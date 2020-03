Die Summen werden täglich größer. Alles in allem dürften allein in Deutschland in dieser Woche 1.379 Milliarden Euro an Bürgschaften, Krediten, Zuschüssen und anderen Finanzhilfen auf den Weg gebracht werden. Und andere Länder ziehen nach.

Angesichts solcher Beträge wird immer öfter die Frage aufgeworfen: Kommt jetzt die große Inflation?

In der Finanzkrise war diese Frage vergleichsweise einfach zu beantworten. Der Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers hat eine Spur der Verwüstung in der Wirtschaft hinterlassen. Die Banken reichten weniger neue Kredite aus, die Unternehmen mussten dabei zusehen, wie Auftrag um Auftrag storniert wurde, die Arbeitslosenquote schoss nach oben.

Volkswirtschaftlich betrachtet ging also die Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten erheblich zurück – und das dämpfte den Preisanstieg. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Korbflechter im Prinzip drei Körbe am Tag flechten könnte. Er hat aber Schwierigkeiten, seine Waren loszuwerden. Deshalb wird er sie im Zweifel eher günstig anbieten. So verhielten sich damals fast alle Unternehmen, und deshalb haben sich Prognosen über stark steigende Inflationsraten als falsch erwiesen.



Nachfrageschwäche bricht Angebotseinschränkung

Heute allerdings ist die Lage etwas unübersichtlicher. Im Moment können die Menschen ihre Häuser nicht verlassen, die meisten Läden und Geschäfte sind geschlossen. Es wäre also zu erwarten, dass viele Anbieter nach dem Ende der Ausgangssperren ihren Kunden Preisnachlässe gewähren, schon um die Lager leerräumen zu können und sich in einer unsicheren Wirtschaftslage überhaupt noch Umsätze zu sichern. Das spricht für eher deflationäre Entwicklungen – und ein solches Szenario erwarten auch viele Investoren an den Finanzmärkten.



Es gibt allerdings auch einen gegenläufigen Trend. Denn in vielen Industrienationen versuchen die Regierungen, die krisenbedingten Einkommensausfälle in der Bevölkerung durch staatliche Transfers zu ersetzen. Und anders als in der Finanzkrise sind die Produktionskapazitäten nicht unterausgelastet, sondern stillgelegt. Es gibt also mehr Geld aber nicht unbedingt mehr Güter – und das kann durchaus inflationäre Spannungen hervorrufen. Um im Bild zu bleiben: Es sind noch drei Körbe übrig und die Flechtwerkstatt ist gesperrt, weshalb auch nicht mehr hergestellt werden können. Wenn alle diese Körbe haben wollen, dann wird der Korbmacher die Preise erhöhen.

Die entscheidende Frage ist jetzt: Was wiegt schwerer – die Angebotseinschränkung oder die Nachfrageschwäche.

Die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend von der Dauer der wirtschaftlichen Auszeit ab. Wenn die Fabriken in zwei oder drei Wochen wieder geöffnet werden, dann ist Inflation kein Thema. Dann werden die Produktionsausfälle aufgearbeitet und alles geht zunächst einmal mehr oder weniger weiter wie zuvor.



Wer auf den Weltuntergang wettet, kann viel Geld verlieren

Wenn allerdings mehrere Monate oder sogar Jahre lang nichts produziert werden kann, dann würde die Inflationsgefahr steigen – vorausgesetzt, die Regierungen halten an ihrem Ziel fest, die Einkommensausfälle durch staatliche Leistungen auszugleichen. Im Vorteil wären dann die Länder, denen es gelingt, die Produktionsstruktur soweit zu erhalten, dass die Maschinen nach der Krise schnell wieder hochgefahren werden können.

Alles in allem ist eine Inflation auch in dieser Krise das unwahrscheinlichere Szenario. Ein langer Shutdown wird sich politisch nicht durchsetzen lassen, selbst wenn er medizinisch notwendig sein sollte. Und wenn es doch soweit kommen sollte, dann würden die Regierungen zumindest in stabilitätsorientierten Ländern wie Deutschland wahrscheinlich eher die staatlichen Leistungen kürzen als einen deutlichen Anstieg der Teuerungsrate zu riskieren.

In der vergangenen Woche haben sich Privatanleger in vielen deutschen Städten aus Angst vor der großen Geldentwertung mit Gold eingedeckt. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge ist das keine kluge Entscheidung. Wie in der Finanzkrise auch könnten sich auch diesmal die apokalyptischen Szenarien einiger Krisenpropheten als wenig treffsicher herausstellen.

Wer mit auf den Weltuntergang gewettet hat, der wird dann viel Geld verloren haben.