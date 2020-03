Hendré Sijbring lässt seine Arme durchs Büro schweifen. "Entscheidend, damit das hier alles funktioniert, ist das Ökosystem", sagt er. "Nur wenn alle Beteiligten ihren Teil leisten, wird es klappen." Sijbring, bei der Hafenverwaltung Groningen für Innovationen verantwortlich, weist hinaus aus dem Fenster, als gäbe es da was zu verstehen. Aber da ist nur die Nordsee, wattenmeergrau, in der Ferne ein paar Windräder.

Es lohnt sich trotzdem, Sijbring zuzuhören. Was er schildert, klingt wie eine Utopie, wenn auch eine, von der in Deutschland immer mehr Politiker, Wissenschaftler und Unternehmer schwärmen. Im Norden der Niederlande wird sie derzeit bereits Realität: die erste Wasserstoffökonomie der Welt. Seit längerer Zeit sind sich in Europa viele einig darin, dass es diese Utopie braucht, um den Kampf gegen den Klimawandel nicht von vorneherein für aussichtslos erklären zu müssen.

Der Wasserstoff bildet das fehlende Puzzlestück in einer Volkswirtschaft, in der die größten Teile der produzierten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen, während Industrie und Privatkunden weiterhin zuverlässig versorgt werden wollen. Das funktioniert nicht ohne Energiespeicher. Und diesen Speicher bildet der in Wasserstoff umgewandelte Strom.

Suche nach neuen Erträgen

So weit die Utopie. Der Haken an der Sache ist bisher der Preis. Die Umwandlung von Strom in Wasserstoff kostet so viel Energie, dass das Produkt deutlich teurer ist, als die meisten dazu bereit wären zu zahlen. Stand der Debatte in Deutschland: Irgendwie finden viele die Idee von der Wasserstoffwirtschaft gut – und ahnen, dass es bis dahin ein wenig Geld brauchen wird. Aber ob deshalb die Autoindustrie, die Chemiekonzerne, die Energieanbieter, alle oder keiner Subventionen bekommen sollen, darum wird gerungen. Vielleicht sollte mal einer Herrn Sijbring anrufen.



Der klappt seinen silbernen Aktenkoffer auf, um aus der Utopie einen konkreten Plan zu machen. Nimmt Blatt und Stift, malt Striche und Kreise, bis eine Karte der nördlichsten niederländischen Provinzen Groningen und Drenthe entsteht. Rechts die Mündung der Ems, daneben Deutschland, oben die westfriesischen Inseln, darunter die Küstenlinie und mittendrin die Stadt Groningen. "Hier, wo wir uns befinden, gibt es die ersten großen Abnehmer von Wasserstoff, die Chemieindustrie", sagt Sijbring und macht einen dicken Punkt ans westliche Ufer der Emsmündung. Delfzijl, ein Hafen, der in den Sechzigerjahren aus dem Nichts geschaffen wurde. Wie so vieles hier in der Gegend.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Denn die entscheidende Ursache dafür, dass ausgerechnet die Region um Groningen zum Testfeld für die Wirtschaft von morgen wird, liegt in ihrer Vergangenheit. 1959 wurde hier das Gasfeld Slochteren entdeckt, das größte Gasvorkommen Europas. Jahrzehntelang hat die Gegend außergewöhnlich gut gelebt von den Erträgen, in Delfzijl entstand dank des billigen und jederzeit verfügbaren Erdgases einer der bedeutendsten Standorte der Chemieindustrie des Landes.



Ein Speicher für den Wasserstoff

Doch die glorreichen Zeiten gehen zu Ende, seit einigen Jahren bebt die Erde immer häufiger, wenn das Gas gefördert wird. Und so haben sie festgelegt: 2030 ist endgültig Schluss. Bis dahin wird die Förderung bereits deutlich heruntergefahren. Dadurch fallen die üppigen Gewinne weg, von denen sie hier moderne Schulen, Universitäten, Bibliotheken und Schwimmbäder errichtet haben. Einerseits. Anderseits steht da plötzlich ein Leitungssystem teilweise leer, das alle Industriestätten der Region und diese wiederum mit Rotterdam, dem Ruhrgebiet, Hamburg und Bremen verbindet. Ein Leitungssystem, "das ohne Umbauten geeignet ist, Wasserstoff zu transportieren", versichert Henk Abbing.

Abbing arbeitet für den niederländischen Staatskonzern Gasunie, der einst zusammen mit Exxon Mobil das niederländische Erdgas gefördert hat und seit Anfang der Neunzigerjahre das Gasnetz in der Region betreibt sowie Leitungen nach Großbritannien und in Norddeutschland. Auch am geopolitisch hochumstrittenen Projekt Northstream, das Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland bringt, ist das Haus beteiligt. Abbing steht für den freundlicheren Teil der Geschäfte im Affenfelsen, wie sie in Groningen die auffällige Firmenzentrale im Süden der Stadt getauft haben. "Mein Job ist es, die Wasserstoffwirtschaft in Gang zu bringen", sagt Abbing. Einen ersten Schritt dazu hat Gasunie bereits im vergangenen Jahr vollzogen: Im Herbst eröffnete der Speicher HyStock, die erste Lagerfläche, die nur für Wasserstoff gebaut wurde. Die hat erst mal nur eine Kapazität von einem Megawatt, ist für sich genommen also kaum der Rede wert. Aber Abbing geht es um das Zeichen, das davon ausgeht: "Das Besondere hier in der Region ist, dass wir nicht nur über grünen Wasserstoff sprechen, sondern an allen notwendigen Stellen gleichzeitig die Schritte ergreifen, um das Ökosystem zu schaffen."