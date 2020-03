Zum Schutz der Wirtschaft vor den Auswirkungen des Coronavirus stellt Bayern zehn Milliarden Euro zur Hilfe bereit. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekannt. Um die Geldmittel für das Hilfspaket bereitstellen zu können, werde die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt.

Laut Söder gelte in Bayern ab sofort der Katastrophenfall. Seit Montag sind alle Schulen und Kindergärten im Freistaat geschlossen. "Die Lage ist sehr ernst und verändert sich täglich, leider nicht zum Guten", sagte Söder. Auch Sportplätze und Spielplätze sollen gesperrt werden. Ab Dienstag werden Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen, ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind.

Um die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten sicherzustellen, weitet Bayern aber die Ladenöffnungszeiten für bestimmte Geschäfte aus: Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken und einige weitere Geschäfte dürfen unter der Woche nun bis 22.00 Uhr öffnen und auch sonntags geöffnet haben. Speiselokale sollen zudem nur noch von 6.00 bis 15.00 Uhr öffnen dürfen. In Innenbereichen soll es Mindestabstände zwischen den Gästen geben.

Ausgangssperren soll es in Bayern zunächst nicht geben. Söder appellierte aber an alle Menschen in Bayern, sich genau zu überlegen, welche Orte man besuchen wolle.