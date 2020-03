Am Freitagmorgen weiß sich ein Berliner Hausarzt nicht mehr anders zu helfen und postet auf Facebook: "In Kürze werden uns Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Schutzkittel ausgehen. Für den Fall, dass Sie Vorräte haben, die Sie nicht benötigen, wenden Sie sich bitte an uns." Auf einer Intensivstation in Aachen werden virenfeste Schutzmasken nur noch in einem Safe gelagert und einzeln an die Kollegen herausgegeben. Andere Kliniken gehen auf Empfehlung des Robert Koch-Instituts dazu über, vor den Patientenzimmern Orte zu schaffen, an denen jeder Pflegende eine persönliche Maske ablegen kann, die er nur bei einem bestimmten Patienten benutzt – damit die Pfleger und Krankenschwestern die Masken in der Schicht mehrfach einsetzen dürfen. Der Kampf gegen das Coronavirus ist auch eine Materialschlacht. Und das Material wird derzeit überall knapp.

Virendichte Schutzmasken und -anzüge sind für die Mitarbeitenden in Krankenhäusern und Arztpraxen so wichtig wie Helm und Atemschutzgerät für Feuerwehrleute bei einem Brand. Ohne entsprechende Ausrüstung "kann man sicherlich nicht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten, hier weiter tätig zu werden", sagt Uwe Janssens. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Auch Janssens sieht mit Sorge, dass die Vorräte in vielen Kliniken nicht lange reichen werden: "Nachweislich verfügen wir derzeit in Deutschland tatsächlich über zu wenige Ressourcen in diesem Bereich, das betrifft insbesondere die speziellen FFP2-Masken, die im direkten Kontakt mit an Covid-19 erkrankten Patienten zum Einsatz kommen sollten."

Johannes Pott ist Intensivmediziner am St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Wenn ihm aus der Notaufnahme ein Patient angekündigt wird, bei dem auch nur der Verdacht besteht, er könnte mit Covid-19 infiziert sein, dann schlüpft Pott in einen Ganzkörperschutz, der aussieht wie die Anzüge der Spurensicherer im Tatort. "Auch Patienten, bei denen sich später herausstellt, dass sie nur an einer simplen Bronchitis oder einer durch andere Erkrankungen verursachten Lungenentzündung leiden, müssen wir erst einmal so behandeln, als hätten sie Corona", sagt Pott. Für eine Intensivstation wie seine bedeutet das einen enormen täglichen Bedarf. Schon wenn dort nur vier Corona-Patienten liegen, sind bis zu 20 Mitarbeitende im Dreischichtsystem mit deren Versorgung beschäftigt. Und jeder von ihnen darf einen Schutzanzug und eine Maske eigentlich nur einmal verwenden. Sobald er zu einem anderen Patienten geht, muss er sie entsorgen und neue Sachen anziehen. "Da kommt man schnell in die Situation, über einen Tag hinweg 100 solcher Sets zu verbrauchen", sagt Pott.

Thorsten Lüersen ist Krankenhaushygieniker an Potts Klinik. Er fürchtet noch keinen Notstand, das Krankenhaus habe noch mehrere Tausend Masken mit dem entsprechenden Virenschutz auf Lager. "Vier Wochen lang werden wir damit hinkommen." Trotzdem appelliert Lüersen an die Politik: "Wir brauchen weiterhin dringend Ihre Hilfe bei der Beschaffung von Schutzkleidung, Beatmungsgeräten und Desinfektionsmittel. Sonst können wir auf Dauer keine sichere Patientenversorgung gewährleisten."

In der Bundesregierung hat man die Hilferufe vernommen. Am Mittwoch verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, zehn Millionen Schutzmasken seien eingetroffen und könnten verteilt werden. Sein Ministerium teilt auf Nachfrage mit, die ersten Lieferungen mit medizinischen Schutzausrüstungen seien am Freitag aus Depots der Bundeswehr an die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Bundesländer gegangen. "Übers Wochenende sind weitere Lieferungen zu erwarten, sodass auch Schutzmasken so bald wie möglich über die Kassenärztlichen Vereinigung und die Bundesländer an die Praxen, die Pflegeheime und die Krankenhäuser verteilt werden können", sagt eine Sprecherin.

241 Millionen Euro

Die Beschaffung des medizinischen Materials hatten das Verteidigungsministerium und das Finanzministerium übernommen. Beide Ministerien unterhalten große Beschaffungsämter. Die Bundeswehr und die Generalzolldirektion haben diverse Verträge mit Lieferanten geschlossen, von Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhen bis zu Masken und Schutzanzügen. Insgesamt liegt das Auftragsvolumen bisher bei 241 Millionen Euro. In diesen Lieferverträgen war dem Vernehmen nach auch die von Gesundheitsminister Spahn erwähnte Charge von zehn Millionen Masken enthalten.

Die Angebote habe man vor allem bei deutschen Firmen, aber auch in Europa und weltweit eingeholt, sagt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. "Wir müssen die natürlich prüfen und aussortieren, schließlich müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein und wir bekommen unheimlich viele unseriöse Angebote." Manche Dinge seien schwerer zu besorgen als andere, insgesamt aber laufe die Beschaffung sehr gut. Die Bundeswehr stellt auch die entsprechende Logistik, um das Material erst einmal zu lagern, daher werden die Waren bei Depots der Bundeswehr angeliefert. Das Gesundheitsministerium koordiniert dann die Verteilung.