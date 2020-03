Immerhin am Rosenmontag bestimmten die Karnevalisten in Köln und Düsseldorf in diesem Jahr doch noch selbst das Programm. Und so fuhren die Wagen ihre geplanten Wege, die Garden tanzten, die Kamelle flog. An den Tagen zuvor aber war es ihnen ergangen wie so oft in den vergangenen Jahren: Das Wetter durchkreuzte die Pläne der Karnevalisten. Am Donnerstag unterbrachen sie in Düsseldorf kurzerhand die Festlichkeiten in der Altstadt, in Köln wurden auf ihr Geheiß am Sonntag die Schull- und Veedelszüge gleich ganz abgesagt. Am Abend folgte die Erkenntnis: Ganz so schlimm waren sie gar nicht gewesen, die so gefürchteten Böen. Und so stand bei vielen Karnevalisten am Ende des Wochenendes mal wieder die Frage: Musste das sein? Und wie kann es überhaupt sein, dass wir trotz allgegenwärtiger Digitalisierung immer noch nicht exakt sagen können, ob der Wind in ein paar Stunden 70, 80 oder 90 Stundenkilometer schnell sein wird?

Etwa 150 Millionen Wetterdaten gehen täglich beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach ein. Gesammelt nicht nur an Wetterstationen und von Satelliten, sondern auch an Ballons, Handelsschiffen, Passagierflugzeugen bei der Start- und Landephase und Driftbojen, die ohne Befestigung im Meer treiben. Sie erfassen Informationen zu Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit sowie den Gehalt an Wasserdampf in der Atmosphäre. Warum also tun Meteorologen sich noch so schwer damit, wirklich präzise Prognosen zu treffen? Warum kommt ein Gewitter trotzdem immer dann, wenn keiner damit rechnet?

Was viele Menschen, die sich über einen zu eilig abgesagten Karnevalsumzug ärgern, vergessen: Die verschiedenen physikalischen Kräfte wie Luftdruck, Temperatur und Windgeschwindigkeit beeinflussen sich gegenseitig. Und längst nicht jede kennen die Meteorologen stets genau.

5 statt 150 Millionen Daten

In der Vorhersagezentrale des DWD baumelt ein riesiger Bildschirm von der Decke. Grün und gelb gehaltene Flecken verteilen sich darauf über Deutschland. Es sind die untersten Warnstufen für Frost. An diesem Wintertag sind nur Teile der Alpen orange oder gar rot eingefärbt. Kein großflächiger Sturm, kein Gewitter in Sicht. Dieses Bild ist das Kondensat dessen, was Detlev Majewski, Leiter der Abteilung Meteorologische Analyse und Modellierung beim DWD, mit seinem 74-köpfigen Team und einem extrem leistungsstarken Computer aus all den eingehenden Wetterdaten erstellt. Wobei er nur einen Bruchteil aller Daten, etwa fünf Millionen der verfügbaren 150 Millionen, nutzen kann. Mal ist der Drucksensor auf einer Driftboje eingefroren, mal ein Temperatursensor falsch kalibriert.



Hinzu kommt: In manchen Regionen, wie etwa weiten Teilen Afrikas, finden sich kaum Wetterstationen – zu teuer sind die Messgeräte. Deshalb gibt es aus einigen Gegenden auch kaum Daten, obwohl diese durchaus Einfluss darauf haben, ob es in Deutschland stürmisch oder sonnig wird. In welchem Maße die Meteorologen etwa Entwicklungen in den Polregionen für ihre Wettervorhersagen berücksichtigen müssen, ist eine Frage, mit der sich der DWD derzeit beschäftigt. "Sobald Schnee auf dem dortigen Eis liegt, ist dieses deutlich heller und reflektiert mehr Sonnenstrahlung, wodurch sich das Eis weniger aufwärmt", erläutert Majewski. Das wiederum wirkt sich auf die Temperatur der Atmosphäre aus. Ein deutscher Forschungseisbrecher, der im Herbst des vergangenen Jahres in der Arktis festgefroren ist und nun mit dem Meereis Richtung Grönland driftet, sammelt dazu gerade genauere Daten.

All diese Daten landen irgendwann in einer schwarzen Box im Keller der Offenbacher DWD-Zentrale. Zu Hunderten lagern die schwarzen, mit Strichcode gekennzeichneten Festplatten hier. Auf ihnen befinden sich sämtliche Wetterdaten seit 1881, die Grundzutaten für die Modelle und Prognosen der Behörde. Dazu wählen die Meteorologen einen längeren Zeitraum aus der Vergangenheit aus, lassen ihr Modell dafür das Wetter vorhersagen – und vergleichen die Ergebnisse mit den tatsächlichen Beobachtungen auf der Festplatte. Nur wenn ein neues Modell bessere Vorhersagen trifft, integrieren die Meteorologen diese Algorithmen in das Modell, das derzeit die Grundlage für Wettervorhersagen und Warnungen bildet. Es umfasst 700 000 Programmzeilen.

Nur wenige Meter neben den schwarzen Boxen steht der Supercomputer des DWD. Er ähnelt einer langen Reihe schwarzer Kühlschränke mit einer auf einer Seite aufgeklebten Satellitenaufnahme der Erde. Der Rechner bewältigt 1,4 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Das klingt viel. Trotzdem braucht er, weil die Modelle der Meteorologen so komplex sind, für eine 7-Tages-Vorhersage satte 55 Minuten.