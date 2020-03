Auch im glitzerverliebten Dubai ist offenbar angekommen, dass Gründer die Aura des Improvisierten schätzen. Und so hat Raja al-Mazrouei ihr Start-up-Zentrum Fintech Hive im Dubai International Financial Centre (DIFC) so gestaltet, wie es die westlichen WeWork-Standards vorsehen: statt Marmor und Goldarmaturen roher Beton, Kunststofffußböden mit bunten Linien, stapelbare Sitzwürfel, Wände mit Zetteln, Postern und Monitoren. Ungewöhnlich am Fintech Hive ist eher, was hier so selbstverständlich umherschlappt: das Publikum. Denn zwischen der weltweit anzutreffenden Sneaker-Hornbrille-Fraktion sind auch viele junge Frauen mit Kopfbedeckung und in traditionellen Gewändern, welche sie hier mit derselben Coolness tragen wie andere ihre löchrigen Designerjeans.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Auch al-Mazrouei selbst, Vize-Geschäftsführerin dieses Tummelplatzes für Gründer, ist eine Erscheinung. Die 43-Jährige kombiniert die traditionelle schwarze Abaya – knöchellanger schwarzer geknöpfter Mantel – mit einer deutlich daraus hervorblitzenden knallroten Bluse, ein äußerst locker sitzender Hidschab lässt glänzendes schwarzes Haar hervorlugen, und ihre aufrecht-elegante Silhouette steht fest auf zwei schmalen Füßen in Ballerinas mit sehr großen metallenen Schnallen. "Ich trage das hier, weil es mir gefällt. Im Ausland kleide ich mich anders", erklärt sie ungefragt.

Damit gibt sie das Motto vor für das, was den Fintech Hive zum Symbol eines größeren Trends macht: Am Persischen Golf hat sich in den vergangenen Jahren ein einzigartiges Businessklima entwickelt, das ausgerechnet Unternehmerinnen anzieht wie wenige Wirtschaftszentren der Welt. Wer in diese spezielle Szene eintaucht, der wird ständig mit überraschenden Erscheinungen wie Raja al-Mazrouei konfrontiert. Und er lernt, dass wirtschaftliche Emanzipation und gesellschaftliche Gleichstellung nicht zwingend zusammengehören.

Frauen brauchen ein dickes Fell

Al-Mazrouei hat eine Karriere hingelegt, wie sie vor einigen Jahren auch im nach vorne strebenden Dubai noch ungewöhnlich gewesen wäre: von der Studentin zur IT-Leiterin, stellvertretenden Marketingchefin und nun Vize-Präsidentin der Fintech-Abteilung der Sonderwirtschaftszone DIFC, dem wichtigsten Handelsplatz zwischen Europa und Singapur. Daneben bekleidet al-Mazrouei auch einen Aufsichtsratsposten in einer Bank. Vom morgendlichen Treffen mit ihren ausschließlich männlichen Kollegen in einem Ausschuss, bei dem es um die Nominierung eines neuen Mitglieds ging, hat sie eine Anekdote mitgebracht. "Die anderen Mitglieder sind altgediente Banker. Sie haben mich im Vorfeld mit Mails bombardiert und wollten mich zur Wahl ihres Wunschkandidaten überreden. Und ich sagte: nein. Das gab ein großes Theater. Vor fünf Jahren hätte ich wohl irgendwann aufgegeben." Ihre Botschaft: Frauen in einer Spitzenposition in den Vereinigten Arabischen Emiraten müssen zwar ein dickes Fell haben und sich gegen männliche Widersacher und Besserwisser durchsetzen, aber möglich ist es.

Heute bringt Dubai selbst viele erfolgreiche Frauen in Top-Regierungs- und Wirtschaftspositionen hervor: Die für die Expo 2020 zuständige Ministerin ist ebenso eine Frau wie die Generaldirektorin des Projekts Smart Dubai, das unter anderem eine voll digitalisierte Stadtverwaltung zum Ziel hat. Als Wissenschaftsministerin der Emirate ist mit Sarah Amiri eine Frau für die nationale Mars-Mission verantwortlich. Mit Rola Abu Manneh leitet seit 2018 eine Frau aus den Emiraten eine große Bank, die Standard Chartered Bank. Sie, wie auch die Gründerin des Finanzdienstleisters Souq al-Mal, Ambareen Musa, zählt zu den einflussreichsten Menschen aus der Region.

Die Vereinten Nationen attestierten den Emiraten bereits vor fünf Jahren, Frauen würden bei Bildung, Beschäftigung und Verwaltung von den Gesetzen nicht benachteiligt. Die gesellschaftliche Gleichstellung jedoch hinkt diesen Entwicklungen ganz massiv hinterher: Wenn Frauen in Dubai zum Beispiel heiraten wollen, brauchen sie die Zustimmung eines männlichen Vormunds. Männern ist es derweil gesetzlich erlaubt, mit bis zu vier Frauen gleichzeitig einen Ehebund einzugehen. Männer können zudem einseitig die Scheidung beschließen, während Frauen sich dafür durch lange juristische Verfahren kämpfen müssen, die nur unter strengen Bedingungen überhaupt zustande kommen.

Trotz solcher Einschränkungen ist Dubai mit seiner relativen Freiheit zum Anziehungspunkt für Frauen nicht nur aus der arabischen Welt geworden. 20 Autominuten vom DIFC entfernt befindet sich die Handelskammer des Emirats, gelegen am Dubai Creek, einem Wasserarm, der sich wie ein breiter Fluss vom Meer ein Stück ins Landesinnere schlängelt. Durch die Fensterfassade sieht man Palmen und Wasser, darauf gleiten Abras, die auf antik getrimmten Wassertaxis. Vor dieser Kulisse gibt Natalia Sycheva einen Einblick in die Start-up-Welt Dubais. Die Russin lebt seit fünfeinhalb Jahren hier und leitet die Abteilung Unternehmensgründung. Sie hat in dieser Zeit einen bemerkenswerten Anstieg von Unternehmensgründungen durch Frauen miterlebt. "Im Schnitt ist ein Viertel unserer Finalisten im Start-up-Hub-Programm weiblich, mehr als der weltweite Durchschnitt. Die Frauen hier sind in der Regel sehr gut ausgebildet und sattelfest in Wirtschaftswissen", sagt Sycheva, die vorher für die Unternehmensberatung Deloitte den Nahen Osten betreut hat.