, sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Im Raum stehen außerdem sogenannte Überbrückungskredite, um Unternehmen kurzfristig finanziell zu helfen, ebenso Bürgschaften oder Steuerstundungen. "Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen", hatte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder gesagt. Angedeutet hatte sich zuletzt auch, dass unter anderem die Hürden für Firmen gesenkt werden sollen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.

"Wir können nicht über Milliardengelder für Altschulden sprechen"

Die Sozialdemokraten hatten vor dem Treffen auch ihre Forderung nach mehr staatlichen Investitionen in die Infrastruktur wiederholt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte ebenfalls ein umfangreiches Zukunftsinvestitionsprogramm und schloss sich zudem der SPD-Forderung an, überschuldeten Kommunen rasch zu helfen. "Sie haben den größten Teil der Zukunftsinvestitionen zu stemmen", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Gegen die Pläne gibt es Widerstand in der Union. "Wir können jetzt am Sonntag nicht über Milliardengelder für Altschulden sprechen, wenn unsere Wirtschaft vor akuten Problemen steht", sagte Söder.

Auch über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze will der Koalitionsausschuss beraten. Tausende Migrantinnen und Migranten hatten sich auf den Weg dorthin gemacht, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Grenzen nach Europa für geöffnet erklärt hatte. Die griechische Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menschen am Übertritt zu hindern. Laut der UN warten aktuell mehr als 13.000 Menschen auf der türkischen Seite der Grenze zu Griechenland.