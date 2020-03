Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Wie ich daran scheiterte, eine digitale Bürgerin zu werden Seite 2 — Meine Digitalisierung muss vorerst warten

Mein erster Versuch, zur digitalen Bürgerin zu werden, scheitert nach wenigen Minuten. Am Morgen habe ich noch daran gedacht, die Infobroschüre für meinen neuen Personalausweis und den Brief mit meiner persönlichen Identifikationsnummer einzustecken. Gerade habe ich in dem Heftchen gelesen, dass ich Behördengänge nun einfach und schnell im Internet und an Terminals erledigen könne.

Dann stellt sich heraus: Mein Handy ist zu alt. Ich kann die Anwendung mit dem pragmatischen Namen AusweisApp2 nicht herunterladen, weil Apple für mein Gerät das erforderliche Betriebssystem nicht zur Verfügung stellt. Und diese App bräuchte ich, um mich im Internet auszuweisen.

Da wundert es mich schon weniger, dass in Deutschland fast niemand den elektronischen Personalausweis nutzt. In Estland dagegen machen fast alle von Onlinebürgerdiensten Gebrauch.

Bereits seit 2010 gibt es den elektronischen Personalausweis in Deutschland. Seit zehn Jahren ist es demnach theoretisch möglich, sich auch online auszuweisen, also zu belegen, dass man wirklich der ist, für den man sich ausgibt. Theoretisch. In der Praxis hatte das System vor allem zwei Geburtsfehler. Erstens: die Hardware. Um den neuen Perso auch elektronisch zu nutzen, benötigte man ein Kartenlesegerät. In der ersten Generation war das ein nicht gerade handliches Gerät, was man erst einmal bestellen und dann zu Hause an den Computer anschließen musste. Auf viele Deutsche wirkte schon allein die Vorstellung des Installationsprozesses überaus abschreckend. Zu Zweitens gleich mehr.

Dass ich sogar schon einen Fehler gemacht habe, als ich Anfang des Jahres meinen neuen Personalausweis beantragte, erklärte mir kurz darauf Peter Batt, Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium und, wenn man so will, der Vize-IT-Beauftragte der Bundesregierung. Das Gespräch im Bürgeramt war zuvor etwa so abgelaufen: "Wollen Sie Ihre Fingerabdrücke speichern lassen?", fragte die Mitarbeiterin. Ich wollte wissen, welchen Unterschied das mache. Ihr sei keiner bekannt, antwortete sie. Also sagte ich Nein.



Stimmt nicht, sagte mir Fachmann Batt später. Würde mir der Personalausweis gestohlen, könne die Polizei Betrug natürlich leichter aufdecken, wenn die im Ausweis gespeicherten Fingerabdrücke nicht mit denen der Person übereinstimmen, die sich ausweisen will. Außerdem hätte ich den neuen Personalausweis mit Fingerabdrücken "in vielen Ländern wie einen Reisepass nutzen" können, lese ich in der Broschüre. Zu spät. Darauf muss ich nun eben noch einmal zehn Jahre warten.

Es wirkt ein bisschen so, als wiederhole sich jetzt bei den Fingerabdrücken, was bei der Online-Ausweisfunktion schon schiefgelaufen ist. Denn das war der zweite Geburtsfehler des elektronischen Personalausweises: Die neue Funktion war freiwillig. Nur eine Option, die sich leicht abbestellen ließ. Und die Beamten in den Bürgerämtern waren in der Regel nicht sonderlich bemüht, die ohnehin digitalscheuen Deutschen für die Online-Ausweisfunktion zu begeistern. Seit 2017 ist dieser Geburtsfehler behoben.

Da ich nicht an die App komme, schaue ich mir erst einmal theoretisch an, was ich nun an Behördengängen im Internet erledigen könnte. In Berlin noch nicht sehr viel: Bafög online beantragen zum Beispiel, ein Kennzeichen für ein Auto reservieren – wobei ich dann die ausgedruckte Reservierungsbestätigung bei der Zulassungsbehörde vorlegen müsste – und eine Halterauskunft beantragen, sollte ich "aufgrund im Straßenverkehr begangener Verstöße" klagen wollen.