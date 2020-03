Die Corona-Pandemie wächst sich zur Wirtschaftskrise aus, das spüren als erste diejenigen, die nicht über dicke Finanzpolster verfügen: etwa Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer. Nach den Ländern hat nun auch der Bund ein Soforthilfeprogramm gestartet. "Wir lassen niemanden allein", versprach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier noch, als er das Corona-Programm der Bundesregierung vorstellte. Es dürfe und es werde "keine Solidaritäts-Lücke" geben. Seit heute können die Bundesländer nun bis zu 50 Milliarden Euro vom Bund abrufen, um sie an bedürftige Selbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern zu verteilen. Noch am Sonntagabend hatten Bund und Länder sich auf eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung geeinigt.

Allerdings gibt es bereits jetzt so viele Antragsteller, dass die Webportale, die viele Bundesländer eilig eingerichtet haben, immer wieder zusammenbrechen. Es kommt zu langen Wartezeiten.

Wer die Soforthilfe vom Bund haben will, muss diese beim Land beantragen. Die Bundesländer verteilen das Geld des Bundes – in der Regel in kombinierten Antragsverfahren. Bis zu 9.000 Euro für drei Monate können Solo-Selbständige und Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern beantragen, bis zu 15.000 Euro erhalten Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten aus den Bundesmitteln.



Viele Länder stocken die Soforthilfe des Bundes darüber hinaus durch eigene Mittel auf, als nicht rückzahlbaren Zuschuss oder in einigen Fällen auch als Darlehen. Oft kommen dann auch größere Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern zum Zug. Die Soforthilfen für Freiberufler und Kleinunternehmen werden vielfach mit den Bundesmitteln verrechnet – aber auch auch nicht immer. Die Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.



Berlin beispielsweise zahlt Solo-Selbstständigen, die aufgrund der Corona-Krise in Schieflage geraten, 5.000 Euro zusätzlich, Hamburg 2.500 Euro. Rheinland-Pfalz bietet Unternehmen zusätzlich zur Bundesförderung Sofortdarlehen an.



Corona-Pandemie - Lage an den Börsen unübersichtlich Der Dax ist mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 9.743 Punkte in die neue Woche gestartet, fiel dann aber wieder. Eine Entspannung ist trotz Rettungspaketen nicht in Sicht. © Foto: Reuters TV

24 Stunden in der digitalen Warteschleife

Der Berliner Senat hat zunächst 300 Millionen Euro an Landesmitteln zur Verfügung gestellt, seit Freitag können Soforthilfen auf der Seite der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragt werden. 100 Millionen sind zudem bereits in ein zweites Hilfspaket für zinslose Darlehen an kleine und mittelständische Unternehmen geflossen. Die Nachfrage nach den Darlehen war allerdings so hoch, dass die IBB das Programm schon nach kurzer Zeit wieder ausgesetzt hat, bis neue Mittel zur Verfügung stehen. Aktuell können Berliner Selbstständige und Kleinunternehmer noch immer Soforthilfezuschüsse beantragen – sie müssen dafür aber viel Geduld mitbringen. Das System ist dauerüberlastet, es gibt eine digitale Warteschleife, in der über 300.000 Antragsteller hängen. Bisweilen ist selbst die überlastet. Von bis zu 24 Stunden Wartezeit ist die Rede.

Da der Andrang nach den Soforthilfegeldern so groß ist, wird der Topf aller Voraussicht nach aufgestockt, heißt es aus der Senatsverwaltung für Finanzen. Senator Matthias Kollatz (SPD) hat die Berliner Mittel zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie gerade von 600 Millionen auf eine Milliarde ausgeweitet.

Auch andere Länder haben bereits begonnen, Gelder zu verteilen. Bayern hat Medienberichten zufolge bereits vorige Woche über 100 Millionen ausgezahlt – aus Landesmitteln. Bei Bedarf könnten betroffene Unternehmen aber noch Bundesmittel aufstocken, heißt es aus Bayern. Brandenburg und Niedersachsen haben schon am Freitag mit der Auszahlung begonnen. NRW hat nach eigenen Angaben bereits 100.000 Anträge bewilligt.



Es gibt zwischen den Ländern kein einheitliches System, jedes Land hat ein eigenes Vorgehen entwickelt. Während man in Bayern schon vorige Woche sogar postalisch Hilfsmittel beantragen konnte, erkennen andere Länder wie Baden-Württemberg oder Hessen per Post verschickte Anträge nicht an. Sie haben Webportale geschaffen, wo zuvor als PDF ausgefüllte Anträge eingereicht werden können. Hessen erwartet 200.000 Anträge und hat zwei Milliarden Euro an Förderung eingeplant. Am Montagmittag war das System allerdings so überlastet, dass keine Anträge abgeschickt werden konnten. Gleiches gilt für Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Hier müssen Antragsteller mit längeren Wartezeiten rechnen.

"Das Geld ist noch nicht weg"

Diese technischen Schwierigkeiten vermitteln Betroffenen den Eindruck, sie könnten etwas verpassen – oder aber, dass das Geld bereits weg ist. Verteilt auf die vielen vielen Bedürftigen. Entsprechende Gerüchte machten in den sozialen Medien die Runde.



"Das stimmt so nicht, das Geld ist noch nicht weg", betont die Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen, Eva Henkel. Im Gegenteil, im Zweifelsfall werde nachjustiert. Man habe im Vorfeld schwer einschätzen können, wie viele Menschen die Soforthilfen beantragen würden. Rund 80 Prozent der Berliner Unternehmen gehören zur Gruppe der Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen, die Zahlen schwanken aber. Zwischen 100.000 und 300.000 Anträge wurden erwartet – im schlimmsten Fall. Nun sieht es so aus, als ob dieser eingetreten ist. "Dem hält kein System stand", sagt Henkel. Sie wirbt für Verständnis für diesen Ausnahmezustand und stellt klar: "Da sitzen Menschen, die mit Hochdruck alle Anträge abarbeiten."

Jetzt, wo auch die Bundesgelder abrufbar sind, sollten die Engpässe aus den Landesmitteln weniger werden, hofft man im Bundeswirtschaftsministerium. "Das Soforthilfepaket umfasst 50 Milliarden Euro, die werden erst ab heute ausgezahlt. Da stellt sich die Frage erst mal nicht, ob aufgestockt werden muss", sagt Korbinian Wagner, Sprecher im Wirtschaftsministerium.