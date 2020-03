In der Krise wird zusammengerückt, das gilt auch für Deutschlands Ökonomen. In einer bemerkenswerten Allianz haben Wirtschaftsforschungsinstitute unterschiedlichster ideologischer Prägung – vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft bis hin zum gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung – in Berlin ein gemeinsames Papier mit Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Epidemie vorgestellt.

Die zentralen Botschaften: Es muss jetzt schnell gehen – und der Staat sollte lieber heute einen Euro mehr ausgeben, als zu riskieren, dass die Wirtschaft morgen in Trümmern liegt. Oder wie es die Ökonomen formulieren: Priorität staatlichen Handelns sollte es sein, die "betroffenen Sektoren so weit wie möglich zu stabilisieren", damit sich aus den Schwierigkeiten einzelner Branchen "keine systemische Krise für die Gesamtwirtschaft entwickelt".

Denn es mag ja stimmen: Eine Viruskrise kann nicht mit denselben Mitteln bekämpft werden wie eine normale Konjunkturkrise. Wenn ein Unternehmen die Produktion einstellen muss, weil Komponenten aus China nicht geliefert werden, dann bringt es wenig, die Nachfrage nach den Produkten dieses Unternehmens anzukurbeln. Das bedeutet, dass die Instrumente der klassischen Konjunkturpolitik wie etwa höhere öffentliche Investitionen zumindest in dieser Phase der Krise nur bedingt weiterhelfen.



Mitnahmeeffekte lassen sich nicht verhindern

Aber das bedeutet nicht, dass der Staat zum Nichtstun verurteilt wäre. Er muss vielmehr dafür sorgen, dass die derzeitige ökonomische Zwangspause nicht die wirtschaftliche Substanz des Landes angreift und zu sozialen Schieflagen führt. Es geht ja nicht nur um die Großkonzerne, die Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Immer wenn irgendwo in Deutschland ein Fußballspiel abgesagt, eine Reise storniert, ein Auftritt verboten wird, hat das weit reichende wirtschaftliche Folgen für die betroffenen Branchen: Ticketverkäufer, Kioskbesitzer, Künstler, Konferenzveranstalter, Cateringfirmen.

Die Ökonomen fordern deshalb zu Recht, dass hier schnelle – und unbürokratische – Unterstützungsmaßnahmen nötig sind. Ziel muss es sein, dass kein Betrieb wegen der Krise in die Insolvenz getrieben wird. Die durchaus sinnvolle Lockerung der Kurzarbeitsregeln reicht da nicht aus. Vielmehr braucht es eine Art Schutzschirm für Unternehmen, so wie in der Finanzkrise ein Schutzschirm für Banken aufgespannt wurde. Denkbar sind zinslose Kredite, die Stundung von Steuerschulden oder im Ernstfall sogar die vorübergehende staatliche Beteiligung an notleidenden Firmen.

Kleine Nebenwirkung: Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass das eine oder andere Unternehmen die Corona-Krise nur als Vorwand nimmt, um sich Staatsgeld zu sichern. Solche Mitnahmeeffekte lassen sich nicht verhindern, vor allem wenn der bürokratische Aufwand bei der Beantragung von Hilfsleistungen gering gehalten werden soll. Aber in diesen Zeiten ist das das geringere Übel.