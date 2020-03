Vor wenigen Tagen hat Elmar Westermeyer einen Brief erhalten, der bei ihm, wie er sagt, Gänsehaut ausgelöst habe: "Als Neukundin möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen…" liest er vor. Der Mann der Briefeschreiberin warte seit einiger Zeit auf ein Spenderorgan, referiert Westermeyer; und nun, seit Ausbruch der Corona-Pandemie, könne das Paar das Haus gar nicht mehr verlassen. So hätten sie beschlossen, "Tiefkühlkost zu probieren". Und Eismann, der Tiefkühlkost-Lieferdienst, den Elmar Westermeyer führt, habe sie "hervorragend und angemessen unterstützt". Neben Gänsehaut hinterließen die schreibenden Neukunden beim Eismann-Chef auch noch etwas Greifbares-Handfestes: eine Bestellung über mehr als 200 Euro.

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche.

Die ausufernde Corona-Pandemie ist für der Tiefkühl-Dienst aus Mettmann eine heikle Sache: Einerseits achtet Westermeyer im Gespräch mit der WirtschaftsWoche genau darauf, nicht den Eindruck zu erwecken, sein Unternehmen als Gewinner der Virus-Umstände darzustellen: "Die Krise ist eine schwierige Situation, es geht um die Gesundheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter, die zur Versorgung der Bevölkerung beitragen." Aber andererseits spielen die enormen Einschränkungen des öffentlichen Lebens seinem Lieferdienst-Geschäftsmodell natürlich in die Karten: Und so verzeichnete die Firma in der vergangenen Woche eine Umsatzsteigerung von 59 Prozent; der Online-Umsatz stieg in der Woche gar um sagenhafte 400 Prozent. Westermeyer kommentiert vorsichtig: "Gerade im ländlichen Raum lernen die Leute nun die Alternative eines Lieferdienstes zu schätzen. Hier gibt es nicht viele, die eine kontaktlose Lebensmittellieferung anbieten können. Wir sehen nun die Notwendigkeit und die Chance, darstellen zu können, wofür wir stehen und was wir können."

Gute Nachrichten kann Eismann gut gebrauchen. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich geschrumpft: Von 196 Millionen Euro Umsatz in Deutschland im Jahr 2014 sind zuletzt noch rund 163 Millionen Euro übriggeblieben. Noch dramatischer stellt sich der Rückgang dar, betrachtet man den Gesamtumsatz der international agierenden Eismann-Gruppe: Dieser halbierte sich nahezu innerhalb einer Dekade, von 603 Millionen Euro (im Jahr 2008) auf 322 Millionen Euro (2018).

Man sei zuletzt "eher in Verteidigungsposition", gewesen, beschreibt Westermeyer den Niedergang. Allerdings, betont er, sei das Ergebnis vor Steuern stets positiv gewesen. Der 43-Jährige hat dagegen einen steilen Aufstieg hinter sich: Vor 16 Jahren als Trainee bei Eismann angefangen, ist er seit vergangenem Jahr neuer Geschäftsführer. Anfangs noch gemeinsam mit dem langjährigen Unternehmenslenker Frank Höfer, seit diesem Jahr als alleiniger Chef. Und er greift nun an: Eismann, verkündet Westermeyer, soll nun endlich wieder wachsen. Ursprünglich erst für 2021 geplant, verzeichne man aber schon im ersten Quartal 2020 in Deutschland – auch vor dem Corona-Ausbruch im März – ein "erfreuliches Wachstum".

Markt für Direktvertrieb wächst

So altmodisch oder gar altbacken das Konzept von Eismann auch klingen mag – Fahrer klappern Hausbewohner ab, verteilen Prospekte und Tiefkühlgemüse, nehmen Bestellungen entgegen –, der Markt wächst, und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum Einen die Produkte: Von 2010 bis 2018 ist das Segment mit tiefgekühlten Lebensmitteln um 29 Prozent auf beinahe 15 Milliarden Euro gewachsen. Am stärksten zulegen konnten tiefgekühlte Brötchen (zwischen 2008 und 2018 um 47 Prozent gewachsen) sowie Tiefkühlpizzen (32 Prozent Wachstum im selben Zeitraum).

Und zum Anderen wächst auch die Vertriebsart: Laut einer im Herbst veröffentlichten Marktstudie der Universität Mannheim und des Bundesverbandes Direktvertrieb Deutschland haben die Direktvertriebsunternehmen in Deutschland einen Gesamtumsatz von 17,66 Milliarden Euro erwirtschaftet, ein minimales Plus von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den vergangenen zehn Jahren betrug das jährliche Wachstum durchschnittlich jedoch rund fünf Prozent. Florian Kraus von der Uni Mannheim begründet das mit einer Konsolidierung der Branche: Der Direktvertrieb habe sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt: "Flagship-Stores wurden eröffnet, die Online-Verkaufsparty ins Leben gerufen und der Multi-Channel-Vertrieb weiter ausgebaut - Investitionen, deren Früchte bald geerntet werden." Lebensmittelhändler spielen im Direktvertriebsverband aber nur eine untergeordnete Rolle.

Europäischer Marktführer der Tiefkühl-Lieferdienste ist Bofrost aus Straelen am Niederrhein. Der Familienbetrieb hat auch immer wieder bei Eismann gewildert, zuletzt übernahm Bofrost Eismann-Gesellschaften in Spanien, Belgien und der Schweiz. Und Bofrost beschäftigt alle seine Fahrer; Eismann hingegen arbeitet ausschließlich mit selbständigen Verkäufern. Doch auch Tabellenführer Bofrost musste zuletzt – nach jahrelangem Wachstum – einen moderaten Umsatzrückgang hinnehmen: Innerhalb Deutschlands ging es von 730 Millionen Euro (2017) runter auf 713 Millionen Euro (2018).

Hinter Eismann liegen indes auch turbulente Eigentümer-Zeiten: Das Unternehmen wechselte mehrfach den Besitzer. Zuletzt hatte der niederländische Finanzinvestor Gilde Buy Out Partners 2011 die Mehrheit an der 1974 gegründeten Eismann-Gruppe übernommen. Seit 2018 suchten die Niederländer zunehmend verzweifelt einen Käufer für die schrumpfende Firma; doch das Käuferinteresse soll gering gewesen sein, hörte die "Lebensmittel-Zeitung". Auch auf Druck der Banken übergab Gilde im Juli 2019 Eismann schließlich an die Cornelius Treuhand Holding aus Frankfurt. Ex-Eismann-Chef Frank Höfer besitzt noch rund neun Prozent Anteile einer übergeordneten Holding.