Es klingt nicht nach einem guten Geschäft: ein Ehepaar aus Rheinland-Pfalz, sie ist 61, er 67. Vor sechs Jahren schlossen die beiden gleichzeitig eine Sterbegeldversicherung ab, zusammen zahlen sie seither rund 48 Euro ein – Monat für Monat, und das noch über Jahrzehnte. Stirbt die Frau, die maximal gut 9.000 Euro einzahlt, bekommt der Ehemann: 6.015 Euro. Der Vertrag, den die beiden mit der Ergo abgeschlossen haben, ist auf Deutsch, sie selbst sprechen nur Polnisch. Dann eine Dame aus Essen: 1950 hatte sie einen ähnlichen Vertrag über 500 DM abgeschlossen, zahlte bis 1970 alle Beiträge. Als sie letztes Jahr starb, erklärte die Allianz den Hinterbliebenen, man könne den Vertrag nicht mehr finden – und zahlte erst, nachdem sich die Verbraucherzentrale eingeschaltet hatte. Zwei Rentner aus Nordrhein-Westfalen, die elf Jahre zahlten und dann kündigen wollten, sollten von den bezahlten 7.500 Euro nur 3.600 Euro zurückbekommen.

Die Probleme dieser Senioren mit der Sterbegeldversicherung sind keine Einzelfälle. Viele ältere Menschen in Deutschland schließen eine solche Police ab. Anlass ist oft ein Todesfall im eigenen Umfeld. Laut Jörg Sieweck, Autor der Studie Wirtschaftsfaktor Lebensende, hat jeder neunte Deutsche eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen. Geschätzt haben knapp 30 Prozent der über 70-Jährigen eine Police, bei den 18- bis 39-Jährigen sind es rund drei Prozent.

"Niemand will Kosten vererben"

Die Absicherung soll greifen, sobald der Versicherte stirbt – und den Hinterbliebenen ermöglichen, die Kosten für Bestattung oder eine eventuelle Rückführung in ein anderes Land zu begleichen, so wie etwa bei dem polnischen Rentnerpaar. "Niemand will Kosten vererben", sagt Elke Weidenbach, Expertin für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Gerade ältere Menschen hätten Angst, der eigenen Familie finanzielle Sorgen zu hinterlassen, wollten Kinder und Enkel nicht belasten. Versicherer nutzen dies aus und werden beim Vertrieb der überflüssigen Produkte auch noch von Wohlfahrtseinrichtungen wie dem Sozialverband VdK oder der Arbeiterwohlfahrt (Awo) unterstützt. Dass die Policen sich nur selten rechnen, scheint weder sie noch die Anbieter zu stören.

Die Beiträge für Sterbegeldversicherungen scheinen zwar auf den ersten Blick niedrig: Versicherte zahlen monatlich 20 bis 60 Euro ein, bis sie 65, 75 oder 85 Jahre alt sind. Doch über die Jahre kommen hier viele Tausend Euro zusammen. Dafür zahlt die Versicherung, sobald der Versicherte stirbt, eine feste Summe an die Hinterbliebenen, die Höhe wird bei Vertragsabschluss festgelegt. Es ist eine Wette auf das eigene Leben – wer früh stirbt, der gewinnt. Wird der Kunde dagegen relativ alt, überweist er über die Jahre deutlich mehr, als die Versicherung zahlt.

Wer beispielsweise mit 65 Jahren eine Police abschließt, um seinen Hinterbliebenen die für eine Beerdigung benötigten 7.500 Euro zu vermachen, zahlt bei einem der Testsieger des Onlinevergleichsportals Check24 dafür 53,46 Euro im Monat. Bis die Versicherung mit 85 Jahren beitragsfrei wird, wird die Person 12.830 Euro eingezahlt haben. Aber: Während der Wartezeit, die im Beispiel zwei Jahre beträgt, erhalten die Hinterbliebenen höchstens die bereits eingezahlte Summe, oft aber nur Teile davon. Die meisten Policen verlangen sogar drei Jahre Wartezeit. So richtig lohnt sich die Police nur, wenn der Versicherte kurz nach der Wartezeit stirbt. Eine makabre Wette.

Verbraucherschützer kritisieren deshalb das Geschäftsmodell. So hält die Stiftung Warentest die Policen für eine "Falle für Senioren", der Bund der Versicherten bezeichnet sie als "völlig unnötig" und zählt sie regelmäßig zu den unsinnigsten Versicherungen. Grundsätzlich machen Policen eigentlich nur Sinn, wenn sie mithilfe der Solidargemeinschaft existenzielle, von den Versicherten auf keinen Fall selbst zu schulternde Risiken absichern: die Haftpflicht einen Millionenschaden, die Krankenpolice teure Operationen, die Berufsunfähigkeitspolice den Gehaltsausfall. Doch die Versicherer wollen auf die leicht verdienten Prämien nicht verzichten – und verkaufen die Policen weiter.

Jeder Neunte hat eine Police

Die Sterbegeldversicherung ist eine besondere Form der Kapitallebensversicherung, nur eben mit eher niedriger Versicherungssumme. Und anders als die Lebensversicherung, die zum Beispiel bei Renteneintritt ausgezahlt wird, sieht der Versicherte selbst das Kapital nicht wieder: "Als Kunde kommt man in der Regel nicht an das Kapital heran. Ausgezahlt wird es erst nach dem Tod", sagt Weidenbach. Wer den Vertrag kündigt, bekommt auch nur einen Teil seiner Beiträge zurück.

Ein wichtiges Verkaufsargument ist, dass die Police als Vorsorge für die Bestattung vor einem Zugriff des Sozialamts geschützt ist. Für Menschen in prekären Lebenslagen und ohne finanzielle Rücklagen ist das verlockend. Doch Weidenbach bleibt dabei: "Ich empfehle diese Art von Versicherung wirklich so gut wie niemandem."