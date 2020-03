Die Welt steht Kopf, aber davon lässt sich die Regierungskommission Verlässlicher Generationenvertrag nicht beirren. Inmitten der Corona-Krise veröffentlichte die vor zwei Jahren eingesetzte Kommission heute ihre Empfehlungen dazu, wie die Rente langfristig gesichert werden kann. Die Idee ist schon absurd, dass das Land jetzt eine Rentendebatte führen soll. Wohl niemand außer ein paar eingefleischten Rentenexperten wird in den nächsten Tagen und Wochen ernsthaft darüber diskutieren wollen, wie das Rentensystem im Jahr 2045 gestaltet sein könnte. Es wäre sicher besser, diese Diskussion in ein paar Monaten zu führen – wenn die Corona-Krise hoffentlich langsam ein wenig an Dramatik verloren hat.

Bis dahin wird der Bericht der Kommission aber wohl vergessen sein. Und das nicht nur, weil das Timing schlecht war. Schlecht, grottenschlecht, sind leider auch ihre Empfehlungen. Das Problem, um das die Kommission sich kümmern sollte, ist ja ein ernstzunehmendes, gewaltiges. Es rollt langsamer auf uns zu als jetzt die Infektionswelle, aber für die Experten ist genauso klar, dass wir frühzeitig gegensteuern müssen. Es geht um die Rente und eigentlich das ganze Sozialsystem, das unter Druck kommt, wenn ab 2025 in raschem Tempo immer mehr Mitglieder der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Dann müssen wenig Junge viele Alte versorgen. Das kann zu mehr Altersarmut führen oder zu immer höheren Sozialabgaben, zu einer schwachen Wirtschaft und leeren Kassen.



Wenn Du nicht mehr weiterweißt, gründe (noch) einen Arbeitskreis

Dazu sollte die Regierungskommission Lösungen entwickeln. Doch was sie jetzt vorschlägt, läuft zum großen Teil darauf hinaus, einen neuen Arbeitskreis zu bilden und das Problem zu vertagen. Nicht wegen Corona, sondern völlig unabhängig davon. Welche Folgen Corona für die Rente haben könnte, damit hat sich die Kommission ohnehin nicht beschäftigt. Obwohl es dazu erste Studien gibt (Kernbotschaft: Das Finanzierungsproblem verschärft sich, die Beiträge müssen steigen).

Die Kommission setzte sich vor allem aus Politikern der großen Koalition, sowie einigen Vertretern der Tarifpartner und der Wissenschaft zusammen. Sie sollten gemeinsam "eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag" vorlegen, und die verschiedenen "Stellschrauben in der Rentenversicherung in ein langfristiges Gleichgewicht bringen". Wie hoch können die Renten zukünftig sein? Wie viel von ihrem Einkommen soll die junge Generation abgeben? In welchem Alter soll man künftig in Rente gehen müssen? Um solche Fragen geht es bei den "Stellschrauben" der Rentenversicherung.

Doch wer eine konkrete Empfehlung dazu erwartet, wird enttäuscht. Die Kommission nennt nun bloß "Korridore" für einige dieser Stellgrößen. So soll der Beitragssatz, den Arbeitnehmer für die Rente abführen, in Zukunft nicht höher als 20 bis 24 Prozent steigen (derzeit: 18,6 Prozent). Und die Rente eines Standardrentners soll nicht weniger als zwischen 44 und bis 49 Prozent des Durchschnittslohns betragen (derzeit 48 Prozent). Die genauen Höchstwerte müssten immer für einen bestimmten Zeitraum festgelegt werden, sagt die Kommission. Und was genau ab 2025 zu empfehlen sei, solle ein noch einzurichtender "Alterssicherungsbeirat" ausarbeiten. Mit anderen Worten: Der Arbeitskreis rät zu einem neuen Arbeitskreis. Das Problem wird vertagt.



Zwei verlorene Jahre

Noch deutlicher wird das Scheitern dieser Kommission bei der Frage, ob das Alter, in dem man regulär in Rente gehen kann, künftig weiter steigen soll. Viele Experten empfehlen, mit steigender Lebenserwartung automatisch die Altersgrenze für die Rente anzuheben. Etwa so, dass bei drei Monaten längerer Lebenserwartung das reguläre Rentenalter um zwei Monate steigt. Dänemark hat zum Beispiel entsprechende Regeln eingeführt. Gewerkschafter wenden dagegen ein, dass nicht alle Menschen gleichermaßen von einer zunehmenden Lebenserwartung profitierten. Deshalb brauche es differenzierte Lösungen. Dieser Gedanke taucht auch in dem Kommissionsbericht auf, doch statt dafür einen Vorschlag zu entwickeln, vertagt sie auch dieses Problem. Darum solle sich im Jahr 2026 der neue Alterssicherungsbeirat kümmern. Nach dem Motto: Wenn Du nicht mehr weiterweißt, gründe (noch) einen Arbeitskreis.

Das Trauerspiel wird dadurch komplett, dass diese Kommission sich in den genannten Punkten noch nicht einmal einig ist. Zu den Korridoren wie zum Rentenzugangsalter gibt es auch noch unterschiedliche Sondervoten.

Die Kommission ist gescheitert, und damit sind zwei Jahre verloren. Vielleicht war das sogar ganz im Sinne einiger Koalitionspolitiker. So konnten sie allerlei teure Vorhaben beschließen (Mütterrente, Grundrente) und jede Diskussion darüber ersticken, ob wir uns das auf Dauer leisten können. Dazu ließ sich ja immer auf die Kommission verweisen, die sich damit beschäftigt. Jetzt ist klar: Da kam nichts raus. Aber die Erhöhung der Mütter-/Väterrente und die Einführung einer Grundrente sind inzwischen beschlossen.

Wahrscheinlich wird es einige Zeit brauchen, bis – nach Corona – wieder eine echte Auseinandersetzung mit der Rente möglich ist. Dann wäre zu wünschen, dass die große Koalition sich auch bei diesem Thema mal so entschlossen und handlungsschnell zeigt, wie jetzt in der Corona-Krise.

Eines ist klar: Wenn uns ein Arbeitskreis wie die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag durch die Corona-Krise steuern würde, wären wir alle schon tot.