Gabriel Felbermayr (43) ist ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und seit März 2019 Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Im Interview spricht er über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie und seine Prognosen sind düster: "Jede Woche, die das andauert, macht es wahrscheinlicher, dass wir in eine Rezession kommen", sagt er.

ZEIT ONLINE: Herr Felbermayr, treibt Sie auch schon die Sorge um, sich mit dem Coronavirus zu infizieren?

Gabriel Felbermayr: Ich bin sicher nicht völlig immun, aber ich bin gestählt, weil ich drei kleine Kinder habe, die quasi immer Viren verteilen. Das ist bestimmt nicht wissenschaftlich fundiert, aber ich gehe diese Epidemie mit einem gewissen Selbstbewusstsein an.



ZEIT ONLINE: Das ist bei vielen anders. Die Menschen machen Hamsterkäufe, Unternehmen streichen Dienstreisen, canceln Veranstaltungen, schicken Mitarbeiter ins Homeoffice. Können Sie als Ökonom solche Reaktionen nachvollziehen?

Felbermayr: Wir haben es mit einer radikalen Unsicherheit zu tun, weil wir den Worst Case nicht kennen und nicht wissen, wie hoch genau die Sterblichkeitsrate ist. Das ist anders als bei einer normalen Influenzawelle in Deutschland. Da weiß man, dass die Grippe fast immer glimpflich verläuft und etwa 20.000 schon vorher angeschlagene Menschen jährlich an ihr sterben. Man kann das Risiko also besser einschätzen. Das Einzige, was man tun kann, wenn man das Ansteckungsrisiko wirklich minimieren will, ist, zu Hause zu bleiben.

Dieser von Corona getriebene Aktienmarkt ist nur etwas für Zocker und Profis.

ZEIT ONLINE: Die Börsen lassen sich von dieser Unsicherheit anstecken und sind zeitweise eingebrochen.

Felbermayr: Klar, aber jetzt sind wir einfach wieder auf dem Niveau vom Ende des vergangenen Jahres. Zwei, drei Monate Aktienwert sind kaputt gemacht worden. Na und? Das ist nichts. Mir sind die Aktienmärkte als Indikatoren für die Wirtschaftsleistung inzwischen vollkommen egal, weil sie sich komplett abgekoppelt haben von der Realwirtschaft. In den ersten Wochen haben die Börsen das Coronavirus in China vollständig ignoriert.

ZEIT ONLINE: Manche Investoren warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, um einzusteigen.

Felbermayr: Dafür halte ich Aktien noch immer für zu teuer. Dieser von Corona getriebene Aktienmarkt ist nur etwas für Zocker und Profis. Schauen Sie sich lieber die Realwirtschaft an. Eigentlich sollte China um knapp sechs Prozent in diesem Jahr wachsen, nun erlebt es vielleicht im ersten Quartal eine Rezession. Deutschland verzeichnet bereits ein niedriges Wachstum, mit der Corona-Krise können wir vielleicht in diesem Jahr auch unter die Nulllinie rutschen. Corona verschärft die Krise der deutschen Industrie.

Die Produktion von Autos in Deutschland ist im Vergleich zum letzten Hochstand vor zweieinhalb Jahren um 25 Prozent eingebrochen. In China wurde im Februar quasi nichts verkauft.

ZEIT ONLINE: Im vergangenen Jahr ist Deutschland knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Was ist Ihre Prognose für 2020?

Felbermayr: Vieles hängt natürlich davon ab, wie die Corona-Geschichte ausgeht. Jede Woche, die das andauert, macht es wahrscheinlicher, dass wir in eine Rezession kommen. Es gilt die Faustregel: Bei rund 50 Arbeitswochen im Jahr kostet eine Woche kompletter Ausfall aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ungefähr ein Fünfzigstel, also zwei Prozent, Wirtschaftsleistung aufs Jahr gesehen. An diesem Punkt sind wir natürlich nicht und das ist ein komplett unwahrscheinliches Szenario. Sicherlich lässt sich auch ausgefallene Produktion wieder aufholen, aber eben nicht alles. Man geht nicht zweimal abendessen, weil man in der Woche zuvor nicht war. Wenn die Nachfrageschwäche in China andauert und wir Lieferengpässe für industrielle Vorprodukte haben, dann kommt zum Nachfrageproblem ein echtes Produktivitätsproblem dazu. Man will vielleicht produzieren, aber es fehlt ein kleines, aber entscheidendes Teil aus China. Das kann zum großen Problem werden.