Der Meeresbiologe Philippe Bornens sucht nach den richtigen Worten. Er versucht die betonierte Küste vor Monaco als umweltfreundlich darzustellen. Denn das Fürstentum schüttet gerade sechs Hektar Land auf. Hunderttausende Tonnen Beton bilden den Grundstein für ein neues Luxusviertel. Bornens soll Tiere und Pflanzen vor dem Beton retten. "Es ist keine leichte Aufgabe", sagt er.



Monaco hat ein Platzproblem: Es ist nach dem Vatikan das kleinste Land der Erde. Trotzdem wollen noch mehr Menschen ins Land, um hier ihr Geld steuerfrei zu parken. Deshalb haben schon in den vergangenen Jahren etliche Villen dreißigstöckigen Hochhäusern Platz gemacht.



Der Chef von Monaco, Fürst Albert, pflegt nach außen jedoch ein grünes Image, er präsentiert sich als Meeresschützer. Albert veranstaltet unter anderem internationale Konferenzen zu maritimen Themen, wie etwa 2018 zu "Korallenriffen und ihrem Schutz". Alberts Stiftung setzt sich laut Website dafür ein, Meeresregionen als Schutzräume zu deklarieren – allerdings liegen die weit weg, in der Arktis oder in Kambodscha. Im eigenen Land wurde das ökologische Gewissen von den Immobilienpreisen von rund 50.000 Euro pro Quadratmeter ausgestochen. "Am Anfang wollte der Prinz ein Projekt ohne Folgen für die Umwelt", sagt Bornens. "Da habe ich ihm erklärt: Dann müsse er es absagen."

Prinz Albert mit dem Modell für das neue Viertel © Eric Gaillard/​AFP/​Getty Images

Abgesagt wurde der Bau natürlich nicht. Bornens soll stattdessen dafür sorgen, dass alle Meerestiere- und pflanzen von der Baustelle an unberührte Orte im Mittelmeer versetzt werden. Deshalb wurden bereits tonnenweise Steine vom Meeresboden abgeschabt und 500 Quadratmeter Seegräser versetzt.

Zwei Milliarden Euro soll der Bau ins Meer hinein kosten. Vor anderthalb Jahren wurde der erste Betonpylon ins Meer gelassen, zehn Tonnen schwer, 27 Meter hoch. Neun Tage lang wurde er in einer eigens dafür aufgebauten Fabrik im 200 Kilometer entfernten Marseille gegossen. Inzwischen wurden 18 weitere Pylone im Wasser versenkt.



Das Fundament wurde mit Tankern und Wasserkränen gegossen, die so groß sind wie Bohrinseln. 400.000 Tonnen Sand wurden dafür aus dem 400 Kilometer entfernten italienischen Piombino herangeschafft, 300.000 Tonnen aus Marseille. Eine Fläche von drei Fußballfeldern wurde dem Meer entrissen.

Der monegassische Regierungschef Serge Telle beschwichtigt: "Wir haben alles getan, um Lebewesen so wenig wie möglich zu stören." Das sei dem Prinzen eine Herzensangelegenheit. Deshalb beschäftigt er etliche Leute, die für ein grünes Image dieses Großprojektes sorgen sollen. Wie Philippe Bornens, der sonst in der Bretagne arbeitet und nun regelmäßig nach Monaco fliegt.

Rotalgen, Seegras und Steckmuscheln

"Wir haben drei geschützte Arten gefunden", erzählt Bornens und zeigt dahin, wo heute nur eine spiegelglatte Betonfläche zu sehen ist. Er und seine Kollegen hätten dafür gesorgt, dass acht Felsblöcke mit Rotalgen, 500 Quadratmeter Seegras und 147 Steckmuscheln – die zweitgrößte Muschelart der Welt – an einen anderen Ort gebracht werden. Eine Maschine, die sonst große Bäume versetzt, wurde dafür seetüchtig gemacht. Die 19 Betonpylone hätten zudem eine extra raue Oberfläche, damit sich dort Meerestiere- und -pflanzen ansiedeln könnten. Außerdem überwachen Videokameras aus den umliegenden Hochhäusern und unter Wasser die Baustelle. Schwimmende Barrieren sollen verhindern, dass sich Turbulenzen bilden und das Wasser trüben. "Es ist das größte Projekt meines Lebens", sagt Bornens. Glücklich sieht er dabei nicht aus.

Im Fürstenstaat gab es bislang keine Proteste gegen das Milliardenprojekt. Eine unabhängige Umweltorganisation gibt es nicht, Aktivistinnen ketteten sich nicht an die Baustelle, niemand demonstrierte. Unsere Anfrage an den monegassischen Verein zum Schutz der Umwelt (AMPN) wird umgehend an den Prinzenpalast weitergeleitet – der Schirmherr ist der Fürst. Alberts Bild hängt in jeder Bar und jedem Unterwäscheladen, er wird nur selten kritisiert.



Sogar internationale Umweltorganisationen winken ab: Weder Greenpeace noch die ansonsten in jedem französischen Ort aktive Fondation Nature et Environment (FNE) wollen oder können sich zum Meeresbau äußern.