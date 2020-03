Jetzt also auch Südtirol. Vergangene Woche hatte das Robert Koch-Institut die autonome Region in Norditalien zum Risikogebiet erklärt, das Auswärtige Amt gab daraufhin eine Reisewarnung heraus. Am Montag nun wurde die Skisaison in Südtirol beendet, einen Monat früher als geplant. Lifts, Hotels und Gaststätten stellen ihren Betrieb von Mittwoch an bis zum 3. April ein. An diesem Dienstag hat das RKI ganz Italien zum Risikogebiet erklärt, während die Regierung in Rom verfügt hat, dass Fahrten in andere Orte nur noch eingeschränkt erlaubt seien. Die Krise werde die Wirtschaft deutlich treffen, sagt eine Sprecherin des Tourismusmarketing in Südtirol.

Nicht nur in beliebten Skigebieten hat die Ausbreitung des Coronavirus schwerwiegende Folgen, die gesamte Reisebranche ist betroffen. In Italien sind Museen und Theater teils bereits seit Tagen geschlossen. Der Tourismus in China kam fast vollständig zum Erliegen. In Japan meldete der Kreuzfahrtanbieter Luminous Cruise kürzlich Insolvenz an.

In Deutschland versuchen viele Unternehmen der Krise jetzt mit veränderten Nutzungsbedingungen zu begegnen. Bei der TUI etwa kann man neu gebuchten Urlaub bis 14 Tage vor der Abreise noch bis Ende April kostenlos stornieren oder umbuchen. Doch nicht nur große Unternehmen, auch kleine Anbieter sind von der Krise betroffen, besonders solche, die mit den aktuell zwei stark betroffenen Reisezielen China und Italien zu tun haben. Bereits Ende Februar meldete mit dem Hamburger Unternehmen China Tours erstmals ein deutscher Reiseveranstalter infolge des Virusausbruches Konkurs an.

In Büchenbach, einer kleinen Gemeinde in Mittelfranken, hat die DLT Travel ihren Sitz. Der Reiseveranstalter, ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern, arbeitet direkt mit Hotels im Ausland und mit Busunternehmen zusammen. Sein Unternehmen habe zwei Standbeine, sagt Geschäftsführer Stephan Drescher-Kaden. Gruppenreisen zu Zielen in aller Welt zum einen, Individualreisen zum anderen. Und letztere hätten vor allem eine Hauptdestination: Italien.

"Passgenaue politische Instrumente"

Eine Situation wie im Moment habe er noch nicht erlebt, sagt Drescher-Kaden. Weder bei der Sars-Epidemie 2003 noch bei der Vogelgrippe. "Für uns Reiseanbieter ist die Situation sehr schwierig", sagt er. "Weil wir nicht wissen, was als Nächstes passiert." Erst, sagt Drescher-Kaden, war es noch ein weit entferntes Problem. Doch je näher die Ausbrüche geografisch kamen, desto stärker wurde unter den Kunden die Verunsicherung.

Für Kundinnen und Kunden, die Reisen nach Italien bestellt haben und umbuchen oder stornieren wollen, gebe es aber Richtlinien, sagt Drescher-Kaden: Handele es sich um Reisen, die definitiv nicht durchführbar sind, weil sie beispielsweise einen Besuch der – derzeit geschlossenen – Mailänder Scala beinhalten, werde der Preis erstattet, sagt der Veranstalter. Ansonsten hänge es jeweils vom Einzelfall ab, davon, was "konkret bei den Individualreisen vereinbart wurde".



Finanzielle Hilfe vom Staat, sagt Drescher-Kaden, brauche er derzeit noch nicht. Was er sich aber wünsche, sei eine andere Kommunikationspolitik. "Oftmals ist nicht einmal klar, warum eine bestimmte Region als gefährdet eingestuft wird oder nicht", sagt er. "Das finde ich schwierig." Andere sehen die Politik durchaus stärker in der Pflicht.

"Die Menschen sind verunsichert und halten sich derzeit mit Buchungen zurück", sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes. Diese "Buchungszurückhaltung", wie er es nennt, stelle Reiseanbieter und Vermittler vor wirtschaftliche Probleme. In einer Umfrage unter 450 Mitgliedsunternehmen spreche die Mehrheit der Befragten von Umsatzrückgängen bis zu 75 Prozent. Um dagegen vorzugehen, sagt Fiebig, brauche es "passgenaue politische Instrumente".