Peter Paleses erste Erinnerung an sein Leben ist Todesangst. Als Palese drei Jahre alt war, erzählt er, sei er fast gestorben. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich. Er hatte sich mit Diphtherie infiziert, einer heimtückischen Krankheit, bei der sich die Atemwege verengen und die Herzmuskeln entzünden können. Heute ist Diphtherie praktisch ausgerottet. Und Palese – inzwischen 75 Jahre alt und ergraut – würde gern noch erleben, wie eine andere Krankheit das gleiche Schicksal ereilt: die Grippe. Palese ist Mikrobiologie-Professor am renommierten Mount Sinai Hospital in New York und seit gut einem Jahrzehnt forscht er nun schon an einem Superimpfstoff, der Menschen über Jahrzehnte gegen jede Form des immer wieder mutierenden Influenzavirus immunisieren soll. Tausende Todesfälle jeden Winter, die jährliche Impfkampagne, all das wäre dann Geschichte.

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche

Paleses Kampf gegen die globale Krankheit schreitet voran. Zwei von ihm entwickelte Präparate werden gerade erstmals in den USA in klinischen Studien an Menschen getestet. Finanziert vom Pharmakonzern GSK und der Bill & Melinda Gates Foundation. Bei dem einen Test soll ein totes Virus, beim anderen ein lebendes, aber unschädlich gemachtes, die Produktion von Antikörpern anregen. Und Palese ist nicht allein: Rund um den Globus gibt es eine Reihe Forscher und Biotech-Start-ups, die wie der gebürtige Linzer versuchen, die Virusgrippe ganz auszurotten. Und zwar mit einem Universalimpfstoff, der als Schutz gegen den sich stetig verändernden Erreger dienen würde.

In der Angst vor der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus gerät mitunter in Vergessenheit, wie gefährlich auch die Grippe werden kann. Allein in den USA hat die aktuelle Welle bis zu 41.000 Menschenleben gefordert, schätzt die US-Seuchenschutzbehörde. In Deutschland starben durch die schwere Grippewelle im Winter 2017/2018 etwa 25.000 Menschen. Die Schweinegrippe, die 2009 Seuchenschützer in aller Welt überraschte, forderte rund um den Globus bis zu einer halben Million Leben. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Grippepandemie über den Globus zieht.

Entsprechend ertragreich ist auch das globale Impfgeschäft: Weltweit werden jährlich 60 Milliarden Dollar umgesetzt, der Markt wächst rasant. Seit 2014 hat sich der Umsatz dem Marktforscher Zion Market Research zufolge fast verdoppelt. Trotz der Kampagnen von Impfgegnern. Dominiert wird das Geschäft von internationalen Konzernen wie GlaxoSmithKline (GSK), Sanofi und Pfizer. Experten erwarten, dass die Corona-Panik den Boom weiter anheizen wird. Zumal sich einige Virologen, die den neuartigen Erreger erforschen, sich auch Paleses Arbeit zum Vorbild nehmen. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), der für Impfstoffe zuständigen deutschen Bundesbehörde, sagt: "Im Moment wären wir zwar schon über einen spezifischen Impfstoff gegen das neue Coronavirus froh, auf Dauer wünschen wir uns aber einen breiteren Impfschutz."

Der Weg dahin aber ist weit, nicht nur bei Corona, auch bei der Grippe selbst. Kein anderes Virus auf der Welt verändert sich so rasant wie das Grippevirus. So ist etwa das neue Coronavirus in den vergangenen vier Monaten kaum mutiert. Bei der Grippe, die nicht mit Corona verwandt ist, passiert das permanent. Diese Veränderlichkeit stellt Virologen und Pharmafirmen vor ein Problem. Manchmal immunisiert der Impfstoff gut, manchmal kaum, mit jeder Mutation hat er es schwerer. "Die Wirkung einer Impfung nimmt im Laufe einer Saison ab", erläutert PEI-Chef Cichutek. Zwischen der Definition relevanter Grippestämme durch die Virologen der WHO und der Auslieferung eines Impfstoffs vergehen in der Regel etwa zehn Monate. Im Laufe dieser Zeit mutiert das Virus vielfach, die Schutzwirkung schwindet. Die Folge: Ein nach der Schweinegrippe 2009 von der WHO einberufenes Komitee kam zu dem Schluss, dass "die Welt schlecht auf eine Grippepandemie vorbereitet ist". Impfstoff massenhaft herzustellen und zu verteilen, könne der WHO zufolge bis zu ein Jahr dauern. Einem Universalimpfstoff hingegen wären all diese Mutationen egal.

