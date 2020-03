Durch den bereits im vorigen Jahr gesunkenen Rohölpreis ist der Gewinn des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco um 20,6 Prozent geschrumpft. Der Energierkonzern, der zu 98 Prozent dem saudischen Staat gehört, meldete einen Jahresüberschuss von 88,2 Milliarden US-Dollar für 2019. Im Jahr zuvor waren es noch 111,1 Milliarden Dollar gewesen. Es handelt sich also um einen Rückgang um knapp 23 Milliarden US-Dollar. Grund seien unter anderem fallende Ölpreise und Produktionsmengen, teilte der Konzern mit.

2019 sei ein "außergewöhnliches Jahr" gewesen, sagte Aramco-Präsident und -Vorsitzender Amin Nassir. Zudem stelle die Ausbreitung des Coronavirus das Unternehmen vor neue Herausforderungen.



Saudi-Arabien hatte sich im Ölkartell Opec vergeblich um eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion bemüht. Es konnte sich jedoch nicht mit Russland darauf verständigen, die Produktionsmengen für eine Preisstabilisierung vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie anzupassen.

Ab April können die Staaten wieder so viel Rohöl fördern, wie sie wollen. Nach dieser Nachricht waren die Ölpreise in historischem Ausmaß eingebrochen. Aktien des Konzerns Aramco, der vor drei Monaten den bisher größten Börsengang hingelegt hatte, verloren deutlich an Wert.



Börsengang im vergangenen Jahr

Der Staatskonzern war Ende vergangenen Jahres an die Börse gegangen - es war der größte Börsengang aller Zeiten. Bereits kurz nach Handelsbeginn an der Tadawul-Wertpapierbörse in Riad stieg der Kurs der Aramco-Aktie um zehn Prozent - das ist der höchste Wert, der an einem einzelnen Handelstag erlaubt ist. Damit erreichte der Staatskonzern einen Börsenwert von 1,88 Billionen Dollar und galt damit als wertvollstes Unternehmen der Welt. Wegen der sinkenden Ölpreise haben die Aramco-Aktien seither 29 Prozent an Wert verloren. Am Donnerstag fiel der Börsenwert auf 1,55 Billionen Dollar.

Der niedrige Ölpreis, eigentlich eine gute Nachricht für die Wirtschaft, verstärkt derzeit die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Wegen des Preiskriegs am Ölmarkt will Aramco seine geplanten Ausgaben für das laufende Jahr kürzen. Auch die Investitionen für 2021 würden überprüft, hieß es.