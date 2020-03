Der Mailänder Dom darf wieder öffnen. Was nach einer banalen Nachricht klingt, ist in einer Zeit, in der es in Italien bereits mehr als 1.500 Coronavirus-Patienten gibt, ein kleines Hoffnungszeichen. Auch der Hausarzt Paolo Di Lavore sagt: "Einen Ansturm auf meine Praxis gab es nicht." Bei den Patienten, die kein kritisches Krankheitsbild aufweisen, habe er die Termine verschoben. "Für die Patienten, die stattdessen an schweren Erkrankungen leiden, hat sich nichts geändert. Denn es gibt ja nicht nur die Coronavirus-Fälle." Ein wenig Alltag in Mailand, das die Epidemie heftig getroffen hat.



Kitas, Kindergärten, Schulen und Unis bleiben dagegen für eine weitere Woche geschlossen. "Das finde ich auch richtig", sagt Cristina Martini, Mathematiklehrerin an einer Mailänder Hauptschule. "Wobei ich, um der ganzen Situation ein wenig die Dramatik zu nehmen, auf zwei Fakten hinweisen möchte. Erstens: In der Woche vor dem Ausbruch des Coronavirus waren schon viele Schüler wegen Grippe zu Hause." Zweitens seien vergangene Woche die Mailänder Schulen sowieso ab Donnerstag geschlossen gewesen, weil hier der Karneval eine Woche später gefeiert wird.



Viele Schulen griffen nun auf ihre digitale Plattform zurück und organisieren so den Unterricht, berichtet Martini. "In anderen haben die Lehrer und Lehrerinnen für jeweils ihr Fach einen Hausaufgabenplan aufgestellt und diesen den Schülern zukommen lassen." Dasselbe gilt für die Unis. "Die Seminare machen wir jetzt über YouTube", sagt Giulia Martiradonna, Studentin am Institut für Geologie.



Die Wirtschaft droht um drei Prozent zu schrumpfen

Während die Bürgerinnen und Bürger wieder versuchen, zum Alltag zurückzufinden, macht man sich in der Wirtschaft große Sorgen. An der Mailänder Börse sind die Kurse eingebrochen. Dem Handel, den Lokalen, den Restaurants und natürlich der Tourismusbranche bleiben die Kunden weg. Nur in den Unternehmen, die schon über die nötige Software verfügen, haben die Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet.



Für großes Aufsehen sorgt, dass die internationale Möbelmesse Salone del Mobile frühzeitig verschoben wurde. Sie sollte erst am 21. April stattfinden. Im vorigen Jahr brachte die Designwoche 386.000 Besucherinnen und Besucher aus 181 Ländern nach Mailand und erwirtschaftete einen Umsatz von 250 Millionen Euro. Branchenvertreter hoffen, dass bis zum neuen Termin am 21. Juni alles wieder normal ist. "Sollte die Messe am Ende nicht stattfinden, würde dies für Italiens Wirtschaft insgesamt einen Verlust von bis zu 1,3 Milliarden Euro bedeuten", sagte Emanuele Orsini, Vorsitzender des Möbelindustrieverbands FederlegnoArredo der Nachrichtenagentur Agi. Die ganze Lieferkette wäre betroffen.

Die italienische Wirtschaft war schon Ende 2019 in der Krise – und dann kam noch die Covid-19-Epidemie. Der Wirtschafts- und Finanzbericht erwartet infolge der Epidemie für die ersten zwei Quartale dieses Jahres ein Minus von ein bis drei Prozent des Bruttoinlandprodukts, was umgerechnet 9 bis 27 Milliarden Euro bedeuten würde.

Um diesem düsteren Szenario entgegenzuwirken, hat die Regierung Freitagabend ein erstes Maßnahmenpaket verabschiedet. Es ist vornehmlich als sofortige Unterstützung für die elf Gemeinden der roten Zone gedacht, zehn davon in der Lombardei, eine im Veneto. Bis zum 30. April müssen die Bürger und Unternehmen dieser Gemeinden keine Steuern zahlen und auch nichts für Gas und Strom. Die Rückzahlung von Bankkrediten soll auf ein Jahr verschoben werden. Für die 17.600 Arbeiter in den Quarantänegemeinden ist ein Lohnausgleich vorgesehen und für Selbstständige eine Entschädigung von bis zu 1.500 Euro, die auf die nächsten drei Monate aufgeteilt werden. Die Tourismusbranche soll vorübergehend keine Steuern und Sozialabgaben zahlen.

Schuldengrenze in Gefahr

Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri verkündete in der Tageszeitung La Repubblica, bis 11. März weitere Maßnahmenpakete für ganz Italien verabschieden zu wollen. Das erste zugunsten der Privatwirtschaft umfasst 3,6 Milliarden Euro und soll bis nächsten Freitag vom Parlament verabschiedet werden.

Italien will sich dafür auch die Genehmigung der EU einholen, denn das diesjährige Staatsdefizit würde damit an der Drei-Prozent-Grenze kratzen, die die EU vorgegeben hat. Auf die Frage, ob er erwarte, dass die EU die Maastricht-Kriterien lockere, antwortete Gualtieri: "Ich bin der Meinung, dass Italien sowie den anderen EU-Ländern in dieser Ausnahmesituation erlaubt werden müsse, angemessene Maßnahmen zu treffen." Wobei das nur ein erster Schritt wäre, so Gualtieri. Genauso wichtig sei es, die globalen Lieferketten wiederherzustellen. Auch über die starke Abhängigkeit mancher Branchen von Drittländern müsse man sich langsam Gedanken machen.



Während die Politik versucht, das nötige Geld zusammenzubekommen, um eine Rezession zu vermeiden, müssen kleine Unternehmen schauen, wo sie bleiben. "Diese Woche habe ich gerade einmal ein Drittel des üblichen Einkommens verbucht", erzählt Emanuele Di Luzio, der ein beliebtes Fischlokal in der Nähe des Mailänder Brera-Viertels hat. "Und für diesen Schaden muss ich ich ganz allein aufkommen. Es ist ja nicht so, dass nächste Woche doppelt so viele Kunden wie sonst kommen", sagt er. Außerdem verstehe er nicht, warum er offen haben durfte, das gegenüberliegende Lokal, in dem man sich zum Aperitivo trifft, dagegen um 18 Uhr schließen musste.

Zumindest bis Donnerstag war das so, dann kam die neue Verordnung. Die Lokale dürfen wieder normal öffnen, serviert werden soll aber nur an den Tischen und nicht an den Theken. "Das sind doch Maßnahmen, die mehr auf Bauchgefühl hinweisen als auf rationale Entschlüsse", sagt Di Luzio.