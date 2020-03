Carsten Breitfeld führt Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zusammen, bis zwischen beiden nur ein Spalt bleibt. "So weit", sagt der Chef des kalifornischen Elektroautoherstellers Faraday Future, "sind wir noch vom Ziel weg." Das Ziel ist der Start der Serienproduktion eines Luxuselektroautos namens FF91. Dessen Prototyp, im Inneren ausgestattet mit Flachbildschirmen und zwei gigantischen Liegesitzen, steht direkt hinter Breitfeld. Er ist schon seit drei Jahren fertig.

230.000 Dollar soll das Gefährt kosten, wenn man es denn irgendwann einmal tatsächlich kaufen kann. Im fensterlosen Raum in Gardena, einem Vorort von Los Angeles, steht neben der weißen Limousine auch ein Modell ihres kleineren Bruders FF81. Auch der ist angeblich so weit fertig, dass seine Produktion anlaufen könnte. Der dritte Wagen, ein E-Auto für den Massenmarkt, ist noch nicht so weit. Von ihm gibt es erst ein Modell, aus braunem Ton geformt.

Designchef Ron Polonski führt Gäste durch das Studio. Es sind potenzielle Investoren, deren Geld die Lücke zwischen Versprechen und Realität schließen soll. Die klaffte bei dem Unternehmen, das vor wenigen Jahren als aussichtsreichster Tesla-Rivale galt, zuletzt weit auseinander. So weit, dass Investitionen in Milliardenhöhe schon als verloren galten. Mit Breitfeld hat Faraday nun einen sehr renommierten Manager verpflichtet. So angesehen, dass einige Beobachter schon wieder an eine Wende bei Faraday glauben. Der gebürtige Deutsche hat bei BMW die Elektroautos i3 und i8 entwickelt und später den chinesischen Hersteller Byton aufgebaut. Breitfeld ist die letzte Chance für eine der ambitioniertesten Gründungen der vergangenen Jahre.

Aufstieg und Fall von Faraday sind untrennbar mit dem chinesischen Unternehmer Jia Yueting verknüpft. Aus einfachen Verhältnissen stammend, gründete der in seiner Heimat erst eine Telefongesellschaft. Den Durchbruch schaffte er mit einem Onlinevideodienst. Unter dem Namen LeEco zog er dann ein Konglomerat aus Film- und Musikstudios und Onlinehändlern auf, die vor allem Mobiltelefone, Kopfhörer und Flachbildfernseher verkauften. Als er Anfang 2014 bei seinem Besuch in den USA ein Model S von Tesla fährt, beschließt er, auch noch Elektroautos zu bauen.

Im April 2014 gründet er Faraday Future. Der Zehnjahresplan ist selbst für kalifornische Verhältnisse ambitioniert. Designer und Architekten entwerfen nicht nur Autos, sondern auch Städte der Zukunft. Geld verdienen soll Faraday vor allem mit um das Auto gestrickten Dienstleistungen. Jia Yueting schwebt ein "Netflix auf Rädern" vor, ein "rollendes Smartphone". Er wirbt Experten von Tesla, BMW, Apple und Ferrari ab, kündigt den Bau einer Fabrik im Norden von Las Vegas an und stellt im Januar 2016 das erste Fahrzeugkonzept vor. Ein Jahr später präsentiert er das Modell FF91. Trotz des hohen Preises treffen angeblich innerhalb von 36 Stunden 65.000 Bestellungen ein.

Doch da geht es bereits bergab. Wegen Geldmangel pausieren die Bauarbeiten für die Fabrik, in China häufen sich Gerüchte über finanzielle Schwierigkeiten von LeEco. Als dort gegen ihn auch noch wegen Korruption ermittelt wird, verlegt Jia Yueting seinen Wohnsitz nach Kalifornien. Viele Top-Leute verlassen das Unternehmen, die früheren BMW-Spitzenmanager Stefan Krause, Richard Kim und Ulrich Kranz gehen Ende 2017. Der Gründer droht mit Klage, lässt diese dann aber fallen.

Im Oktober 2019 meldet Jia Yueting Insolvenz an. Sein einst auf 42 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen hat er angeblich vollständig verloren, die Faraday-Belegschaft ist von 1500 auf knapp 400 Beschäftigte geschrumpft. Der einstige Milliardär bleibt aber als Produktchef im Unternehmen, das nun dem chinesischen Immobilienunternehmen Evergrande, den Mitarbeitern und einer Gesellschaft gehört, die Ansprüche von Jia Yuetings Gläubigern befriedigen soll.



Geld dürften sie alle nur sehen, wenn Breitfeld Erfolg hat. Der von der Sonne tief gebräunte 56-Jährige trägt eine blaue Sportweste, blaue Turnschuhe, eine Rolex mit blauem Ziffernblatt – und wirkt nicht so, als würde er die Lage ausgesprochen angespannt einschätzen. "Ich bin Optimist", sagt er. Warum er sich das Himmelfahrtskommando Faraday antut? "Da muss ich ausholen", sagt Breitfeld, schwingt sich auf einen Bürostuhl und lehnt sich zurück.