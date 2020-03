Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland haben auch im Jahr 2019 mehr verdient als ein Jahr zuvor. Nach endgültigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Reallöhne ihn Schnitt um 1,2 Prozent. Die Behörde hatte die vorläufigen Zahlen bestätigt.

Demnach waren die Löhne im Schnitt um 2,6 Prozent gegenüber 2018 gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich um 1,4 Prozent. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Bereits seit 2014 steigen die Bruttoeinnahmen der Arbeitnehmer stärker als die Verbraucherpreise. Die Kaufkraft der Arbeitnehmer wird dadurch verstärkt und kann den Konsum als wichtige Stütze der heimischen Konjunktur ankurbeln.

Zwischen Ost- und Westdeutschland bleibt jedoch ein großes Lohngefälle. Während die Einnahmen im Westen um 2,5 Prozent stiegen, verzeichneten Arbeitnehmer im Osten ein Plus von 3,5 Prozent. Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst, einschließlich Sonderzahlungen, lag bei Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern im Westen bei 54.550 Euro. Die ostdeutschen Beschäftigten verdienten mit 41.534 Euro fast ein Viertel weniger. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 52.803 Euro.

Die Nominallöhne gleichen sich aber immer weiter an. In Ostdeutschland stiegen sie von 2007 bis 2019 um 41 Prozent, in Westdeutschland um 31,2 Prozent.