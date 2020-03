Die Corona-Pandemie stürzt die Welt in eine Wirtschaftskrise – und die trifft Entwicklungs- und Schwellenländer besonders hart. Investoren ziehen Kapital ab und wichtige Einnahmequellen gehen verloren, weil der Welthandel plötzlich stockt. Dabei bräuchten gerade die Länder des Globalen Südens jetzt Geld, um ihre Gesundheitssysteme gegen die Pandemie zu wappnen.

An diesem Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschefs der G20 über Maßnahmen gegen die Krise. Was können sie tun – und wie groß ist ihr Wille? Darüber spricht Ulrich Volz, Direktor des SOAS Centre for Sustainable Finance an der Universität London und Senior Research Researcher am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, im Interview. Er forscht vor allem zu Fragen der internationalen Makroökonomie und globaler nachhaltiger Entwicklung.



ZEIT ONLINE: Herr Volz, was erwarten Sie vom Krisengipfel der G20?

Ulrich Volz: Leider eher wenig. Die G20 befinden sich derzeit in einer schlechten Verfassung: Zwischen den USA und China herrschen diplomatische Spannungen, und der Handelskonflikt ist nicht beigelegt. Zusätzlich führen Russland und Saudi-Arabien einen Ölpreiskrieg. Das gesamte Umfeld ist derzeit nicht wirklich auf internationale Kooperation ausgelegt. Dabei wäre die im Moment besonders wichtig.



ZEIT ONLINE: Das scheint den G20 doch klar zu sein. Immerhin treffen sie sich – virtuell – zu diesem außerordentlichen Gipfel, um Maßnahmen gegen die Corona-Krise zu beschließen.



Volz: Das müssen sie auch. Die Corona-Pandemie und auch die Wirtschaftskrise können beide ohne internationale Kooperation nicht gemeistert werden. Und die funktioniert nur, wenn die G20-Länder jetzt ihre Differenzen überwinden und schnell und entschlossen handeln.



ZEIT ONLINE: Worüber werden sie auf ihrem Gipfel konkret beraten?



Volz: Der Welthandel steht gerade vor dem Absturz: Lieferketten sind unterbrochen und die Nachfrage bricht ein. Nur ein Beispiel: Textilunternehmen aus Europa und den USA haben alleine in Bangladesch Bestellungen im Wert von 1,5 Milliarden Dollar storniert. Das gefährdet schätzungsweise 1.000 Fabriken und vier Millionen Arbeitsplätze, die meisten von ihnen durch Frauen besetzt.



Ulrich Volz © privat

Die Rohstoffpreise sind ebenfalls eingebrochen. Damit verlieren viele Entwicklungsländer kurzfristig ihre wichtigste Einnahmequelle. Man wird zumindest darüber sprechen müssen, wie man vermeidet, dass die Handelspolitik einzelner Staaten diese Krise jetzt noch verschärft.



ZEIT ONLINE: Der Handel ist aber nur ein Faktor der Krise.



Volz: Ganz wichtig ist auch die Stabilisierung des Finanzsystems. Seit Ende Januar wurde so viel Kapital aus den Entwicklungs- und Schwellenländern abgezogen wie nie zuvor: Laut dem Institute for International Finance sind mittlerweile 80 Milliarden US-Dollar aus dem Globalen Süden abgeflossen – und das geht immer noch weiter. Der Dollar hat deshalb sehr stark aufgewertet. Zugleich fehlen flüssige Mittel in den betroffenen Ländern. Für sie wird es immer schwieriger, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen, denn die Rechnungen müssen in der Regel in Dollar beglichen werden. Und es wird schwieriger, sich am internationalen Finanzmarkt noch zu refinanzieren.

Dabei bräuchten gerade die armen Länder jetzt Geld, um ihre Wirtschaft im Kampf gegen die Krise zu stützen, so wie es die reichen Länder ja auch tun. Und um ihre Gesundheitssysteme zu wappnen. Für sie ist schon die Corona-Pandemie alleine eine unglaubliche Herausforderung. Wenn jetzt noch eine Wirtschafts- und Finanzkrise hinzukommt, ist das fatal.



ZEIT ONLINE: Von welchen Ländern reden wir?