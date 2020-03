Pascal Rubert macht Schluss: Nach fünf Jahren bricht er sein Studium an der Uni in Wien ab. Im vergangenen Februar war ihm endgültig klar geworden, dass sein lukrativer Nebenjob zur Falle geworden war. Um sein Studium zu finanzieren, hatte der heute 28-Jährige im Softwaresupport für eine Bank gearbeitet – mal 20, mal 30 Stunden pro Woche: viel zu viel. Ein rechtzeitiger Studienabschluss war meilenweit entfernt. Pascal Rubert teilt dieses Schicksal mit vielen seiner Kommilitonen. Weniger als 40 Prozent der Hochschulabgänger schafften zuletzt ihren Bachelor-Abschluss in der vorgeschriebenen Zeit.

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche

Den Traum vom Studienabschluss gibt er aber nicht auf. Vor wenigen Monaten hat Rubert sich neu eingeschrieben, für einen anderen Studiengang, in einer anderen Stadt. Er will nicht mehr jobben, sondern sich voll aufs Studium konzentrieren. Das Geld dazu kommt aus Frankfurt: ein Studienkredit von der Förderbank KfW.

In den USA, wo Unis Zehntausende von Dollar an Gebühren verlangen, sind Studienkredite weitverbreitet. Viele Amerikaner stecken in einer regelrechten Schuldenfalle. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders etwa präsentierte eine Gesetzesvorlage, nach der mehr als 44 Millionen Amerikanern Studienkredite über 1,6 Billionen Dollar erlassen werden sollen. Hierzulande sind sie ein Nischenprodukt: Drei Prozent der Studierenden, rund 93.000 junge Menschen, finanzierten sich laut Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 2019 durch einen Studienkredit – Bafög und weitgehend kostenlosem Studium sei Dank. Wer aber keinen Zuschuss vom Staat oder den Eltern bekommt, für den kann so ein Kredit durchaus nützlich sein – und den Weg zum Abschluss beschleunigen. Die folgenden Punkte sollten Studenten beachten.

Der Staat dominiert den Markt

Wie Pascal Rubert haben rund 80 Prozent der Studienkreditnehmer bei der staatlichen KfW unterschrieben, so eine Übersicht des CHE. Der Studienkredit des halbstaatlichen Instituts ist deshalb so attraktiv für Studierende, weil die Zugangshürden so niedrig sind. Immerhin ist er offen für alle staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland und sämtliche Studienrichtungen. Egal, ob Erst- oder Zweitstudium, Bachelor oder Master, Teil- oder Vollzeit. Die KfW verlangt keine Sicherheiten. Es reicht eine Immatrikulationsbescheinigung und nach sechs Semestern ein Leistungsnachweis, der belegt, dass Rubert auch wirklich studiert.

Auf Platz zwei der Studienkredit-Anbieter in Deutschland rangiert das Bundesverwaltungsamt mit seinem Bildungskredit. Die Darlehenskasse der Studierendenwerke in Nordrhein-Westfalen liegt auf Platz drei, weitere gut 20 aufgeführte Anbieter spielen schon kaum noch eine Rolle.

Zwar hatten in den vergangenen Jahren auch namhafte Banken wie die Deutsche Bank oder die Onlinebank DKB um Studierende geworben. Weil viele Studenten kaum Sicherheiten bieten können, verlangten die Privaten enorm hohe Zinsen – Deutsche Bank: bis zu 8,9 Prozent effektiv, DKB: 6,49 Prozent – und hatten so gegen die halbstaatlichen Angebote keine Chance.

Pascal Rubert, der für das Studium "den Rücken frei haben" wollte, beantragte bei der KfW den Höchstsatz von 650 Euro im Monat. Abgesehen von ein paar Euro, die seine Eltern zuschießen, finanziert er sich ausschließlich mit dem Geld der Förderbank.