Einträgliche Geschäfte

"Man muss sich den für uns relevanten Teil das Grippevirus wie einen Brokkoli vorstellen", erläutert Virologe Palese. Der Kopf des Brokkoli symbolisiere beim Virus jenen Teil, den unser Immunsystem registriert und gegen den es Antikörper bildet. Weil der Virenkopf aber permanent mutiert, wirken Antikörper aus dem Jahr 2015 nicht gegen Viren aus dem Jahr 2020. Das Grippevirus hat aber, so wie ein Brokkoli, auch einen Stiel. Und dieser Stiel verändert sich praktisch nie. Palese trainiert die Antikörper deshalb darauf, jenen Stiel zu erkennen. So können sie auch noch nie dagewesene Versionen von Grippeviren bekämpfen."Unser Ziel ist ein Impfstoff, der 20 Jahre, vielleicht sogar ein Leben lang hält", sagt Palese.

Dass es bisher noch keine solche Universalimpfung am Markt gibt, das liegt auch an den bereits existierenden saisonalen Impfmitteln. Die garantieren den Herstellern ein einträgliches Geschäft, was die Innovationskraft eher hemmt. Vor allem aber bilden sie eine hohe Hürde für die Zulassung einer dauerhaften Impfung: Der neue Stoff muss nachgewiesenermaßen viel besser sein als die bisherigen, damit die Behörden ihn zulassen. Wie viele Jahre er wirkt, ist dabei ein wichtiges Kriterium.

Die Mäuse, Frettchen und Meerschweinchen, die Palese geimpft hat, seien für ihr Leben gegen Grippe immun, sagt der Wissenschaftler. Aber daraus ließen sich kaum Rückschlüsse auf Menschen ziehen. Das könnte nur praktische Anwendung sicher zeigen. "Wir können aber nicht 10 oder 20 Jahre auf den Beweis warten", sagt er. Ob sich die US-Aufsichtsbehörde FDA etwa damit abfindet, wenn die Wirksamkeit nach einem Jahr um drei Prozent sinkt, vermag er nicht zu sagen. Eine Prognose, wann der Impfstoff auf den Markt kommen kann, will Palese darum lieber nicht abgeben.

PEI-Chef Cichutek, ein schmaler, 64 Jahre alter Biochemiker, dessen 800 Mitarbeiter starkes Team in Deutschland klinische Studien genehmigt und Impfstoffe zulässt, gibt sich optimistischer. Er ist Mitglied im Produktentwicklungskomitee der WHO, einem exklusiven Zirkel von Experten. Dort gehen sie davon aus, dass erste Universalimpfstoffe – mit einer etwas breiteren und längeren Wirkung – spätestens 2025 zugelassen sind. "Impfstoffe müssen Hürden nehmen. Sie werden schließlich an Millionen gesunde Menschen und Kinder verimpft. Aber eine Zulassung ist machbar", sagt Cichutek. So habe sein Institut auch Impfstoffe, die in einem Nährmedium aus im Labor gezüchteten Hundenierenzellen heranwachsen, erlaubt. Und das, obwohl diese Impfstoffe nicht viel besser sind als solche, die klassisch in Hühnereiern herangezogenen werden. Das PEI erhofft sich, dass so künftig große Mengen Impfstoff in kürzerer Zeit hergestellt werden können.