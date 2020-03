Europa gilt derzeit als Epizentrum der Corona-Pandemie – doch auch in den USA steigt die Zahl der registrierten Fälle rasant, und in den Entwicklungsländern ist das Virus ebenfalls angekommen. Dort kann Corona katastrophale Folgen haben, sagt Arif Husain, Chefökonom des UN-Welternährungsprogramms (WFP). In seiner Arbeit analysiert Husain vor allem die Ernährungssicherheit und die sozialen Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern, und er untersucht die Verbindungen zwischen Armut, Hunger, Konflikt und Migration. Im Interview spricht er darüber, wie das WFP sich auf die Pandemie einstellt und was nötig wäre, um das Virus in den Griff zu bekommen.



ZEIT ONLINE: Herr Husain, Sie leben und arbeiten in Rom – wie erleben Sie die Lage dort?

Arif Husain: Sie ist ziemlich hart, vor allem im Norden Italiens. Im Lazio, der Provinz, zu der Rom gehört, gibt es derzeit mehr als 1.900 bestätigte Infektionsfälle. Aber im Norden ist es viel schlimmer. Doch auch bei uns sind die Läden und Schulen geschlossen, die Menschen sind seit fast drei Wochen zu Hause. Ich arbeite ebenfalls im Homeoffice, das klappt gut. Ich hoffe, dass wir bald den Höhepunkt an Neuinfektionen erreicht haben und die Zahlen ab der kommenden Woche zurückgehen werden.

ZEIT ONLINE: Sie haben derzeit trotz Homeoffice vermutlich mehr zu tun als früher. Wie verändert die Pandemie die Arbeit des Welternährungsprogramms?

In den reichen Ländern sagt man, dass vor allem Alte und Menschen mit Vorerkrankungen am Virus sterben. Aber wo wir arbeiten, spielt das Alter keine Rolle.

Husain: Wir tun alles Menschenmögliche, um auch weiterhin die 80 bis 90 Millionen Menschen zu versorgen, deren Überleben weltweit von unserer humanitären Nahrungsmittelhilfe abhängt. Das sind die Menschen, auf die das Undenkbare zukommt, wenn wir sie wegen der wirtschaftlichen oder logistischen Folgen der Krankheit nicht mehr erreichen können. All die anderen Krisen, mit denen wir schon vor Corona zu tun hatten – die Kriege, die Folgen des Klimawandels, Wirtschaftskrisen, die Heuschreckenplage in Ostafrika – sind immer noch da. Hinzu kommt jetzt die Pandemie, und sie macht alles noch schlimmer. Lieferketten sind unterbrochen, Schulen sind geschlossen, Grenzen werden dicht gemacht. Das erschwert es uns sehr, die Menschen zu erreichen.



Das Schlimme ist: Sie sind auch ohne Corona schon in lebensbedrohlichen Schwierigkeiten, sie sind unterernährt, sie haben dem Virus nur wenig entgegenzusetzen. In den reichen Ländern sagt man, dass vor allem Alte und Menschen mit Vorerkrankungen am Virus sterben. Aber wo wir arbeiten, spielt das Alter keine Rolle. Denken Sie an Jemen, an Südsudan, an Syrien, Somalia. Dort ist es auch in normalen Zeiten nicht leicht, die Leute zu versorgen. Und wer Hunger leidet und sich mit dem Virus infiziert, stirbt. Egal, ob alt oder jung. Es sei denn, er bekommt Hilfe.

ZEIT ONLINE: Was tun Sie, um die Menschen derzeit trotz geschlossener Grenzen und gestrichener Flüge zu erreichen?

Husain: Diese Pandemie trifft nicht jede Region zur gleichen Zeit gleich schlimm. Das verschafft uns ein wenig Zeit. Wir bereiten uns vor, indem wir jetzt schon Nahrungsmittel an Orte bringen, an denen wir sie vermutlich bald brauchen werden. Dort, wo die lokalen Lebensmittelmärkte und Banken funktionieren, können wir auf Bargeldtransfers umstellen. Wir planen für den Fall, dass wir Büros schließen müssen, auch offline arbeiten zu können. Wir beobachten ständig, wie das Virus sich an welchem Ort ausbreitet, um uns rechtzeitig darauf einstellen zu können.

Wir überlegen, wie wir Grundschulkinder erreichen, deren Schule geschlossen ist und die deshalb jetzt schon keine Schulspeisung mehr bekommen – das sind wegen Corona derzeit etwa 320 Millionen Kinder weltweit, die sonst von uns oder anderen Trägern mit Schulmahlzeiten versorgt werden. In 40 Ländern, wo WFP Schulspeisungen durchführt, sind die Schulen jetzt teilweise dicht. Das bedeutet, dass mehr als 11 Millionen Kinder keine Schulmahlzeit mehr von uns bekommen. Und die Zahl wird in den nächsten Tagen noch steigen. Ist es sinnvoll, ihnen Essen mit nach Hause zu geben? Sollen wir sie über ihre Familien versorgen? Wie bekommen wir es hin, Abstand zu halten, um das Virus nicht weiterzuverbreiten? Wir arbeiten mit Regierungen und Partnern daran, dass die Kinder und ihre Familien weiter gesunde Ernährung bekommen. Eine Pandemie dieser Größenordnung ist Neuland für uns. Aber wir haben bereits 2014 und 2015 beim Ebola-Ausbruch in Westafrika Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt nutzen können.

ZEIT ONLINE: Sie sprechen davon, Abstand zu halten. Wie soll das beispielsweise in einem Flüchtlingslager wie im kenianischen Dadaab gehen, oder in einem Slum einer afrikanischen, asiatischen oder lateinamerikanischen Großstadt?

In den armen afrikanischen Ländern müssen nicht Tausende Menschen an Corona erkranken, damit die Kliniken überlastet sind. Ein paar Hundert reichen schon aus.

Husain: Sobald das Virus an einem solchen Ort ankommt, werden sehr viele Menschen sterben. Dort lebt man eng aneinander, viele müssen ihr Haus jeden Tag verlassen, weil sie von der Hand in den Mund leben und täglich neues Geld verdienen müssen, um zu essen. Dort ist Corona ein Todesurteil, denn viele Menschen sind hungrig und unterernährt, und ihr Immunsystem ist deshalb auch so schon angegriffen. Die Zerstörung, die Corona dort anrichten wird, ist undenkbar.

ZEIT ONLINE: Noch scheinen die Folgen der Pandemie in Afrika nicht so schlimm wie in Europa.

Husain: Ja, aber in den armen afrikanischen Ländern müssen nicht Tausende Menschen an Corona erkranken, damit die Kliniken überlastet sind. Ein paar Hundert reichen schon aus. Und wenn die Krankenhäuser keine Plätze mehr haben, dann bleiben die Kranken zu Hause, und das Virus verbreitet sich umso schneller.