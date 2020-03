Rasch hat sich Guido Randerath noch bei einem Webinar angemeldet. Eine Stunde lang beantwortet die IHK Düsseldorf drängende Fragen: Wie sollen Unternehmen rechtlich und betriebswirtschaftlich mit den Folgen der Corona-Krise umgehen? Es geht um Liquiditätssicherung und Regeln beim Beantragen von Kurzarbeitergeld. Randerath hat gerade noch einen Slot erwischt, wenige Minuten später ist das Onlineseminar ausgebucht. "Da hatte ich ja gerade noch mal Glück."

Randerath ist Chef der Elteba GmbH, eines Unternehmens, das Schaltschränke für Maschinen baut. Die Firma beliefert unterschiedliche Branchen: Verpackung, Kunststoff, Bahntechnik, Autoindustrie. Etwa 13 Millionen Euro Jahresumsatz, 95 Mitarbeiter, Kunden in aller Welt. Der Firma geht es gut, sie gehört zu den wichtigsten Unternehmen im Landkreis. Doch jetzt ist alles anders. "Es sind schwierige Zeiten", sagt Randerath.



Das hat auch mit dem Sitz der Firma zu tun. Er liegt in einem Industriegebiet in Heinsberg. Ausgerechnet Heinsberg, der Landkreis mit der höchsten Anzahl Corona-Infizierter. Seit Ende Februar breitet sich dort das Virus aus, mehr als 900 Infektionen sind derzeit registriert. 13 Menschen sind an Covid-19 gestorben – aber immerhin auch mehr als 80 wieder genesen. Die Firma blieb vom Virus bislang verschont. Unter den Mitarbeitern gibt es keinen positiven Fall.

Randerath, 56, blauer Anzug, schwarz umrandete Brille, sitzt im Konferenzraum in der ersten Etage. Der Blick durch die Glasfassade geht hinaus auf weite Felder. Randerath ist jemand, der gute Stimmung versprühen möchte. Lächeln statt Krisenmiene. Auch wenn die Situation alles andere als befriedigend ist. Auf den Fluren ist es ruhig geworden. Auf einem Tisch steht eine Flasche Handdesinfektionsmittel. Seine Ingenieure und Softwareexperten hat der Geschäftsführer ins Homeoffice geschickt, manche von ihnen betreuen jetzt ihre Kinder. Die, die noch im Büro sind, dürfen nicht mehr gemeinsam essen. Besucher und Lieferanten sollen die Firma nicht mehr betreten, Besprechungen finden meist nur noch per Videokonferenz statt.



Auf Schichtarbeit zu wechseln, ist nicht möglich

Randerath hat Arbeitszeiten flexibler gemacht, jongliert nun mit Zeitkonten. Für den Notfall bereitet er die Umstellung auf Kurzarbeit vor. Die Fertigungstische in der Produktionshalle ließ er auseinanderschieben, um den notwendigen Hygieneabstand von zwei Metern einzuhalten. "Um die Lage weiter zu entzerren, habe ich über Schichtbetrieb nachgedacht, aber das ist bei uns nicht möglich, weil sich die Produktionsketten nicht auseinanderreißen lassen."

Mindestens zwei Stunden täglich ist Randerath mit Krisenmanagement beschäftigt. Er muss besorgte Kunden auf eventuell verzögerte Liefertermine einstellen und selbst bei den Zulieferern nachfragen, ob die Teile für die Fertigung der Schaltschränke noch rechtzeitig verschickt werden. Entsprechende Vorwarnungen gebe es bereits. "Jeder Tag ist anders", sagt Randerath und lässt sich in seinen Stuhl fallen. "Proaktiv abwartend", so beschreibt es sich jetzt.

Unternehmer Guido Randerath aus Heinsberg © Christian Parth für ZEIT ONLINE

Die gesamte Elektrobranche ist wegen Corona in Unruhe. Es liege auf der Hand, dass der Grad an Verunsicherung angesichts Corona-Pandemie, Verwerfungen an den Ölmärkten, Kursverlusten an den Börsen sowie zunehmender Sorgen vor Kreditausfällen derzeit sehr hoch sei, sagt Andreas Gontermann, Chefvolkswirt des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). "Etliche Unternehmen berichten über Störungen in ihren Liefer- und Produktionsketten." Die wichtigsten Geschäftspartner sitzen in Fernost, wo das Virus besonders hart zugeschlagen hat. Allein im vergangenen Jahr hat Deutschland elektronische Vorerzeugnisse im Wert von rund 70 Milliarden Euro importiert, ein Fünftel davon aus China und Südkorea. Ein funktionierender Markt ohne China ist im Grunde nicht mehr denkbar. Nach einem schwachen Jahr 2019 spitzt sich die Lage nun wegen Corona zu. Im Vergleich zum Vorjahr gingen im Januar 2020 die Auftragseingänge um knapp acht Prozent zurück. Der Umsatz ist um mehr als sechs Prozent geschrumpft.