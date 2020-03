Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus stellt die Weltbank Entwicklungsländern Kredite und Hilfsgelder in Höhe von insgesamt 12 Milliarden US-Dollar bereit. Es gehe darum, den Staaten schnell und flexibel zu helfen, um den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, sagte Weltbankpräsident David Malpass.

Malpass betonte, es sei wichtig anzuerkennen, dass das Coronavirus für arme Länder eine "zusätzliche Last" bedeute. Arme Staaten seien am wenigsten gut ausgestattet, um die weitere Ausbreitung des Virus aufzuhalten. Mit den Mitteln könnten unter anderem Gesundheitssysteme ausgebaut werden, erklärte die Weltbank. Rund vier Milliarden US-Dollar des neuen Hilfspakets stammen demnach aus bestehenden Programmen.

Das Hilfspaket richte sich an Länder, die Hilfe bei der Weltbank erbeten hätten, sagte Malpass. Die Weltbank sei mit verschiedenen Mitgliedstaaten in Kontakt. Welche Regierungen als erste unterstützt werden sollen, sagte der Weltbankpräsident aber nicht. Ein Teil der Hilfsgelder geht demnach an einige der ärmsten Länder der Welt. Bereits in der Vergangenheit habe die Weltbank bei von Epidemien verursachten Krisen Hilfspakete aufgelegt, etwa bei Ebola oder Zika, erinnerte Malpass.

Nur wenige Stunden zuvor hatten die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) wegen des Coronavirus ihre jährliche Frühjahrstagung in den USA abgesagt. Die ursprünglich für Mitte April am Sitz der Organisationen in Washington geplanten Treffen sollten nun in einem "virtuellen Format" stattfinden, hieß es.

Derzeit breitet sich das Coronavirus international immer weiter aus. Derzeit sind über 40.000 Menschen mit dem Virus infiziert, Neben China gelten vor allem Südkorea, der Iran und Norditalien als Schwerpunkte der Krankheit. In Deutschland sind bisher über 200 Fälle bestätigt worden. Forscherinnen und Forscher fürchten, dass sich das Coronavirus in Ländern mit wenig entwickelten Gesundheitssystemen – etwa in Staaten in Subsaharaafrika – stark ausbreiten könnte.