Menschen werden unter Quarantäne gestellt, das öffentliche Leben wird heruntergefahren, Unternehmen müssen ihren Betrieb einschränken: Die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 erfordert radikale Maßnahmen. Doch was sollen beispielsweise Eltern tun, deren Arbeitsplatz kein Homeoffice ermöglicht? Was machen Selbständige ohne eigene Ersparnisse? Was geschieht mit denen, die Hilfe am dringendsten brauchen? Unsere Gastautoren Anke Hassel und Christian Odendahl schlagen vor, jedem Bundesbürger ein Corona-Geld von 500 Euro zu zahlen. Damit könnten die nächsten Wochen finanziell abgefedert werden. Die Soziologin Anke Hassel ist Professorin für Public Policy an der Hertie School of Governance, Christian Odendahl ist Chefökonom des Centre for European Reform.

Die Corona-Krise hat Deutschland mit voller Wucht erreicht, und es setzt sich in den Köpfen aller glücklicherweise fest, dass jeder etwas beitragen muss, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Doch die Folgen werden auch außerhalb des Gesundheitssektors drastisch sein, für das öffentliche Leben, für Firmen und Arbeitskräfte, für Eltern und Kinder. Die Politik hat Recht, sich mit großzügigen Liquiditätshilfen hinter Unternehmen und – via Kurzarbeitergeld – hinter Arbeitnehmer zu stellen. Sie sollte aber nicht aus den Augen verlieren, dass es noch andere Menschen gibt, die in dieser Krise dringend Hilfe brauchen werden.



Die erste Sorge, die Eltern bei Corona umtreibt, ist die nach der Schließung von Kitas und Schulen. Denn ohne Kinderbetreuung ist zumindest für einen Elternteil – oftmals in Deutschland die Mutter – die Möglichkeit verbaut, selbst zu arbeiten. Doch dafür gibt es bisher keine Hilfe: Wenn das Kind nicht krank ist, gibt es keinen Sonderurlaub für die Schließung der Kita. Was Eltern bleibt, ist unbezahlter Urlaub, da Kurzarbeitergeld hier nur zufällig helfen kann, wenn der eigene Betrieb selbst schließt.

Ausfälle der Betreuung gibt es immer wieder, und fast alle Eltern aktivieren dafür die größte unbezahlte Reserve des Landes: die Großeltern, die laut Deutschem Zentrum für Altersforschung jedes Jahr fast vier Milliarden Stunden an Betreuungsleistungen erbringen. Oftmals sind es auch hier die Großmütter. Da ältere Menschen durch Corona besonders gefährdet sind, fallen sie aber als Reserve nahezu vollständig aus.



Eltern brauchen daher ab sofort ein Recht auf die unbürokratische Inanspruchnahme von Sonderurlaub für Kinderbetreuung oder auf Kinderkrankengeld, was Unternehmen entlastet. Elterngeld wäre auch eine Option, ist aber ungleich bürokratischer als das auf solche Ausfälle bereits zugeschnittene Kinderkrankengeld. Die bestehenden Obergrenzen von 25 Tagen pro Jahr sollten an die Schwere der Corona-Krise angepasst werden. So können Eltern die Betreuung ihrer Kinder selbst übernehmen, ohne Gefahr zu laufen, den Arbeitsplatz zu verlieren oder selbst in finanzielle Nöte zu geraten. Das schützt auch die Großeltern, die in der Not eben oft doch eingreifen und helfen würden. Und es hilft, dass Kitas einen Notbetrieb aufrecht erhalten können für Kinder von Arbeitskräften, die dringend gebraucht werden, wie Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte.



Das von der Bundesregierung ausgeweitete Kurzarbeitergeld trifft auch nicht alle Arbeitskräfte, die es bräuchten. Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, Minijobber oder Ähnliche fallen oft durch das Raster. Leiharbeit und Selbstständige sollen im Kurzarbeitergeld unterkommen, aber es braucht eine äquivalente Regelung für Soloselbständige und Minijobber.



Derzeit liegt es allein an den Verträgen mit Dienstleistern, ob und unter welchen Bedingungen Dienstleistungen auch kurzfristig gekündigt werden können. Große Medienorganisationen ermöglichen Heimarbeit und großzügige Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch für sogenannte feste Freie.



Soloselbständige haben regelmäßig kein Sicherheitsnetz außer ihren eigenen Ersparnissen. Ihr Nettostundeneinkommen ist im Schnitt niedriger als das von Angestellten. Ungefähr die Hälfte haben ein prekäres Einkommen oder kommen gerade so zurecht. Die andere Hälfte ist finanziell abgesichert.