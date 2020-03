Erst musste sich Chinas Führung den Vorwurf machen lassen, auf den Ausbruch des Coronavirus zu zögerlich gehandelt zu haben. Dann legte sie das Land quasi still und verhängte massenhaft Quarantäne. Was dazu führte, dass die Wirtschaft einbrach. Nun ist Chinas Führung darum bemüht, eine Balance zu finden: das Virus ernst nehmen, aber nicht auf Kosten der Wirtschaft. Und auch das gelingt ihr nicht wirklich.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat bereits Anfang der vergangenen Wochen seine Landsleute aufgefordert, in die Produktionsstätten zurückzukehren und ihre Arbeit wieder aufzunehmen. In Regionen, wo die Gefahr "vergleichsweise niedrig" sei, soll die Produktion wieder voll aufgenommen werden, heißt es in der Anordnung. Der Kampf gegen das Virus solle sich nur noch darauf beschränken, eine Einschleppung zu verhindern. Sprich: Kontrollen und Fiebermessstellen an Bahnhöfen, Flughäfen und Shoppingmalls werde es weiterhin geben. Ansonsten soll sich das Leben aber wieder normalisieren.

Und auch in Gebieten mit einem "mittleren Risiko" sollen die Menschen ihre Arbeit wieder aufnehmen und die Behörden lediglich "je nach örtlicher Lage der Epidemie" prüfen, ob Quarantänemaßnahmen weiter angebracht sind.

Der Einbruch der Wirtschaftsdaten

Von dieser Aufforderung ausgenommen bleiben die besonders von dem Coronavirus Sars-Covid-19 betroffenen Regionen, allen voran die Krisenprovinz Hubei, wo der Ausbruch seinen Anfang nahm und mit fast 70.000 Infizierten die Zahl mit großem Abstand weltweit am höchsten ist. Diese Regionen sollen sich weiter "voll auf Kontrolle und Vorbeugung konzentrieren", ordnete Xi an.

Tatsächlich sind in fast der Hälfte aller Kreise in China überhaupt keine Infizierten registriert worden. Vor allem der Nordosten mit seiner Schwerindustrie hat offiziellen Zahlen zufolge nur wenig Infizierte gezählt. Das Wirtschaftsleben stand trotzdem im ganzen Land still. Der Einkaufsmanagerindex (PMI), ein zentraler Index für die Produktion aller chinesischen Werke, sank im Februar auf unter 38 Punkte; alles unter 50 Punkten zeigt ein Schrumpfen der Produktion an. So niedrig war der Wert seit Einführung des Index 2005 in China noch nie. Im Dienstleistungsbereich sank der Index gar auf unter 30 Punkte.

Die Führung hatte dem Virus den Kampf angesagt und daran hatten sich alle Funktionäre zu halten, beschreibt EU-Handelskammerpräsident Jörg Wuttke das Vorgehen der Zentralregierung in Peking. Dafür mussten Abstriche gemacht werden und das traf die Wirtschaft: "Nun gilt es, von diesem Extrem wieder herunterzukommen."

Die Zinsen für Unternehmer hat die Zentralbank bereits gesenkt, zudem kündigte die Zentralregierung weitere Großinvestitionen in Infrastrukturprojekte an. Das Wirtschaftsleben kommt dennoch nicht so recht in Schwung.

Arbeiter bleiben daheim aus Angst

Auch in Peking und Shanghai sind die Zahlen mit jeweils unter 500 Infizierten verhältnismäßig niedrig geblieben und sie sind in den letzten Tagen auch nicht mehr gestiegen. Von einer Normalisierung des Wirtschaftslebens kann trotzdem keine Rede sein. Auf den Straßen staut sich seit einigen Tagen zu Stoßzeiten der Verkehr zwar wieder, die meisten Bürotürme und Shoppingmalls haben wieder geöffnet. Doch Bewohner berichten, dass die Geschäfte weiter leer sind. In Pekings beliebtem Ausgehviertel Sanlitun etwa würden die wenigen Angestellten nur gelangweilt herumstehen.

Über die Wiederaufnahme der Produktionsstätten gibt es widersprüchliche Angaben. In der ostchinesischen Hightech-Stadt Hangzhou etwa: Hier sitzt auch der Tech-Konzern Alibaba. Offiziellen Angaben zufolge haben fast 95 Prozent der in der Stadt ansässigen Unternehmen "ihre gewöhnlichen Operationsprozesse wieder aufgenommen". 85 Prozent der Mitarbeiter seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Landesweit, heißt es, sollen immerhin rund 65 Prozent der großen Konzerne und rund 40 Prozent der mittleren und kleinen Unternehmen die Produktion wieder angeschoben haben.

Doch ausländische Unternehmen berichten etwas anderes. Sie beklagen, dass die meisten Betriebe weiter stillstehen würden. Die Beschäftigten fehlten einfach. Viele der landesweit 300 Millionen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter waren nach dem chinesischen Neujahrsfest dem Aufruf der Zentralregierung gefolgt, nicht in die Industrieregionen zurückzukehren. Nun fordert Peking sie genau dazu auf. Doch aus Angst vor dem Virus würden sie in ihren Heimatdörfern bleiben.

Dadurch hielten auch die Probleme bei den Lieferketten an. Den Firmen fehle es an wichtigen Zwischenprodukten. Und die unterschiedlichen Vorschriften seien ebenfalls ein großes Problem. "Der Flickenteppich widersprüchlicher Vorschriften, die der Kampf gegen Covid-19 entstehen ließ, hat Hunderte verschiedene Machtbereiche hervorgebracht, die es nahezu unmöglich machen, Waren oder Menschen in China zu bewegen", beklagt auch EU-Kammerpräsident Wuttke. Er rechnet damit, dass es noch Wochen dauern werde, bis sich das Wirtschaftsleben selbst in den weniger vom Virus betroffenen Regionen normalisiert hat.

Chinas Volkswagen-Chef Stephan Wöllenstein, der auch Vorsitzender der deutschen Handelskammer für Nordchina ist, beschreibt die derzeitige Lage so: Einerseits will die chinesische Führung "die Maßnahmen zur Vorbeugung gegen das Virus streng durchhalten", andererseits aber kämpft sie um "eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Normalität". Wöllenstein spricht von einem "heiklen Balanceakt mit zwei wichtigen, aber auseinanderlaufenden Zielen".