Philipp Hildebrand ist ein Schweizer Ökonom. Er war von 2003 an Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank und von 2010 bis 2012 deren Präsident. Derzeit ist er Vice Chairman des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock.



ZEIT ONLINE: Herr Hildebrand, das Coronavirus breitet sich in Europa aus, die Aktienkurse sind gefallen, Konjunkturprognosen werden nach unten revidiert. Wie besorgt sind Sie?

Philipp Hildebrand: Ich bin sehr besorgt. Das ist auch eine Generationenfrage. An den Finanzmärkten arbeiten viele junge Menschen, eine ganze Generation, die in ihrem Berufsleben nur Märkte gesehen hat, die aufwärts gingen. Die sind natürlich erschrocken, wenn es mal eine längere Zeit schlecht oder, wie zurzeit, sehr schlecht läuft. Es gibt immer weniger, die schon hier waren in der Finanzkrise oder gar der Asienkrise, der Internetkrise oder der Tequila-Krise.



ZEIT ONLINE: Droht eine neue Weltwirtschaftskrise?



Hildebrand: Es ist überhaupt nicht klar, wie es weitergeht. Ich bin kein Mediziner und selbst die Mediziner wissen es nicht genau. Paradoxerweise scheinen sich die Infektionsraten in China gerade zu stabilisieren, während sie im Rest der Welt zunehmen oder teilweise regelrecht explodieren.



ZEIT ONLINE: Was müsste passieren, damit es wirklich gefährlich wird?

Hildebrand: Solange es nur eine temporäre Sache ist, kommt danach irgendwann ein Aufholeffekt, das wissen wir aus vergangenen Krisen. Die Produktion läuft wieder an und die Wachstumsraten steigen. Aber wir werden in jedem Fall im ersten Halbjahr einen scharfen Einbruch beim Wachstum sehen. Gefährlich ist auch ein anderer Effekt.

ZEIT ONLINE: Welcher?

Hildebrand: Langfristig könnte es zu einer Neukonstellation der Wertschöpfungsketten kommen. Ich bin sicher, dass in jedem Aufsichtsrat die Unternehmensführung jetzt gefragt wird: Wie abhängig ist unser Geschäft eigentlich von China? Die Frage hat man sich bislang nicht gestellt. Plötzlich merkt man, dass man die eigenen Güter nicht mehr ausliefern kann, weil irgendein kleines Teil aus China fehlt. Diese Verwundbarkeit gegenüber China kann dazu führen, dass der Rest der Welt sich künftig neu orientiert.



ZEIT ONLINE: Eine Renationalisierung?



Hildebrand: Ja, im Extremfall eine De-Globalisierung beziehungsweise eine Re-Europäisierung in unserem Fall. Oder eben eine Umverteilung in andere Weltregionen. Beispielsweise könnte Ostasien profitieren. Das könnte das Wachstumstempo auch langfristig senken. Das System würde umprogrammiert.

ZEIT ONLINE: Die Staaten stemmen sich gegen die Krise. Was sollten sie tun?

Hildebrand: Hier ist ein entschiedenes Eingreifen gefragt, nicht nur um die Virusverbreitung einzudämmen, sondern auch um seine wirtschaftlichen Auswirkungen zu begrenzen. Da die wichtigsten Zentralbanken ihre Munition bereits weitgehend verschossen haben, ist eine gemeinsame Anstrengung von Geldpolitik und Fiskalpolitik notwendig. Mithilfe der Fiskalpolitik müssen Zahlungsströme an private Haushalte und Unternehmen direkt stabilisiert werden, während die Geldpolitik eine ausreichende Liquiditätsversorgung des Finanzsystems sicherstellt, sollte es durch die Epidemie zu größeren Liefer- und Zahlungsverzögerungen kommen.