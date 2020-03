Die Bundesregierung sagt Kredite ohne Begrenzung zu. "Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann", sagte Finanzminister Olaf Scholz mit Verweis auf die staatliche Förderbank. "Wir haben gesagt, das soll unbegrenzt sein."

Die wirtschaftlichen Folgen, die das Coronavirus mit sich bringen wird, sind noch nicht absehbar. Schon jetzt sind beispielsweise die Passagierzahlen bei Fluggesellschaften und der Deutschen Bahn signifikant zurückgegangen, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen wurden abgesagt, Schulen werden geschlossen. In dieser Situation der wirtschaftlichen Unsicherheit taste sich die Bundesregierung nicht langsam heran, sondern sage vorn vorneherein jede Hilfe zu. "Wir legen alle Waffen auf den Tisch", sagt der SPD-Politiker.



Die Bundesregierung will nach seinen Worten damit deutlich machen, dass sie stärker ist als die ökonomischen Probleme, die aufgrund des Coronavirus zu erwarten sind. Scholz sagte, das werde den Staat am Ende "zig Milliarden" kosten und unklar sei noch die genaue Summe. Gleichzeitig könne er zusagen, dass es auch noch mehr geben könnte: "Wir haben noch etwas in der Hinterhand", so der SPD-Politiker. Auch staatliche Beteiligungen an Unternehmen seien nicht auszuschließen.



Zuvor hatten Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigt, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie mit einem umfassenden Maßnahmenpaket eindämmen zu wollen. "Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Beschäftigte und Unternehmen zu schützen", sagte Scholz. Altmaier sprach von einem umfassenden "Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen". Kein gesundes Unternehmen sollte wegen des Coronavirus in die Insolvenz gehen, kein Arbeitsplatz sollte verlorengehen, so Altmaier.

Die Regierung habe sich "sehr bewusst dafür entschieden, keine Begrenzung des Volumens unserer Maßnahmen vorzunehmen", sagte Altmaier. Dies sei eine sehr bedeutende Entscheidung, hinter der die ganze Bundesregierung stehe.

Teil des Maßnahmenpaketes ist, dass Unternehmen bessere Möglichkeiten bekommen sollen, ihre Steuerzahlungen zu stunden. Dadurch sollen ebenfalls Liquiditätsengpässe verhindert werden. Befürchtet werden angesichts der Virusausbreitung vor allem Kreditprobleme und Liquiditätsengpässe bei Unternehmen, die Umsatzrückgänge erleiden oder bei der Produktion in Schwierigkeiten geraten.

Zudem will die Regierung den Unternehmen mit Steuererleichterungen helfen. Das würden Milliarden sein, die zunächst einmal nicht in der Staatskasse landen, so Scholz.

Bundestag beschließt Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld

Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld hat der Bundestag bereits am Vormittag im Schnellverfahren beschlossen. So sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Entschieden wurde, dass mehr Unternehmen als bisher die Leistung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ab April beantragen können. Betriebe sollen Kurzarbeitergeld schon nutzen können, wenn nur zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind – statt wie bisher ein Drittel.

Die Sozialbeiträge sollen ihnen zudem voll von der Bundesagentur erstattet werden. Auch für Leiharbeiter soll Kurzarbeitergeld gezahlt werden können. Die BA übernimmt bei dieser Leistung 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent.