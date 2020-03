Die Narrengesellschaft Zell ohne See hat sich für den Faschingsumzug 2020 etwas Neues ausdenken müssen. In den vergangenen Jahren waren die Funklöcher im Ort das bestimmende Thema. Doch 2019 wurde in der 1200-Seelen-Gemeinde Griesbeckerzell nahe Augsburg endlich ein Funkmast errichtet.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Auch im Freistaat Bayern, wo der Slogan Laptop und Lederhose zirkuliert und Ministerpräsident Markus Söder Maßstäbe für Zukunftstechnologien setzen will, gibt es noch jede Menge weißer Funkflecken. Wer München mit der Bahn Richtung Osten verlässt, hat schon bald Schwierigkeiten, ein Telefonat zu führen. Auch auf dem Weg nach Nürnberg bricht das Netz oft zusammen.

Söder weiß also, wovon er spricht, wenn er im Interview mit der WirtschaftsWoche kritisiert: "Bei uns dauert alles zu lange." Wenn er moniert: "Unsere Verfahren sind international kaum mehr wettbewerbsfähig." Und wenn er deshalb ein "Modernisierungsgesetz" fordert, um Bürger zu beteiligen und Verwaltungsverfahren dennoch zu beschleunigen. Spezielle Senate bei Gericht, so Söder, sollen Prozesse verkürzen.

Auch im Bundeswirtschaftsministerium beobachten sie genau, dass Genehmigungsverfahren für neue Windräder heute nicht mehr 300 Tage, sondern 700 Tage dauern. Ressortchef Peter Altmaier will die umstrittene Abstandsregel zu Dörfern (1000 Meter) nun immerhin lockern. Auch die Rodungen für die Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide konnten schnell wieder aufgenommen werden. Doch bei neuen 5G-Masten droht in den kommenden Jahren gleich der nächste Stillstand.

Dabei ist es nicht so, dass die Bundesregierung nichts unternommen hätte, im Gegenteil: Sie hat gleich zwei Vorhaben zur Planungsbeschleunigung initiiert. Einerseits sogenannte Mantelgesetze, die den Bau und Erhalt von Fernstraßen, Eisenbahnlinien und Wasserwegen neu regeln – klingt furchtbar kompliziert, soll aber vor allem den Bürokratiealltag entlasten. So entfällt für bestimmte Ersatzbauten die Genehmigungspflicht. Eine andere Initiative der Bundesregierung klingt, als sei sie von Loriot verfasst. So setzen Union und SPD besonders große Hoffnungen in ihr Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz – in ein Gesetz zur Vorbereitung eines Gesetzes, dem Maßnahmen folgen.

Dabei handelt es sich um eine Art Testballon. Die Bundesregierung hat zwölf Verkehrsprojekte ausgewählt, vor allem Bahnausbaustrecken; der Bundestag soll sie genehmigen. Bürgerbeteiligung und Umweltprüfung blieben gewahrt, versichert die Regierung. Aber wer klagen will, muss schon das Verfassungsgericht anrufen. Wirtschaftsverbände reagieren zurückhaltend. Die Bemühungen könnten nur der Anfang sein. "Große Erwartungen seitens der Unternehmen bestehen an das für den Herbst angekündigte nächste Planungsbeschleunigungsgesetz", sagt Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des DIHK. Ihm sei es besonders wichtig, dass komplexe Verfahren zusammengeführt würden: "So sollte es beispielsweise nur eine Öffentlichkeitsbeteiligung und eine Umweltprüfung geben."

16.000 Einsprüche gegen den Fehmahrnbelt

Wie nötig insbesondere eine Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung hierzulande wäre, zeigt das Beispiel Fehmarnbelt. Deutschland und Dänemark haben bereits vor zwölf Jahren einen Staatsvertrag über eine feste Querung zwischen beiden Ländern unterschrieben, seit 2011 ist klar: es wird ein Tunnel. Kosten: wohl mehr als sieben Milliarden Euro.

Es ist das größte Verkehrsvorhaben in Nordeuropa. Und womöglich auch das heikelste – was den deutschen Teil betrifft. Während die dänischen Behörden gerade einmal 42 Einwände gegen die Querung zu prüfen hatten und seit 2015 Baurecht aus Kopenhagen vorliegt, steckt man hierzulande bis heute in der Bürokratie-Warteschleife fest – fast 16.000 Einwände waren abzuarbeiten, momentan laufen die Vorbereitungen auf die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht im Herbst. Einige Tunnelgegner wollen dort den Planfeststellungsbeschluss kippen. Kann die Bundesrepublik also was lernen vom Nachbarn? Lars Friis Cornett, Deutschland-Chef der staatlichen dänischen Projektgesellschaft Femern A/S, die den Belt-Tunnel bauen soll, ist jedenfalls vom Kopenhagener Modell der Bürgerbeteiligung überzeugt. In Dänemark wähle man für große Bauvorhaben einen "systematisch transparenten Ansatz"; die frühzeitige Einbindung der Bürger sei eine "Selbstverständlichkeit".

Frühzeitige Konsenssuche statt nachholende Streitschlichtung also – schön und gut. Aber Funkmasten, Windräder oder Strommasten scheitern nicht nur an der "Not in my backyard"-Mentalität der Deutschen. Im bayrischen Griesbeckerzell stimmte sogar der Elternbeirat einem Funkmast auf dem Schuldach zu. Das Problem war vielmehr, dass sich der Bau einer Antenne für die Telekom nicht rechnete. Also wollte Bayern mit einem Griff in die Staatskasse nachhelfen. Die Regierung stellte vor zwei Jahren 80 Millionen Euro in Aussicht, um bis 2020 mindestens 1000 neue Sendestandorte in Bayern zu schaffen, vor allem auf dem Land. Der Plan: Die Kommunen sollten den Bau stemmen, die Netzbetreiber sich einmieten. Doch das passte den Kommunalpolitikern nicht.

Ein weiteres Beispiel: die bayrische Bauordnung. Söder ist davon überzeugt, dass der Wohnungsmangel in Städten sich nur mit beschleunigten Baugenehmigungen bekämpfen lässt. Daher sollen die Ämter künftig nur noch 90 Tage Zeit für ein Genehmigungsverfahren haben – sonst gilt die Erlaubnis automatisch als erteilt. Die Reaktion des Städte- und Gemeindetags? Typisch deutsch: Zur Not werde man mehr Anträge als bisher vorsorglich ablehnen.