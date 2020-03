Irgendwann wird das öffentliche Leben wieder hochfahren, Restaurants werden öffnen, Menschen drängen schon jetzt, wieder arbeiten zu gehen. Doch sollte man die Kontaktsperre wirklich für alle gleichzeitig aufheben? Thomas Beschorner, Professor für Wirtschaftsethik und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen, analysiert die verschiedenen Optionen.



ZEIT ONLINE: Herr Beschorner, die Forderungen nach einer Exitstrategie aus der Massenquarantäne mehren sich. Vor allem, weil viele Menschen einen vollkommenen Zusammenbruch ganzer Wirtschaftsbereiche befürchten. Was halten Sie davon, diese Frage jetzt zu diskutieren?



Thomas Beschorner: Es ist zunächst völlig legitim, dass man bestimmte Interessen formuliert und ganz ebenso, dass man nach einer Exitstrategie sucht. Das geschieht meiner Beobachtung nach auch bisher tendenziell abwägend und vorsichtig. Auf der einen Seite stehen die gesundheitspolitischen Maßnahmen, die das Leben der Menschen schützen sollen. Auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Interessen und die Frage, wie es in unserer Wirtschaft überhaupt weiterlaufen kann. Aus einer ethischen Perspektive ist die Sache jedoch sehr klar. Ökonomische Fragen sind zwar eine wichtige Nebenbedingung, um zu einer Entscheidung zu gelangen, aber wenn es mitunter ganz ungeniert heißt, es müssten notfalls einige Menschen geopfert werden, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, dann ist das ethisch nicht statthaft. Das wäre neoliberale Euthanasie!

Thomas Beschorner ist Professor für Wirtschaftsethik und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Seine Forschungs- und Lehrgebiete liegen im Spannungsfeld von Ökonomie, Ethik und Kultur sowie im Bereich "Corporate Social Responsibility". Twitter: @ThBeschorner © privat

ZEIT ONLINE: Wenn aber ein solcher Stillstand über längere Zeit anhält, dann bricht die Existenzgrundlage sehr vieler Menschen einfach weg und damit auch unser Gesellschaftsmodell. Ist das kein starkes Gegenargument?



Beschorner: Im Moment ist die Wirtschaft in eine Art Wachkoma versetzt und wird einerseits durch staatliche Hilfen künstlich am Leben gehalten und zum anderen durch pragmatische Vereinbarungen zwischen den betroffenen Akteuren gestützt, die auf Solidarität basieren. Dass sich Mieter und Vermieter zum Beispiel darauf einigen, die Mietzahlungen auszusetzen zum Beispiel oder man für die ältere Nachbarin den Einkauf besorgt.



ZEIT ONLINE: Aber das lässt sich nicht über mehrere Monate durchhalten oder vielleicht sogar ein halbes Jahr.



Beschorner: Das sehe ich ebenso kritisch. Es fängt schon bei den staatlichen Hilfspaketen an. Deutschland kann sich das im Moment leisten, hat ein gutes Sozialsystem und ein funktionierendes Gesundheitswesen, auch wenn dies in der aktuellen Krise an seine Grenzen kommen wird. Aber wenn Sie beispielsweise nach Italien schauen, sieht es ganz anders aus. Die Schulden sind dort ohnehin schon zu hoch. Aber was ist die Alternative? Die Antwort kann nicht lauten, dass wir zehn Prozent unserer Gesellschaft, also die sogenannte Risikogruppe opfern, damit 90 Prozent weiter ihr Auskommen haben. Es verbietet sich schlichtweg ethisch, eine Minderheit oder auch nur eine einzelne Person zum ökonomischen Wohle einer Mehrheit gewissermaßen zu opfern. Grundgesetzkonform wäre dies ohnehin nicht. Das ist kein Dogmatismus, sondern gemeinsam mit einer wohlverstandenen Idee von Freiheit die Wichtigste Errungenschaft liberaler, demokratischer Gesellschaften. Das sollten wir nicht aufgeben.



ZEIT ONLINE: Die Vorschläge lauten doch, dass man sich allmählich stärker auf diese Risikogruppen fokussiert und sie dazu verpflichtet, zum eigenen Schutz zu Hause zu bleiben, sodass die Mehrheit wieder in die Schulen und zur Arbeit gehen kann. Wie bewerten Sie das?



Beschorner: Das wäre eine Strategie, um sukzessive das öffentliche Leben wieder hochzufahren, Geschäfte und Restaurants zu öffnen, auch wenn es weiter Einschränkungen geben dürfte. Wenn Sie jedoch Menschen dazu verpflichten wollen, zu Hause zu bleiben, müssen Sie auch definieren, wer zu dieser Hochrisikogruppe dazugehören soll. Es geht vor allem um ältere Menschen, aber ab welchem Alter: mit 62 oder erst mit 67? Unklar ist auch, wie es sich mit Jüngeren verhält, die aus gesundheitlichen Gründen womöglich einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Das müssen einerseits Mediziner und Virologen einschätzen, es ist aber im Kern auch mit Wertefragen verbunden, die nicht technisch oder medizinisch beantwortet werden können. Wir müssen uns bei all diesen Fragen darüber im Klaren sein, dass auch mit diesen Maßnahmen wahrscheinlich Tausende, vielleicht Zehntausende Menschen sterben werden. Das sollte man den Leuten vorher ganz deutlich sagen, auch den jungen: Es kann auch dich betreffen, obwohl du sportlich und gesund bist. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar geringer als bei älteren, aber sie ist vorhanden.



ZEIT ONLINE: Wer kann eine solche Exitstrategie praktisch überhaupt ausarbeiten? Es müssen doch neben den Medizinerinnen und Epidemiologen auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen oder vielleicht Philosophen mit am Tisch sitzen.



Beschorner: Es würde der Diskussion in Tat helfen, wenn auch Sozialwissenschaftlerinnen und Philosophen stärker gehört würden. Mein Eindruck ist, dass man im politischen Entscheidungsprozess vor allem auf Virologen hört. Und das ist natürlich auch erst einmal richtig, denn das sind die Experten im medizinischen Bereich, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von ethischen Fragen, die sich aus jedem Szenario ergeben. Das Problem lässt sich nicht allein technisch lösen, zumindest nicht kurzfristig über einen Impfstoff. Darauf warten wir ja. Auch nicht, indem wir nur Statistiken erstellen und Wahrscheinlichkeiten errechnen. Letzteres ist eine wichtige Grundlage für Entscheidungen, aber darauf begrenzt es sich nicht. Und die Zeit wird knapp, weil die Menschen eher früher als später wieder nach draußen drängen werden. Die Einschränkungen sind für die Menschen enorm und nur schwer erträglich.