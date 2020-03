Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Der Konflikt selbst ist die Lösung Seite 2 — Inspirierender Austausch

Dem kleinen weißen Apparat sieht man seine streitgeplagte Entstehungsgeschichte nicht an. Das Sprühgerät, das von Größe und Aufbau ein wenig an einen Duschkopf erinnert, erleichtert die gleichmäßige Verteilung von Sonnencreme auf der Haut. Die Idee dazu hatte Valentin Langen, bis vor einiger Zeit Mitarbeiter in der Marketingabteilung des Beschichtungsspezialisten Wagner Group. Ihm war aufgefallen, dass viele Sonnenbrände durch ungleichmäßiges Eincremen entstehen. 2013 verfolgte er seine Idee erst als Projekt bei Wagner, später entstand daraus das Start-up Ioniq.

Und damit nahmen die Probleme ihren Anfang. Etwa, als ein unabhängiges Institut die ersten Produkttests durchführen sollte. Thomas Jeltsch, der bei Wagner Technik und Entwicklung des Sprühgeräts verantwortet, wollte damit die Stiftung Warentest beauftragen. "Vertrieb und Marketing hatte er in seine Entscheidung aber gar nicht einbezogen", erzählt Christof Rink, verantwortlich für die Produktentwicklung bei Ioniq. Er packte seinen Ärger damals in eine Mail an Jeltsch – und setzte Ioniq-Chef Valentin Langen in CC. Ein "Mittel der Eskalation", wie Rink selbst sagt, der sich dabei auf die Unterstützung seines Vorgesetzten Langen verließ, interner Spitzname: Planierraupe.

Wo Menschen miteinander agieren, streiten sie sich auch hin und wieder. Auseinandersetzungen wie bei der Wagner Group sind deshalb nicht ungewöhnlich, das Beispiel zeigt sogar, dass in ihnen einen positive Kraft liegt: Nur aus Konflikten entsteht Innovation. "Innovationen sind durch unterschiedliche Blickwinkel getrieben. Ohne sie gibt es keine neuen Denkanstöße und keine kreative Problemlösung", so David Antons, Direktor des Instituts für Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen. Zum Problem werden Konflikte erst durch den Umgang mit ihnen. Wenn Auseinandersetzungen unter der Decke gehalten werden, eskalieren sie und werden schließlich zur persönlichen Fehde. Die positive Dynamik bleibt dabei auf der Strecke. Die Mediatorin und Arbeitsrechtlerin Frauke Biester, die seit acht Jahren Konflikte in Familienunternehmen, bei Mittelständlern und in Konzernen moderiert, meint: "Mit steigender Hierarchiestufe werden Konflikte eher verleugnet."



Was vertuschte Unstimmigkeiten anrichten können, das zeigen reihenweise prominente Beispiele. So wurden die internen Hinweise auf überhöhte Emissionswerte von Dieselmodellen im Volkswagen-Konzern lange bewusst ignoriert, bevor sie dann zum ganz großen Skandal führten. Der Stahlkonzern Thyssenkrupp entschied 2005 gegen alle internen Kritiker, in den USA und in Brasilien riesige Stahlwerke zu bauen, und zerbrach später fast an der Fehlinvestition. Selbst dort, wo es nicht zum Schlimmsten kommt, sind Streitigkeiten teuer: Sie lenken die Mitarbeiter ab. Sie demotivieren sie. Mitunter machen sie sie sogar krank.

Konflikte auf- nicht zudecken

Deshalb sollten Unternehmen Konflikte nicht zudecken, sondern aufdecken, meint der Managementautor Reinhard Sprenger: "Wirtschaftshistorisch sind Unternehmen immer an unausgetragenen Widersprüchen gestorben, an Konformitätsdruck." Innovation und Zukunftsfähigkeit brauchen hingegen widerstreitende Gedankengänge. Unternehmen sollten daher konstruktiv mit ihnen umgehen. Hätte der 3M-Mitarbeiter Arthur Fry nicht an seiner Idee gegen den Widerstand des Managements festgehalten, gäbe es heute keine Post-its. Hätte Steve Jobs mit seiner Ungeduld und Detailverliebtheit nicht immer wieder seine Mitarbeiter vor den Kopf gestoßen, wäre Apple heute vielleicht nicht einer der größten Techkonzerne.



Den Streit um das Testinstitut konnten das Ioniq-Team und Jeltsch zunächst beilegen. Rink machte dem Entwicklungschef deutlich, dass nicht Deutschland, sondern Großbritannien und die Schweiz die eigentlichen Zielmärkte seien – die Stiftung Warentest somit ungeeignet. Seitdem suchen sie gemeinsam nach einem Institut, das auch den technischen Anforderungen von Jeltsch standhält. Doch die Konflikte endeten damit nicht, dafür sind sie zu tief in der verworrenen Organisationsstruktur selbst verankert. So kommt das Know-how für die kleinen Sprühköpfe von Wagner, das Wissen über die Kosmetik von Langens Ioniq-Team. Das Start-up sitzt in einem Großraumbüro in einem Flügel der Wagner-Zentrale in Markdorf am Bodensee, Buchhaltung und Personalabteilung kümmern sich um beide Unternehmen, und sechs Wagner-Entwickler sind für Ioniq da.



So war es nur noch eine Frage der Zeit bis zur nächsten Eskalation: Die notwendigen Muster funktionierten nicht einwandfrei, als der erste Produkttest mit Kunden anstand. Das Vertriebsteam war frustriert, die Entwickler in der Kürze der Zeit machtlos. Jeltsch verteidigte seine Mitarbeiter, die nur begrenzte Kapazitäten hatten – Langen sein Vertriebsteam, das endlich vorankommen wollte. Sie konnten sich nicht einigen. Schließlich griff Wagner-Geschäftsführer Guido Bergman ein: Er hörte sich beide Seiten in einem gemeinsamen Gespräch an und entschied, den Test mit den nicht voll funktionsfähigen Mustern durchzuführen. "Auch so haben uns die Probanden ein hilfreiches Feedback gegeben", erinnert sich Bergman.



Für den Geschäftsführer ist es eine Selbstverständlichkeit, immer mal wieder zwischen dem Start-up und der etablierten Mannschaft zu schlichten: "Als Geschäftsführer muss man bei Konflikten wie beim Wasserkochen auf dem Herd immer wachsam bleiben, denn das Wasser darf nicht überkochen, aber auch nicht abkühlen."