Manchmal, wenn man in diesen Tagen in den Pausen des Homeoffice auf den Balkon tritt und in den Himmel schaut, dann sieht man – Blau. Ein wunderbar leichtes Frühlingsblau. Erst auf den zweiten oder dritten Blick fällt einem auf, was da nicht ist: Kein einziger Kondensstreifen zieht sich über den Himmel. Es fliegen ja kaum noch Flugzeuge.

Keine Flugzeuge – kein CO2. Die Schlussfolgerung liegt nah. Und so geistern dieser Tage auch schon die ersten hoffnungsfrohen Kommentare durchs Netz: Vielleicht, so ihr Tenor, hat diese fürchterliche Pandemie wenigstens einen ungewollten, positiven Nebeneffekt. Vielleicht kommt nun die Klimakrise nicht ganz so schnell. Tatsächlich scheinen die ersten Zahlen das auch zu bestätigen. Nicht nur ist der Himmel über dem Balkon und der über Peking wieder blau, es wird weltweit auch weniger klimaschädliches Gas in die Atmosphäre gelassen. Und die ersten Prognosen sagen auch, dass Deutschland wohl das Klimaziel 2020 erreichen könnte. Das jedenfalls nimmt die Denkfabrik Agora Energiewende an. Klimaschutz wäre damit also eine Art Kollateralnutzen der Krise.

Leider hat die Sache einen Haken. In der Vergangenheit haben Krisen, die die Wirtschaft zum Erliegen brachten, zwar auch dafür gesorgt, dass die Umwelt weniger zerstört wurde. Doch nach der Krise, wenn die Konjunktur wieder brummte, ging es ziemlich schnell wieder los, da rauchten dann die Schlote mehr denn je. Schlimmer noch: Weil in der Regel nach der Krise die Rezession folgte und damit auch hohe Arbeitslosigkeit, ergab sich ein anderer Mechanismus: Schutzregeln für die Umwelt und die Arbeitnehmer wurden in Frage gestellt. Das Argument war immer das Gleiche: So einen Öko- und Sozialklimbim können wir uns jetzt nicht leisten, jetzt muss erst mal wieder Geld verdient werden. Danach kommt der Rest.



"Never waste a good crisis"

Schon heute kann man ahnen, dass das auch diesmal so sein könnte. Wenn beispielsweise Joachim Rukwied, der Chef des Bauernverbandes, verlangt, jetzt solle man die Düngemittelverordnung doch erst einmal vergessen. Jetzt gebe es ganz andere Probleme. Zwar kann auch Rukwied nicht wirklich erklären, was die jahrelange Verseuchung des Grundwassers durch zu viel Dünger auf den Feldern mit dem Coronavirus zu tun hat und warum dieser Missstand nicht schon längst abgestellt wurde – so wie es die Gesetze verlangen und so wie es für die Gesundheit der Menschen und der Natur besser wäre. Aber egal. Man kann es ja mal versuchen.

Wie wäre es, wenn stattdessen Herr Rukwied und alle anderen Lobbyisten der Republik das erzwungene Innehalten einmal nutzen würden, um neu zu denken? Wenn sie ein Land erdächten, das die Krise nutzt? "Never waste a good crisis", heißt dieser Mechanismus auf Englisch ("Lass keine Krise ungenutzt.") - und er meint: Macht es besser als vorher.

Was aber müsste passieren, damit die Politiker nicht einfach versuchen, jenes Deutschland, das wir vor der Krise hatten, möglichst weitgehend wiederherzustellen? Was braucht das Land, um nicht nur die Corona-Krise, sondern auch andere Krisen zu meistern? Denn auch das ist ja eine fatale Erkenntnis dieser Tage: Nur weil es Corona gibt, gehen die anderen Probleme ja nicht weg, auch nicht die Klimakrise.

Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang gern von Resilienz. Eine Gesellschaft soll resilient sein, also genug Widerstandskraft haben, um viele Krisen gut überstehen zu können. Im Moment kann Deutschland das vor allem, weil der Staat mit vielen Milliarden quasi den Status quo einfriert. Diese Idee jedenfalls steckt hinter all den Corona-Krisenprogrammen, die der Bundestag jetzt verabschiedet hat. Diese Reaktion mag in der jetzigen Situation, in der es an vielen Stellen brennt, auch goldrichtig und gut sein: Wenn die meisten Menschen und Unternehmen durch staatliche Hilfen erst einmal eine Atempause bekommen, schafft das Zeit zum Nachdenken.

Doch es wird der Tag kommen, an dem Stück für Stück das normale Leben wieder beginnt. Und dann geht es darum, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen – in der Umweltschutz als Last betrachtet wurde. Ein dann zu erwartendes Konjunkturprogramm sollte auch zukunftsfähige Industriezweige unterstützen. Und dazu gehört, so hart es klingen mag, eben nicht jedes Flugzeug. Aber vielleicht die, die dann mit sauberem Kraftstoff fliegen. Nicht nur, damit der Himmel so wunderschön blau bleibt.