Es gibt sie in Hotlines von Telekommunikationsanbietern, Versicherungen und Banken – überall dort also, wo Unternehmen eine große Zahl von Kunden telefonisch beraten und Auskunft erteilen müssen. Die Rede ist von digitalen Sprachassistenten, neudeutsch Chatbots genannt.

Die funktionieren bisher allerdings eher schlecht als recht, teils muss man sich durch endlose Menüstrukturen hangeln – um dann am Ende doch aus der Leitung geworfen zu werden. Hauptgrund dafür ist, dass herkömmliche Chatbots lediglich auf Schlagwörter reagieren oder vergleichsweise begrenzten Entscheidungsbäumen folgen können.

Der IT-Anbieter IPsoft mit Hauptsitz in New York will den Einsatz von digitalen Assistenten mit zwei Neuerungen von Grund auf revolutionieren: Dazu haben die Amerikaner einen auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden digitalen Assistenten namens Amelia konzipiert – und den weltweit ersten Internet-Marktplatz gestartet, auf dem Unternehmen digitale Mitarbeiter einfach herunterladen können.

Das passt zu den tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt, die in den kommenden Jahren maßgeblich vom wachsenden Einsatz digitaler Arbeitskräfte wie Roboter, Chatbots und virtuellen Assistenten getrieben sind: So sollen digitale Mitarbeiter laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums bereits im Jahr 2025 mehr als die Hälfte aller Aufgaben in Unternehmen übernehmen. Heute liegt der Mensch mit einem Anteil von 71 Prozent noch deutlich vorne.



KI erkennt auch Emotionen

Auf diesen Trend in Richtung hybride Belegschaft, in der digitale Mitarbeiter mit menschlichen Kollegen zusammenarbeiten, setzt IPsoft mit seiner digitalen Assistentin Amelia: Die verwendet im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots die Technologie Natural Language Processing (NLP), um menschliche Sprache und Nutzerabsichten zu verstehen. Zudem ist sie dank sogenannter Affective-Computing-Technologie in der Lage, auch die emotionale Stimmung von Menschen zu erkennen und ihre Antworten entsprechend anzupassen. Schließlich verbessert sich Amelia durch die Selbstlernfähigkeit der zugrunde liegenden KI-Algorithmen bei jeder Interaktion mit Menschen kontinuierlich weiter. "Dadurch ist Amelia eine sehr menschliche KI", sagt Chetan Dube, Gründer und Vorstandschef von IPsoft. "In vielen Fällen können Nutzer die gar nicht mehr von einem menschlichen Mitarbeiter unterscheiden."

Laut einer Studie des US-Marktforschers Forrester ist IPsoft mit seiner Technologie globaler Marktführer bei Spracherkennung und dialogorientierter KI. Bis heute setzen weltweit bereits mehr als 500 Unternehmen die virtuelle Assistentin in Bereichen wie dem IT-Support oder Telefon-Hotlines ein.



Telefónica Peru beispielsweise hat Amelia Ende 2018 im telefonischen Kundenservice eingeführt. Nach einer Lernphase von rund vier Monaten hat die digitale Assistentin die Supporthotline erfolgreich übernommen – und wickelt derzeit rund 4,5 Millionen Anrufe im Monat ab. Dabei erkennt sie mehr als 90 Prozent der Kundenanliegen korrekt; jeden fünften Anruf kann sie sogar komplett ohne weitere menschliche Eingriffe bearbeiten.

Bisher wurde Amelia bei Projekten wie dem bei Telefónica Peru auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenderunternehmens angepasst und vor Ort eingeführt. Mit der neuesten Innovation will IPsoft den Einsatz digitaler Assistenten nun weiter beschleunigen: Dazu hat das Unternehmen den weltweit ersten Marktplatz für digitale Mitarbeiter gestartet. Unternehmen haben dort die Möglichkeit, KI-gestützte, für unterschiedliche Job-Profile trainierte digitale Mitarbeiter direkt aus der Cloud zu laden und in ihre IT-Infrastruktur zu integrieren. Als ITlerin hilft sie etwa bei Problemen mit dem Outlook-Konto, sie richtet neue Drucker oder andere Geräte ein, und konfiguriert den WLAN-Zugang. In der Rolle als Personalerin hilft Amelia bei der Reisekostenabrechnung, managt Abwesenheitstage wegen Urlaub oder Krankmeldungen und koordiniert interne Meetings. "Alles wandert früher oder später in die Cloud", so Dube. "Unser Marktplatz wird die Nutzung von intelligenten digitalen Assistenten in den kommenden Jahren deutlich vorantreiben."

Dank einer automatisierten Übersetzungsfunktion kann Amelia bereits heute in den meisten Sprachen kommunizieren. Durch spezielle "Language Packs" verfügt die digitale Agentin zudem muttersprachliche Kenntnisse für rund ein Dutzend der wichtigsten Sprachen. Chatbots, bisher vor allem als Hassobjekt frustrierter Kunden bekannt, könnten dank Vertretern wie Amelia doch noch zum beliebten Kollegen werden.