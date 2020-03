So einen Montagmorgen hatten selbst Altgediente an der Wall Street noch nicht erlebt. Kaum hatte die Eröffnungsglocke geläutet, stürzten die Kurse ab. So hart war der Absturz, dass die New Yorker Börse die Notbremse zog und alle dort gelisteten Aktien für 15 Minuten komplett vom Handel aussetzte. Das kommt für die Finanzmärkte, in denen Wertpapiere inzwischen in Bruchteilen von Sekunden den Besitzer wechseln, einer Ewigkeit gleich.



Doch auch nach der Zwangspause beruhigte sich die Lage kaum. Der Dow Jones, der Index der 30 größten Unternehmen der US-Wirtschaft, verlor zeitweise bis zu 2.000 Punkte – ein historischer Verlust, gemessen an der Punktzahl. Indexfonds, die in Aktien von US-Unternehmen des breiter aufgestellten S&P 500 investiert sind, erlebten den schlechtesten Marktauftakt seit der Finanzkrise. Rohstoffe, Währungen – alles ging abwärts.

Die Sorge vor einer Wiederholung von 2008, der Panik nach dem Untergang von Lehman Brothers, verstärkte unter Investoren und Händlern die Angst noch. Es war der gefürchtete "Run to the Exit" – bei dem kein Investor zurückbleiben will und seine Papiere und Vermögenswerte in der Hoffnung abstößt, noch zu einem besseren Preis auszusteigen. Und so flohen Investoren aus riskanteren Papieren und suchten für ihr Geld sicherere Anlagen, in turbulenten Phasen sind das vor allem US-Staatsanleihen.

Auslöser war ein umgekehrter Ölschock

Der Ansturm auf die amerikanischen Schuldenpapiere – Treasuries genannt – trieb die Kurse hoch und drückt dadurch gleichzeitig die Rendite. Die zehnjährigen Staatsanleihen notierten zeitweise bei 0,5 Prozent. So tief lagen die Renditen der Treasuries noch nie in der Geschichte der Wall Street. Abzüglich der Inflationsrate verzeichnen nun auch die USA negative Zinsen – mit all den Nebenwirkungen, die diese mit sich bringen, und in einem nie gewesenen Ausmaß.

Negative Zinsen – in Europa längst Routine - bestrafen Sparende. Das trifft nicht nur Sparbuchinhaberinnen0, sondern auch Pensionskassen und Versicherer, die langfristig ihr Kapital vermehren müssen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Das gesamte Finanzsystem beruht auf positive Zinsen. Nicht nur, weil Banken statt ihre Kreditvergabe zu vergrößern, sie eher zurückhaltender werden. Was wiederum eine Rezession beschleunigen könnte. Die Minus-Zinsen stören auch entscheidende Abläufe. Banken etwa leihen routinemässig Wertpapiere aus, um Transaktionen zwischen Investoren abzuwickeln. Diese Geschäfte sind so etwas wie die Zahnräder des Kreditwesens. Wenn Banken künftig für die verliehenen Papiere zahlen müssten, gäbe es keinen Anreiz mehr sich daran zu beteiligen. Das könnte zum Stillstand des Marktes führen: Lehman lässt grüßen.



Auslöser für die Panik war ein umgekehrter Ölschock. Übers Wochenende waren Verhandlungen zwischen Russland und der Opec endgültig gescheitert. Eigentlich hatten sich die Erdölproduzenten darauf einigen wollen, die Produktion zu drosseln. Damit sollte der Preisverfall aufgehalten werden, nachdem Chinas Nachfrage nach Öl wegen des Coronavirus drastisch eingebrochen ist. Die Chinesen waren zuletzt die größten Importeure von Erdöl. Doch nicht nur konnten sich Präsident Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nicht einigen, die einstigen Partner gingen im Streit auseinander.



Doch am Wochenende kündigte Saudi-Arabien dann an, die Produktion trotz der sich abschwächenden Nachfrage sogar zu erhöhen, in anderen Worten: einen Preiskrieg zu beginnen. Das ließ den Ölpreis am Montag zeitweilig um über ein Drittel wegbrechen. Brent, die Messlatte für den globalen Ölpreis, notierte 31 pro Barrel – noch am Donnerstag vergangener Woche war das Barrel bei 50 Dollar gehandelt worden.

Eigentlich müsste billiges Öl den Konsum ankurbeln

Zu einem anderen Zeitpunkt hätte der Preiskrieg zwischen den beiden Ölmächten die Börse beflügelt. Verspricht doch ein niedriger Ölpreis sinkende Energiekosten, billigen Sprit und Heizöl, und damit mehr Geld in den Taschen der Konsumenten. Genau das twitterte auch Präsident Trump: "Gut für Verbraucher, Benzinpreise fallen", schrieb er. Und erklärte: "Nichts ist geschlossen, Leben & die Wirtschaft gehen weiter."

Normalerweise hätte der Präsident damit recht: Mehr Konsum – vor allem in den USA – treibt das Wirtschaftswachstum an und das wiederum nimmt normalerweise die Börse mit steigenden Kursen vorweg. Normalerweise. Doch nichts ist mehr normal in Zeiten des Coronavirus. Der Ölpreiskrieg verstärkte die Rezessionsängste, die die Investoren plagen, seit klar ist, dass das Virus sich in immer mehr Ländern ausbreitet. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass die Epidemie auch die Finanzhauptstadt der Welt nicht länger verschont. Am Wochenende verhängte der Gouverneur des Bundesstaates New York angesichts der rapide steigenden Zahl von Infizierten und Kranken den Notstand.

Zudem hat ein Verfall des Ölpreises für die US-Wirtschaft inzwischen eine negative Wirkung. Die USA sind nach Jahrzehnten wieder der größte Ölproduzent der Welt. Ein niedriger Ölpreis wird die heimische Branche hart treffen. Papiere von Exxon und Chevron verloren mehr als 14 Prozent in den ersten Handelsminuten. Nicht nur die Förderfirmen selbst leiden, sondern auch die Lieferanten von Pipelinerohren und Tanks – bis hin zu den Stahlwerken. Und noch eine weitere Verbindung gibt es zur Wall Street. Die US-Ölerzeuger sind zum großen Teil kleinere unabhängige Unternehmen – und zumeist hoch verschuldet. Das schürt die Angst vor Kreditausfällen am Anleihemarkt und bei Banken.



Wie schnell erholen sich die Kurse?

Zumal die Banken bereits darunter leiden, dass die Wall Street weitere Zinssenkungen der Notenbank erwartet. Vergangene Woche hatte die Fed die Leitzinsen bereits um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Jetzt spekulieren die Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank zur Nullzinspolitik zurückkehren wird. Für die Banken heißt das weniger Einnahmen. Entsprechend fielen die Kurse. Allein JP Morgan, mit einer Bilanzsumme von 2,6 Billionen die größte US-Bank, büßte zeitweise um mehr als 12 Prozent ein.

Nicht auszuschließen, dass wir in den nächsten Tagen wieder eine Kurserholung sehen. In der vergangenen Woche verzeichnete die New Yorker Börse immerhin die beiden besten Börsentage ihrer Geschichte. Doch die Ausschläge werden heftiger und mit jedem Mal steigt die Gefahr, dass die Wende ausbleibt – oder schlimmer noch, dass aus der kurzfristigen Panik eine Systemkrise wird.