Führende Ökonomen in Deutschland haben angesichts der Corona-Krise deutlich schärfere wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Vermeidung einer Rezession gefordert. Aus ökonomischer Perspektive sei die Situation "eine große Gefahr", sagte der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger in Berlin. Gemeinsam mit fünf weiteren Ökonomen stellte er einen Plan vor, laut dem die schwarze Null "keine Handlungsmaxime" sein kann.

Für die Politik komme es darauf an zu kommunizieren, "dass sie in der Lage ist, die wirtschaftlichen Folgen der Krise effektiv einzudämmen", betonte Bofinger. So sprechen sie sich bei einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Krise dafür aus, dass sich der Staat notfalls an Unternehmen beteiligt.

Wenn es nicht gelingen sollte, die Ausbreitung der wirtschaftlichen Auswirkungen einzudämmen, sodass es in größerem Stil zu Unternehmensinsolvenzen käme, wäre als letzte Möglichkeit an Firmenbeteiligungen des Staates mit Eigenkapital zu denken. Dies wäre analog zur Rettung von Banken in der Finanzkrise 2008/2009, schreiben die Forscher. Auch sei eine "generelle Stundung" fälliger Steuerzahlungen für Unternehmen genauso denkbar wie eine "temporäre Herabsetzung der Einkommen- und Körperschaftsteuer", zitierte das Handelsblatt die Wirtschaftsforscher.

Politiker sollten von "schwarzer Null" abrücken

Die Ökonomen fordern die Bundesregierung daneben zu weitergehenderen Schritten auf als bisher beschlossen. Die große Koalition hatte etwa Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht. Wirtschaftsforscher Bofinger bezeichnete dies als "sehr zielführende Maßnahme". Wenn erforderlich, müsse laut den Wirtschaftsforschern auch von der "schwarzen Null" im Staatshaushalt abgewichen werden und neue Schulden aufgenommen werden. Demnach müsse alles getan werden, um Liquiditätsengpässe bei Firmen zu vermeiden.

"Unvermeidbar" sind Bofinger zufolge die unmittelbaren Effekte für Unternehmen etwa in den Bereichen Tourismus, Kongresse, Verkehrssektor und der Gastronomie. Es müsse jedoch "soweit wie möglich verhindert werden, dass es darüber hinaus zu einer allgemeinen Vertrauenskrise", zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und Schieflagen bei Banken komme.

Die Ökonomen plädieren laut Handelsblatt für ein Vorziehen des für Anfang 2021 geplanten Abbaus des Solidaritätszuschlags auf Juli. "Dies kann zu relativ geringen fiskalischen Kosten das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik und in eine rasche wirtschaftliche Belebung nach dem Abflauen der Krise stärken", heißt es demnach. Auf diese Maßnahme hatte sich der Koalitionsausschuss am Sonntag nicht einigen können.

Wie Institute und Wirtschaftsverbände bereits deutlich gemacht hatten, drohen durch die Corona-Krise deutliche Rückgänge beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Das Risiko einer Rezession sei gestiegen.