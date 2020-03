Die Corona-Pandemie ist nicht nur medizinisch ein Wettlauf gegen die Zeit, sondern auch wirtschaftlich. In den USA sollte eigentlich schon am vergangenen Wochenende ein Konjunkturpaket verabschiedet werden, um sowohl einzelnen Haushalten als auch Unternehmen zu helfen, die mit schweren Einbußen kämpfen müssen. Weil sich Demokraten und Republikaner um Details stritten, gingen die Verhandlungen bis in die Nacht zum Donnerstag. Am Ende beschloss der Senat das mit zwei Billionen Dollar größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Vorgesehen sind unter anderem Kredite für Unternehmen in dreistelliger Milliardenhöhe, ebenso Schecks über 1.200 Dollar, die binnen drei Wochen an alle US-amerikanischen Steuerzahlenden mit weniger als 75.000 Dollar Jahreseinkommen ausgehändigt werden sollen. Für jedes Kind gibt es dazu 500 Dollar. Auch erhöhen sich durch das Paket die Leistungen der Arbeitslosenversicherung.



Wie dringend das Geld benötigt wird, zeigt die aktuelle Arbeitslosenstatistik, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 3,3 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich allein in der vergangenen Woche neu arbeitslos gemeldet – ein beängstigender Rekord. In den vergangenen zehn Jahren war die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten kontinuierlich gesunken und lag im Februar 2020 nur noch bei 3,5 Prozent. Dass sie sich nun schlagartig vervielfacht hat, ist ein deutlicher Indikator dafür, wie schlecht es der US-Wirtschaft bereits jetzt geht.



US-Ökonomen betrachten die Entwicklung mit Sorge – auch, weil sie nicht recht wissen, wie sie sie einordnen sollen. Eine Rezession? Oder gar eine wirtschaftliche "Eiszeit", wie das Magazin The Atlantic schreibt? "Was wir gerade sehen, ist in der Tat ein beispielloser Shutdown", sagt Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University in New York, gegenüber ZEIT ONLINE. "Besonders schwierig macht die Situation, dass ihr kein Rückgang von Angebot und Nachfrage vorausgegangen ist. Es gab keinen Konjunkturabstieg, keine sich zuspitzende Finanzkrise. Dass die Wirtschaft jetzt systematisch heruntergefahren wird, dürfte zur schlimmsten Krise seit dem Börsencrash 1929 führen."



Vor allem schnell, nicht kompliziert

Ein Problem ist auch, dass noch völlig unklar ist, wie lange der gesellschaftliche Ausnahmezustand anhalten wird, der vor allem viele kleine Betriebe in Existenznot bringt. "Was wir über diese Krise wissen, ist, dass wir so gut wie nichts wissen", sagt Tara Sinclair, außerordentliche Professorin an der George Washington University und spezialisiert auf Wachstumsprognosen. Nicht nur aus gesundheitspolitischer Sicht hätte die US-Regierung schon im Januar reagieren müssen, sagt Sinclair, denn jetzt gebe es kaum noch Handlungsspielraum für Unternehmen. "Was mir besonders Sorgen bereitet, ist die individuelle Betroffenheit. Auch Menschen, die ihren Job bislang behalten konnten, werden die Stunden gekürzt." Insofern sei das Gießkannenprinzip des 2-Billionen-Dollar-Pakets durchaus sinnvoll, denn im Moment brauche es vor allem schnelle Lösungen, keine komplizierte Bedürftigkeitsprüfung.



Ein Papier der Brookings Institution weist darauf hin, dass die Corona-Krise nicht nur in einzelnen Branchen, sondern auch in entsprechend abhängigen Regionen besonders hart werden könnte. In Atlantic City und Las Vegas etwa, die vom Tourismus leben, entfalle mehr als ein Drittel der Jobs auf diesen Sektor und seien deshalb unmittelbar von der Krise bedroht. Von Landwirtschaft oder technischer Industrie geprägte Gegenden müssten dagegen weniger befürchten. Das vom Senat beschlossene Konjunkturpaket sieht besondere Hilfen für Fluggesellschaften vor, die von der Krise schwer getroffen sind. American Airlines, die größte der US-Fluggesellschaften, streicht bereits jetzt täglich 40 Prozent ihrer Flüge.

Der Makroökonom Harald Uhlig von der University of Chicago hält es für richtig, dass die US-Regierung mit dem Konjunkturpaket darauf zielt, die Geldflüsse zu erhalten, statt auch an Privatleute Kredite zu vergeben. Gleichzeitig finde auf dem Arbeitsmarkt eine sektorale Verschiebung statt, weil der Bedarf an Personal im medizinischen und medizintechnischen Bereich enorm ansteigen werde. Auch andere Industriezweige boomen nicht trotz, sondern wegen der Krise. Amazon etwa gab kürzlich bekannt, 100.000 Stellen in den USA auszuschreiben, um der gestiegenen Nachfrage zu begegnen. "Man muss ab sofort nicht nur daran denken, die Leute in den Jobs zu halten, die sie haben, sondern schauen, wo Bedarf ist, und entsprechend umschulen", sagt Uhlig. Aber auch ein solcher Anpassungsprozess sei immer mit Kosten verbunden, die entsprechend aufgefangen werden müssten.