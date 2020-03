Kinder, die von ihrem biologischen, aber nicht rechtlichen Vater eine Schenkung oder Erbschaft erhalten, dürfen steuerlich benachteiligt werden. Dies entschied der Bundesfinanzhof (BFH) und stellte damit sogenannte Seitensprungkinder schlechter als ehelichen Nachwuchs und Stiefkinder. Dies gilt demnach auch für die Regelungen beim Kinderfreibetrag, der bei diesen Seitensprungkindern deutlich geringer ausfällt.

Im konkreten Fall geht es um eine Familie, in der eine verheiratete Frau im Jahr 1987 mit einem anderen Mann eine Tochter bekommen hatte. Dieser Mann, der nie das Sorgerecht hatte, schenkte seiner Tochter im März 2016 einen Betrag in Höhe von 30.000 Euro. Hierfür lehnte das örtliche Finanzamt die günstigere Steuerklasse ab, wogegen der Mann schließlich Klage einreichte und in erster Instanz auch recht bekam.

Deutschlands höchstes Finanzgericht kippte diese Entscheidung nun. "Die biologische Abstammung allein führt nicht zur rechtlichen Vaterschaft", schreiben die Richter in ihrem Urteil und sehen allein den rechtlichen Vater in einer – auch steuerlichen – Sonderrolle. So trage dieser im Verhältnis zum Kind eine größere Verantwortung, etwa bei der Zahlung von Unterhalt. "Dies rechtfertigt es, den rechtlichen Vater auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer finanziell besserzustellen", urteilte der BFH.

Dies, so die Richter, gelte auch im umgedrehten Fall: Kinder haben demnach nur gegenüber ihrem rechtlichen Vater einen Erbanspruch. Und Kinder, die sowohl von ihrem rechtlichen als auch von ihrem leiblichen Vater eine Erbschaft und Schenkungen bekommen, dürften nicht gegenüber anderen Kindern, die nur einen einzigen Vater haben, steuerlich bessergestellt werden.

In dem konkreten Fall hat nun die eheliche Tochter das finanzielle Nachsehen. Anstatt der Steuerklasse I muss sie die Schenkung ihres leiblichen, aber nicht rechtlichen Vaters mit der Steuerklasse III vergelten – so wie es auch im Erbschaftsteuergesetz vorgesehen ist. Damit greifen hier die gleichen Regelungen wie für Nichtverwandte.