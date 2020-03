Birgit Wilms-Regen hat in den Überlebensmodus geschaltet. Als die ersten Meldungen über eine Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Heinsberg auftauchten, klingelte auch im Hotel Haus Wilms das Telefon häufiger als sonst. Gute Nachrichten allerdings hatten die Anrufer und Anruferinnen nicht. Sie stornierten sämtliche Übernachtungen für die folgenden zwei Wochen. Darunter vor allem Geschäftsleute, deren Termine in der Region wegen des Virus spontan abgesagt worden waren. Wilms-Regen stand ohne Gäste da und ohne Arbeit für ihre 20 Angestellten. Nur zwei Stammgäste ließen sich nicht abschrecken. Doch auch sie konnten sich ihre Reise nach Wassenberg sparen. Chefin Wilms-Regen hat das Hotel vorübergehend geschlossen, einige Mitarbeiter in den Urlaub geschickt. Doch sie will nicht jammern über das Virus, das ihr das Geschäft verhagelt. "Wir müssen zusammenstehen und lösungsorientiert denken."

Fast zwei Wochen schon verbreitet sich das Coronavirus im Kreis Heinsberg und hat seitdem nicht nur Gesundheit und Nerven, sondern auch dem Wirtschaftskreislauf zugesetzt. Zwischenzeitlich wurden 1.000 Menschen unter Quarantäne gestellt, Schulen und Kitas bleiben im gesamten Kreis noch bis zum 15. März geschlossen. Eltern stehen ohne Betreuung für ihre Kinder da. Arbeitgeber sorgen sich, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausfallen und fürchten wirtschaftliche Einbußen.



Hilfe vom Staat bald "unumgänglich"

Gerade in den letzten Tagen sei der Beratungsbedarf deutlich gestiegen, sagt Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) in Heinsberg. Nach Ausfallgeldern für Mitarbeiter werde gefragt, nach Kurzarbeitergeld, aber auch bereits nach Überbrückungskrediten, um die Liquidität zu sichern. Die Nachfrage war so groß, dass die WFG eilig Informationen zusammenstellte und am Donnerstag auf der Internetseite veröffentlichte.

"Gerade bei Hoteliers und Gastronomen herrscht große Unruhe", sagt Schirowski. Kaum einer wolle derzeit zum Essen ausgehen, Restaurants blieben leer, Reservierungen gebe es kaum, Touristen auch nicht mehr. Bei manchem Firmen seien außerdem die Lieferketten Richtung Asien gestört. "Wenn die Corona-Krise hier noch länger andauert, dürfte es unumgänglich sein, dass viele Unternehmen staatliche Hilfen brauchen." Für manche könnte es auch um die Existenz gehen. "Die Kleinsten kann es schon nach wenigen Wochen treffen."

Dabei herrschte bei den Unternehmen im Kreis Heinsberg zuletzt noch glänzende Laune. Der Bezirk rangierte ganz oben im Stimmungsbarometer der Industrie- und Handelskammer Aachen. Die Strukturen im westlichsten Landkreis der Bundesrepublik, unweit der Grenze zu den Niederlanden, sind unauffällig, aber robust: Viel Landwirtschaft, exportorientierter Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, auch der RWE-Braunkohletagebau Garzweiler II gehört zum Kreis Heinsberg. Größter Arbeitgeber mit etwa 1.500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist eine Niederlassung der Schwarz-Gruppe, die als Muttergesellschaft die Einzelhändler Lidl und Kaufland kontrolliert.

"Diese ganze Hysterie ist erschreckend"

Doch nun fürchtet der Wirtschaftsstandort um sein gutes Image. Im Moment kennt man Heinsberg vor allem als Coronaherd Nummer eins in Deutschland. Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Bürger und Bürgerinnen nun auch noch aufgerufen hat, wegen Corona auf nicht notwendige Reisen nach Nordrhein-Westfalen zu verzichten, wird die Lage in Heinsberg vermutlich nicht verbessern.

Gastronomin Birgit Wilms-Regen ärgert sich: "Statt Angst und Schrecken zu verbreiten, sollte der Minister die Menschen lieber zu einem normalen und besonnen Leben aufrufen."

Ihr Hotel ist ein Traditionsunternehmen, seit 1705 ist das Haus in Familienbesitz. Die 53-Jährige will sich vom apokalyptischen Gerede nicht runterziehen lassen, die Krise als Chance begreifen. "Wir müssen kreativ denken und uns fragen, was wir tun können", sagt sie. "Wenn keiner zu uns kommt, kommen wir eben zu den Leuten." Sie will kurzfristig das Cateringgeschäft ausbauen und ihre regionalen Spezialitäten wie die geschmorte Schulter vom Limburgischen Klosterschwein auch schon zu kleinen Familientreffen liefern. Zudem will Wilms-Regen ihre Tätigkeit als Coach verstärken. "Diese ganze Hysterie ist erschreckend. Wir müssen die Dinge positiv umdeuten." Es tut sich gerade viel im Bereich des kreativen Krisenmanagements. Auf Facebook bietet eine Näherin Nackenkissen, Leseknochen und Tablethalter zum Verkauf an, mit der eingestickten Durchhalteparole #hsbestrong – als "nettes Geschenk in der Not".