1.000 Dollar auf die Hand, das klingt zunächst einmal gar nicht schlecht. Wenn es nach Donald Trump geht, könnte ein Großteil der US-Amerikaner schon Anfang April einen Scheck in dieser Höhe erhalten, der die wirtschaftlichen Leiden des Coronavirus mindern soll. Das sieht das dritte Corona-Hilfspaket vor, dessen Eckdaten am Mittwoch bekannt wurden.



Zwei Überweisungen soll es demnach geben. Die genaue Summe steht noch nicht fest, aber das Gesamtbudget und Aussagen von Regierungsvertretern deuten darauf hin, dass es um etwa 1.000 Dollar pro Person geht. Ausgenommen sind Menschen mit hohen Einkommen, Details stehen allerdings noch nicht fest. Doch der kleine Geldregen soll zumindest die gröbsten Härten der Wirtschaftskrise abfedern, die die Viruspandemie in den Vereinigten Staaten verursacht hat.

Niemand weiß, wie weit sich das Coronavirus in den kommenden Wochen in den USA verbreiten wird. Eine handfeste sozialpolitische Krise hat das Land schon jetzt, weil überall im Land wegen der Ansteckungsgefahr Betriebe schließen. Auf bis zu 20 Prozent könne die Arbeitslosenquote steigen, warnte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag im Gespräch mit republikanischen Senatoren, nur um einen Tag später zu korrigieren: "Das wird nicht passieren."

Fragwürdige Prioritäten

Doch selbst wenn die Arbeitslosigkeit unter dieser Marke bleiben sollte – den Arbeitnehmern stehen harte Zeiten bevor. Und deshalb arbeiten US-Regierung und Kongress angestrengt an Lösungen für die wirtschafts- und sozialpolitische Krise, die der weitgehende Stillstand des öffentlichen Lebens verursacht. Das Problem ist nur: Die bisher diskutierten Lösungen setzen fragwürdige Prioritäten und helfen den Betroffenen nur unzureichend.

Dazu gehören auch die 1.000-Dollar-Schecks. Was nach viel Geld klingt, dürfte für die meisten US-Amerikaner nur einen Bruchteil der Ausgaben decken. Laut Berechnungen von Business Insider betrug die Durchschnittsmiete für eine Einzimmerwohnung in den USA Mitte 2019 monatlich allein 1.216 Dollar. Studien- und Kreditkartenschulden, hohe Arztrechnungen und andere laufende Kosten dürften den Effekt der zweimaligen Zahlung verpuffen lassen, wenn sie nicht mit anderen drastischen Maßnahmen einhergeht.

Coronavirus-Pandemie - US-Präsident Donald Trump empfiehlt Amerikanern zu Hause zu bleiben Der US-Präsident hat dazu aufgerufen, den Vorgaben der Regierung zu folgen. Amerikaner sollten unter anderem Gruppen über zehn Personen meiden und auf Reisen verzichten. © Foto: Brendnan Smialowski/AFP/Getty Images

Wesentlich großzügiger will Trump dagegen diverse Schlüsselindustrien bedenken. Die US-Airlines sollen 50 Milliarden Dollar Kredite bekommen, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. Und das, obwohl die Konzerne jahrelang Gebühren erhöhten und Milliarden in Aktienrückkäufe steckten, anstatt Rücklagen zu bilden. Nicht einmal zu Arbeitsplatzgarantien werden die Airlines laut einem zweiseitigen Memo des Finanzministeriums verpflichtet.



Minibeträge für Durchschnittsamerikaner

150 Milliarden Dollar Kredite sollen weitere, bisher noch nicht benannte Schlüsselindustrien bekommen. Allerdings ist bekannt, dass Trump den unter anderem wegen der Abstürze zweier Passagiermaschinen in Schieflage geratenen Flugzeughersteller Boeing retten will – obwohl der Konzern noch im Dezember 2018 Aktienrückkäufe im Wert von 20 Milliarden Dollar autorisierte.

Es scheint, als sollten die Minibeträge für den Durchschnittsamerikaner davon ablenken, dass die US-Regierung wieder einmal vorwiegend Großkonzernen unter die Arme greift. Zwar enthält das Rettungspaket auch 300 Milliarden Dollar Kredite für Mittelstandsunternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern. Doch gemessen an ihrer Wirtschaftskraft ist das unverhältnismäßig. Die Mittelständler erwirtschaften nämlich 43 Prozent des US-Inlandsprodukts, kommerzielle Fluglinien nur fünf Prozent.

Und was machen die Demokraten? Mit ihrem 1.000-Dollar-Plan hat die rechtspopulistische Trump-Regierung sie bemerkenswerterweise sozialpolitisch links überholt. Laut einem Politico-Bericht sei die Idee von Direktzahlungen an die Bürger im Kongress sofort von der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, abgeschmettert worden. Während republikanische Senatoren wie Mitt Romney sich für die Überweisungen an seine strauchelnden Mitbürger einsetzen, blieb der Vorschlag bei der Führung der Demokraten unpopulär. So können Trump und seine Partei sich nun als diejenigen inszenieren, die die gebeutelten US-Bürger mit Bargeld versorgen wollen – ein absoluter PR-Coup.