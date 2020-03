Die auf Betreiben von Union und SPD eingesetzte Rentenkommission hat ihre Empfehlungen für die gesetzliche Rentenversicherung vorgelegt. Eine der wichtigsten Fragen darin war, wie sich das Rentenniveau und die Beitragssätze nach 2025 entwickeln müssen, um die Probleme zu lösen, die durch den demografischen Wandel zu erwarten sind.

Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht, dass die Renten langfristig 44 Prozent eines Durchschnittslohns nicht unterschreiten sollen. Zudem soll der Beitragssatz nicht über 24 Prozent steigen. Zum Vergleich: Eine Rentnerin erhält derzeit nach 45 Jahren Durchschnittsverdienst etwa 48 Prozent eines Durchschnittslohns. Der Beitragssatz liegt im Moment bei 18,6 Prozent.



Die Kommission empfiehlt nun, sich an bestimmte sogenannte Korridore zu halten: Für das Rentenniveau einen Korridor zwischen 44 und 49 Prozent, für den Beitragssatz einen Korridor zwischen 20 und 24 Prozent. Diese verbindlichen Haltelinien sollen nach den Vorstellungen der Experten für jeweils sieben Jahre festgelegt werden.



Am gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren ab 2031 soll sich der Meinung der Experten zufolge vorerst nichts ändern. Private und betriebliche Altersvorsorge sollen vereinfacht und kostengünstiger werden, empfiehlt die Kommission. Auch sollen, anders als Medien zuvor berichtet hatten, Beamte und Beamtinnen weiterhin von der Zahlung in die gesetzlichen Rentenkassen ausgenommen sein.



Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Vorschläge der Kommission jetzt auswerten und auf deren Basis gesetzgeberische Vorschläge machen. "Man kann damit rechnen, dass das in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein wird", sagte Heil. Sein Ziel sei es, dass noch in dieser Legislaturperiode die Weichen für die Rentenversicherung über 2025 hinaus gestellt würden.



Gewerkschaften, Arbeitgeber, Wissenschaftler, Politiker

Die Kommission war 2018 von der Bundesregierung eingesetzt worden. Ihr gehören Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften, Wissenschaftler und Fachpolitiker an. Experten sollten Vorschläge für die Absicherung der Rente nach 2025 machen, wenn immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Rentner kommen. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte mehrfach angekündigt, noch in dieser Wahlperiode gesetzliche Weichenstellungen auf Basis der Empfehlungen auf den Weg bringen zu wollen.

Der Deutsche Caritasverband teilte nach Bekanntwerden des Berichts mit, er unterstütze die Kommission in ihrer Botschaft. Er begrüßte, dass der Bericht keine Anhebung der Regelaltersgrenze vorsehe. "Die Erfahrungen in den Einrichtungen und sozialen Diensten bestätigen die amtlichen Zahlen, dass Menschen aus prekären Lebenslagen häufig deutlich jünger sterben als Menschen, die im Verlauf ihres Lebens privilegiert waren", so der Verband. Eine pauschale Anhebung des Rentenalters würde zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen. Es sei zudem positiv, dass der Bericht einen "Gendercheck" vorschlage, da besonders Frauen von Altersarmut betroffen seien.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband zeigte sich dagegen enttäuscht von dem Bericht. Die Kommission habe Minister Heil zu wenige konkrete Vorschläge mit auf den Weg gegeben. Statt konkrete Vorgaben für die langfristige Finanzierung der Alterssicherung zu präsentieren, werde die Problemlösung schlicht vertagt. Angesichts der demografischen Entwicklung und des Umstands, dass die Generation der sogenannten Babyboomer ab diesem Jahr in Rente gehe, fordert der Verband von der großen Koalition entschlossenes und umgehendes Handeln. So müsse die gesetzliche Rentenversicherung als zentrales Fundament gestärkt, das Rentenniveau gesichert und wieder auf 53 Prozent angehoben werden. Darüber hinaus brauche es eine Mindestrente für langjährig Erwerbstätige und Erwerbsgeminderte. Auch der Sozialverband VdK sprach sich für eine mittelfristige Anhebung auf mindestens 50 Prozent sowie die Einbeziehung von Beamten und Politikern aus.



Anhebung des Renteneintrittsalters weiter umstritten

Auch Gewerkschaften haben vor Rentensenkungen gewarnt und gefordert, das heutige Niveau von 48 Prozent als Untergrenze festzulegen. "Sonst heißt es gerade für die Jüngeren: Mehr einzahlen, weniger rausbekommen und dann auch noch die Kosten für die private Vorsorge allein tragen – das ist einfach ungerecht", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Sie war Mitglied in der Rentenkommission der Bundesregierung.

Ebenfalls Mitglied der Rentenkommission war der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Gert Wagner. Er plädiert für eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ab dem Jahr 2031. "Ich persönlich halte die Altersgrenze für die entscheidende Stellschraube zur Finanzierung der Renten", sagte Wagner dem Tagesspiegel. Es sei in Deutschland "extrem unpopulär", eine Anhebung der Altersgrenze zu fordern, sagte Wagner. Dabei gehe es nicht darum, dass Rentner kürzer ihre Rente beziehen sollten. "Die Lebenserwartung steigt. Wir müssen darüber diskutieren, wie man diese gewonnene Zeit aufteilt in ein längeres Arbeitsleben und eine längere Rentenbezugszeit", sagte er.