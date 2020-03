Ursula von der Leyen ist nicht für dramatische Ansprachen bekannt. In dieser Woche sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission jedoch einen Satz, den man wie eine letzte Mahnung verstehen konnte: "Als Europa wirklich füreinander da sein musste, haben zu viele zunächst nur an sich selbst gedacht."

Es sieht nicht so aus, als sei die Botschaft angekommen. Bei ihrem gestrigen Gipfeltreffen konnten sich die Staats- und Regierungschefs nicht auf eine gemeinsame Position zur Frage der Finanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise verständigen. In zwei Wochen soll nun erneut ein Einigungsversuch unternommen werden. Man kann nur hoffen, dass die Gipfelrunde dann erfolgreicher ist – sonst ist vom europäischen Projekt womöglich bald nicht mehr viel übrig.

Zunächst einmal sollte man nicht zwanghaft in Brüssel nach Lösungen für diese Krise suchen. Sie ist im Kern eine nationale Angelegenheit. Über den Ausgang des Kampfes gegen das Virus wird in den Krankenhäusern, den Ordnungsämtern, den Förderbanken entschieden. Die EU spielt eine Rolle, aber nicht die entscheidende – und offene Grenzen oder eine gemeinsame Währung sind keine Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antikrisenpolitik.

Sie dürfen aber – und deshalb ist die Finanzfrage so wichtig – auch kein Hindernis sein. So könnte es aber kommen. Denn diese Krise legt eine fundamentale Schwachstelle Europas, vor allem aber der europäischen Währungsunion offen. Die Eindämmung der Pandemie erfordert staatliche Zwangsmaßnahmen, die einen weitgehenden Stillstand der Wirtschaft verursachen. Um einen kompletten ökonomischen Zusammenbruch zu verhindern, sind gewaltige staatliche Rettungspakete nötig, die die wirtschaftliche Substanz so weit wie möglich erhalten und die schlimmsten sozialen Schieflagen abmildern.



Jemand muss frisches Geld drucken

Diese Logik ist inzwischen weltweit akzeptiert. Die G20-Staaten haben sie gestern in einer gemeinsamen Erklärung noch einmal bekräftigt und "kühne und weitreichende" finanzpolitische Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur angekündigt. Das Problem ist: Nicht alle Staaten verfügen über die nötigen finanziellen Ressourcen, um – wie Deutschland – mal eben eine Billion Euro für den Kampf gegen die Krise zu mobilisieren.

Das gilt für viele arme Länder Afrikas und Lateinamerikas, aber eben auch für einige Mitgliedsstaaten der Währungsunion, die vielleicht eigentlich wirtschaftlich gar nicht so schlecht dastehen. Und das liegt daran, dass die Summen, um die es jetzt geht, so groß sind, dass sie in vielen Fällen ohne die Unterstützung der Notenbanken wohl nicht zu stemmen sind. Salopp formuliert: Es muss so viel Geld ausgegeben werden, dass jemand frisches Geld drucken muss. Deshalb hat zum Beispiel die amerikanische Notenbank Federal Reserve die Zinsen gesenkt und angekündigt, praktisch unbegrenzt Anleihen aufzukaufen, wodurch Kredite billiger werden. Damit ist der Weg frei für schuldenfinanzierte staatliche Ausgabenprogramme. Nur wenn die Geldpolitik die Kosten drückt, kann die Finanzpolitik angemessen handeln.

Die Euro-Länder haben aber keine eigene Zentralbank – und das bedeutet, dass finanziell schwächere Länder wie Spanien oder Italien bei der Finanzierung staatlicher Stützungsprogamme schnell in Schwierigkeiten kommen könnten. Deshalb haben Frankreich, Spanien, Italien und sechs weitere Länder gefordert, die Krisenmaßnahmen aus einer temporären Gemeinschaftskasse zu finanzieren. Das soll über sogenannte Corona-Bonds organisiert werden, also spezielle Anleihen, die für genau diesen Zweck von allen Euro-Ländern gemeinsam ausgegeben werden. In Deutschland und den Niederlanden stößt das aber auf Widerstand. Man fürchtet, dass die Corona-Bonds irgendwann in Euro-Bonds umfunktioniert werden, dass also aus der temporären Gemeinschaftskasse am Ende eine dauerhafte wird. Das sei dann der Einstieg in eine unkontrollierbare Schuldenwirtschaft.

Die Europäische Zentralbank als einzige Alternative?

Deshalb soll nun geprüft werden, ob eine Kreditlinie des Rettungsfonds ESM freigeschaltet werden kann, die den von der Krise besonders betroffenen Ländern zur Verfügung steht. Das Problem: Die Vergabe von Krediten ist normalerweise an strenge Auflagen gekoppelt. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Staaten über die Stränge schlagen und dann der Gemeinschaft die Rechnung präsentieren. Doch so sinnvoll das in normalen Zeiten sein mag, so problematisch wäre es heute. Italien ist nicht wegen haushaltspolitischer Exzesse in Schwierigkeiten, sondern weil ein Virus das Land zu verwüsten droht. In einer solchen Situation mit Sanktionen aus Brüssel zu drohen wäre den Italienern nicht zu vermitteln.

So bleibt am Ende womöglich nur eine Alternative: die Europäische Zentralbank. Sie wird – wenn die Unterstützung aus Brüssel ausbleibt – noch in viel größerem Umfang als bisher über den Kauf von italienischen oder spanischen Staatsanleihen die italienischen oder spanischen Finanzierungskosten senken müssen, damit das ohnehin schon hoch verschuldete Land zusätzliche Kredite aufnehmen kann. Die Zentralbank würde damit de facto zur Staatsfinanzierungsagentur, was vor allem in Deutschland auf Kritik stoßen wird. Aber wenn alle andere Optionen blockiert werden, dann wird das die einzige Möglichkeit sein, den betroffenen Ländern Unterstützung zukommen zu lassen. Und eine Gemeinschaft, die ihre Mitglieder in der größten Not fallen lässt, verdient diesen Namen nicht.