Der Lieferando-Bote hat eine traurige Miene aufgesetzt – und blaue Plastikhandschuhe übergestreift. Er öffnet seine Warmhaltebox, holt drei Pizzen heraus: Tonno, Prosciutto Funghi, eine della Casa. Das Geschäft läuft schlecht, sagt er, "viel schlechter" als vor der Coronakrise. Da helfe es auch nicht, dass Lieferando mittlerweile allen Kunden, die bargeldlos zahlen, eine kontaktlose Essenslieferung anbietet und die Boten das Essen vor den Haustüren einfach nur abstellen. Egal, ob Burger, Sushi oder Pizza – "alles läuft schlecht", sagt der Bote.

Mit Wucht hat die Coronakrise die Gastronomie getroffen. Wohl kaum eine andere Branche ist so auf Kante genäht, so schnell am Abgrund. Vor wenigen Tagen noch traf es nur Restaurantketten an den Flughäfen und ein paar Caterer in den großen Messestädten. Ihre Gäste blieben aus, weil Flüge gestrichen und Veranstaltungen abgesagt wurden. Doch jetzt hat das Virus fast die gesamte Branche niedergestreckt. Um das Ansteckungstempo zu verringern, bleiben Cafés, Kneipen und Restaurants geschlossen – Ausnahmen gibt es nur für Lieferdienste.

Untergangsszenarien machen die Runde. Würden Nothilfefonds und andere Maßnahmen nicht "schnellstmöglich greifen", sei die "Existenz Tausender Betriebe akut bedroht", warnt Guido Zöllick, Präsident des Branchenverbandes Dehoga. Wie in allen Branchen trifft es auch in der Gastronomie vor allem jene Unternehmen, die ohnehin schon kämpfen müssen und unter hausgemachten Problemen leiden.

Unternehmen wie Vapiano, das die Wucht der Pandemie mit voller Wucht zu spüren bekommt. Am Freitag dann erklärte die Fast-Casual-Kette in einer Ad-hoc-Mitteilung die Zahlungsunfähigkeit. Alle 55 der bundesweit durch den Konzern betriebenen Restaurants seien seit Donnerstagabend geschlossen, weltweit seien nahezu alle der 230 Filialen dicht.



Aktuell, so Vapiano, generiere das Unternehmen so gut wie keine Umsätze mehr, die laufenden Kosten wie Mieten und Gehälter graben das finanzielle Loch aber tiefer. "Seit heute ist klar, dass Vapiano ohne sofortige staatliche Unterstützung nicht überlebensfähig sein wird und Insolvenz anmelden muss, was den Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen zur Folge hätte", so CEO Vanessa Hall. Schon länger war klar, dass Vapiano mindestens 13,6 Millionen Euro zusätzliche Liquidität braucht, um die dringendsten Rechnungen zu bezahlen. Das Coronavirus könnte nun das Ende der Restaurantkette besiegeln. Doch die Pandemie ist dafür nur zum Teil verantwortlich.

Als die Restaurantkette 2002 an den Markt ging, war die Ursprungsidee revolutionär: Fast Food in gehobenem Gewand, frische Zutaten und eigens kreierte Gerichte, Live-Cooking – damit wollte sich Vapiano von der Konkurrenz abheben. Die Realität ist jedoch eine andere.

Der schnelle Expansionskurs der früheren Geschäftsführung ging zulasten der Qualität. Seit Jahren schon steckt der Konzern in einer schweren Krise, versinkt in tiefroten Zahlen. Mit einer schlankeren Speisekarte, mehr veganen und vegetarischen Gerichten und Bestellmöglichkeiten via App wollte sich Vapiano aus der Misere manövrieren. Selbst ohne Pandemiesorgen ist das nicht einfach. Nun jedoch verschärft das Virus den Überlebenskampf, wird für viele Restaurantketten "zur existenziellen Bedrohung", wie es Tillmann Peeters formuliert, Geschäftsführer der Düsseldorfer Sanierungsberatung Falkensteg. "So schnell können die Unternehmen gar nicht gegensteuern, wie ihr Geschäft wegbricht."

Denn anders als Kleinstbetriebe haben gerade große Ketten einen enormen Kostenapparat zu tragen – und leiden umso stärker unter den ausbleibenden Umsätzen.

Für Mirko Silz, Chef der Pizza- und Pastakette L’Osteria mit europaweit 124 Restaurants, ist der Fahrplan für die kommenden Wochen daher klar: "Striktes Kostenmanagement, mit den Mitarbeitern kommunizieren und das Liefergeschäft hochfahren, um Umsatzausfälle zu begrenzen." Er ist überzeugt: "Wir halten das durch." Nun zahle sich aus, das L’Osteria solide gearbeitet habe.