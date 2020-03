Auf dem deutschen Arbeitsmarkt verdienen Frauen weiterhin deutlich weniger Geld als Männer. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen ihre Einkommen im Schnitt 20 Prozent unter denen der Männer. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang der sogenannten Gender-Pay-Gap um einen Prozentpunkt. Diese Lücke fiel im Osten mit sieben Prozent deutlich geringer aus als im Westen mit 21 Prozent. Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigt sich ein sehr langsamer, aber stetiger Rückgang des Gender-Pay-Gap. Dieser hatte 2014 mit 22 Prozent 2 Prozentpunkte höher gelegen als 2019.

Wie das Statistikamt anlässlich des Equal-Pay-Day am 17. März 2020 anhand fortgeschriebener Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung (VSE) mitteilte, verdienten Frauen mit durchschnittlich 17,72 Euro brutto in der Stunde 4,44 Euro weniger als Männer, die im Durchschnitt 22,16 Euro erhalten. 2018 hatte die Differenz 4,51 Euro betragen.

Rund drei Viertel des Einkommensunterschieds zwischen Männern und Frauen seien dabei auf strukturelle Unterschiede in der Erwerbstätigkeit zurückzuführen, hieß es. So würden Frauen häufiger als Männer in Berufen und Branchen arbeiten, die schlechter bezahlt werden. Zudem würden sie seltener Führungspositionen erreichen und auch häufiger als Männer in Teilzeit und Minijobs arbeiten. Grund für die Teilzeitbeschäftigung seien laut Statistischem Bundesamt vor allem die Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen beziehungsweise andere familiäre oder persönliche Verpflichtungen.

Frauen übernähmen mehr Care-Arbeit als Männer

Dies Erkenntnis wird auch gestützt durch eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Frauen übernähmen nach wie vor deutlich mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer – etwa Kinderbetreuung oder Aufgaben im Haushalt. "Frauen weichen deshalb im Job oft auf Teilzeit aus, was langfristig mit deutlichen Einbußen bei den Stundenlöhnen verbunden ist", sagt die Forscherin und Mitautorin Karin Schulze Buschoff. Die Studie hat auch einzelne Berufe mit besonders hohen Einkommensunterschieden identifiziert. Bei gleicher Leistung und Qualifikation verdienen Frauen in Verkauf, Vertrieb und bei Banken weiterhin deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen.

Das verbleibende Viertel des Einkommensunterschieds entspricht laut Statistikamt dem bereinigten Gender-Pay-Gap. Hier wird jener Teil des Verdienst­unterschieds heraus­gerechnet, der auf strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechter­gruppen zurückzuführen ist. Demnach hätten Arbeitnehmerinnen im Jahr 2014 auch unter der Voraussetzung vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation im Durchschnitt 6 Prozent weniger als Männer verdient. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Unterschiede geringer ausfielen, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren zur Verfügung stünden, vor allem Angaben zu Erwerbsunterbrechungen.



In die Auswertung des Statistischen Bundesamtes flossen die Zahlen von 2014 ein, da die Ergebnisse der VSE für 2018 erst in der Mitte dieses Jahres vorliegen. Da die den Gender-Pay-Gap beeinflussenden Faktoren nur langfristigen Veränderungsprozessen unterliegen, gehen die Experten davon aus, dass die Ursachen jedoch auch im Jahr 2019 weitgehend fortbestanden haben.